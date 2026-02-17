РУС
4 929 57

Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров

Дональд Трамп о переговорах Украины: "Время действовать быстро"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос, чего ожидает Трамп от переговоров, глава Белого дома заявил: 

"Ну, это будут важные переговоры. Это будет... очень просто. То есть, смотрите, пока Украине стоит поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они это сделали".

Что предшествовало?

  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.

Автор: 

Топ комментарии
+25
Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
+19
руда гнида, вже відчуває імпічмент
показать весь комментарий
17.02.2026 08:20 Ответить
+19
А Україна не хоче сідати, чи Україна не хоче капітулювати? Так ''красноФФ''?
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
Комментировать
Прийти на перемовини 0 7-00, коли початок о 12-00?
показать весь комментарий
17.02.2026 08:20 Ответить
трампон вдає з себе дурника. Україна не просто готова швидше сісти за стіл переговорів, вона готова навіть не вставати з-за того столу заради закінчення війни. Але Україна не готова і не прийме капітуляційні вимоги параші.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:51 Ответить
руда гнида, вже відчуває імпічмент
показать весь комментарий
17.02.2026 08:20 Ответить
Випий пігулочку дегенерат!
показать весь комментарий
17.02.2026 08:20 Ответить
Йому персонал вводить препарати виключно ректально (через анал), бо Трумпу це подобається, нагадуєвеселі вечірки на острові Епштейна.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:38 Ответить
)(уйлу видать підгорає, тож свою руду маразматичну шістку тілібунькає, давай мовляв, відпрацьовуй файлікі епштейна!
показать весь комментарий
17.02.2026 08:21 Ответить
А якже! Оранжевомордий вже слину розпустив на 12 трн. "сдєлки" з ******.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:41 Ответить
Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
Так, у "Хрещеному батькові" Маріо П'юзо є багато мудрих фраз.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:11 Ответить
за кожним великим статком криється злочин (с)
Оноре до Бальзак
хоча дійсно, Маріо П'юзо розпочав свою трилогію саме цим висловом, який безпосередньо стосується рудого та його друга *****
показать весь комментарий
17.02.2026 09:55 Ответить
А Україна не хоче сідати, чи Україна не хоче капітулювати? Так ''красноФФ''?
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
Вже ж сидять - історик буде їх просвіщати шо було за часів Рюріка - отакі перемовини - миром і пахне
показать весь комментарий
17.02.2026 08:23 Ответить
Він жопою відчуває крах рашки тому й поспішає.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:23 Ответить
Почекай, Додік, 24 години і тебе попустить.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:28 Ответить
Звідки знаєш ??
показать весь комментарий
17.02.2026 08:51 Ответить
дії ліків пройдуть.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:22 Ответить
×ер тобі в сраку, щоб дохла білка на макітрі не гойдалася
показать весь комментарий
17.02.2026 08:28 Ответить
ну ти і сказанув
показать весь комментарий
17.02.2026 08:38 Ответить
Рудому покидьку доповіли,що ЗСУ звільнили 200 км2 української землі за останні дні,і пабєда друга ***** може статися незабаром на іншій лінії протистояння(
показать весь комментарий
17.02.2026 08:35 Ответить
А то що, знову собі в штани навалиш?.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:39 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 08:43 Ответить
Знову цей чорт дурника включає ,саме з твоїм приходом рашиський терор тільки посилився ,а рашиський варвар відчув свою безкарність ти допоміг його легалізувати.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:41 Ответить
Буданов, а за який стіл ви делегацією сідали? Ви ж, мабуть, не за той стіл сідали, не переговорів.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:43 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 08:44 Ответить
Шоб шо, чи може кацапи злякаються недоумка віткофа і втічуть самі з ураїни, дебіл американський
показать весь комментарий
17.02.2026 08:44 Ответить
ну, сіли. Далі шо?
показать весь комментарий
17.02.2026 08:45 Ответить
