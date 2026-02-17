4 929 57
Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На вопрос, чего ожидает Трамп от переговоров, глава Белого дома заявил:
"Ну, это будут важные переговоры. Это будет... очень просто. То есть, смотрите, пока Украине стоит поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они это сделали".
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Топ комментарии
+25 Псамметих II
показать весь комментарий17.02.2026 08:22 Ответить Ссылка
+19 Псамметих II
показать весь комментарий17.02.2026 08:20 Ответить Ссылка
+19 Грицько Злий
показать весь комментарий17.02.2026 08:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оноре до Бальзак
хоча дійсно, Маріо П'юзо розпочав свою трилогію саме цим висловом, який безпосередньо стосується рудого та його друга *****
от рудий і топить за ***** на цих перемовинах, закликаючи Україну фактично до капітуляції, факт
з України і буде всім щастя !!
Якби трамп був впевнений у мирі, він би зразу дав гарантії. Але ми бачимо, що американці постійно футболять це питання
Без світла, тепла, зв*язку вони будуть на подвалі/тюрьмі або у могилі...
Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...
І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
Нікому нічого не нагадує ця ситуація?