Омкільки наша делегація вже в Женеві, то цей заклик цього рижого клоуна до України (і української влади) слід розуміти не інакше, як швидше капітулювати.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:48 Ответить
його другу ***** вже реально хєровато на усіх напрямах (низькі ціни на нафту, брак фінансування війни, зменшення утричі золотого запасу **********, хєрова мобілізація, полювання на тіньові корита, просраті сирія, венесуела, куба, китай, який за безцінь заграбастав багато чого на схід та південь від уралу тощо)
от рудий і топить за ***** на цих перемовинах, закликаючи Україну фактично до капітуляції, факт
показать весь комментарий
17.02.2026 10:00 Ответить
Трамп нехай краще пришвидшить вихід кацапських військ
з України і буде всім щастя !!
показать весь комментарий
17.02.2026 08:49 Ответить
Грубо. З деякими не сідають навіть робити оте саме... А вже ця кушвітська кумпанія, вибачте, ну тхне тванню з Москва -ріки.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:49 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 08:50 Ответить
Цікаво що думають самі американці за свого президента?
показать весь комментарий
17.02.2026 08:53 Ответить
Американцям він поганого не робив. Його обрали щоб він корисне для своєї держави робив, а не для інших. Українцям варто повчитись і не обирати тих хто працює на ворога
показать весь комментарий
17.02.2026 09:02 Ответить
Не згоден, хоча би через вбивство двох америкаців в Мінесоті
показать весь комментарий
17.02.2026 09:11 Ответить
він вбив двох американців і далі вбье ще богатьох- бо з влади не збирається понормальноиу йти не з яких обставин
показать весь комментарий
17.02.2026 09:24 Ответить
Що говорити. З ким.
Якби трамп був впевнений у мирі, він би зразу дав гарантії. Але ми бачимо, що американці постійно футболять це питання
показать весь комментарий
17.02.2026 08:59 Ответить
Йди на хер,руда сволота. Пособник рашизма. Падло прокляте.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:01 Ответить
це тобі не з епштейном гвалтувати дівчаток... пдр..кончений
показать весь комментарий
17.02.2026 09:02 Ответить
деменція прогресує
показать весь комментарий
17.02.2026 09:07 Ответить
якщо б це була деменція, це целеспрямована зрада і гра на користь ху*ла
показать весь комментарий
17.02.2026 09:12 Ответить
одне - з двох, чи також - перше не заважає другому
показать весь комментарий
17.02.2026 09:31 Ответить
Помоему в последнее время "переговоры" и не прекращались....
показать весь комментарий
17.02.2026 09:14 Ответить
Це що нашій делегації сідати за той стіл ще раніше до призначеного дня переговорів і колінопреклонно очікувати прибуття інших сторін? Для нього як і для пуйла очевидно що якийсь результат ті переговори не дадуть, враховуючи непомірні "апетити" пуйла і позицію рудого "моя хата з краю, це не моя війна".
показать весь комментарий
17.02.2026 09:14 Ответить
Не на часі переговори з кацапами. Почекаємо виборів до Сенату.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:18 Ответить
Якщо ми капітулюємо, то для більшості стане тільки гірше!
Без світла, тепла, зв*язку вони будуть на подвалі/тюрьмі або у могилі...
показать весь комментарий
17.02.2026 09:26 Ответить
так ми що - не капітулювали вже ? ще в 2019 році,донищуєм економіку вибиваємо людей.по москві стріляти не можна,влада веде відвертий саботаж і підривну діяльність,люди сахаються і вже ненавидять військових.по факту розложив.дивись - виділили лярди грошей на ракету фламінго,ракети нема гроші ******** - наркоман вийшов сказав що завод розбомбили.все шито крито.міни диверсанти зіпсували - на мільярди ніхто не покараний.іще одне - винуватих роблять простих людей в тилу які виживають.зсу - раби без права голосу,******* тільки комбати хапуги яким війна нажива.а простий солдат слово скаже - відправлять туди відкіль вороття не буде.це ***** все.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:46 Ответить
Так і проситься за руським кораблем
показать весь комментарий
17.02.2026 09:26 Ответить
темп коментів (відповідей рудому клоуну на вимогу капітулювати) тут на форумі цензора - сорок за годину. Так собі, середня швидкість.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:29 Ответить
Що ,руда псина,матеріали Епштейна все міцніше стискають тестікули? Та й "вхідний отвір" поболює час від часу?
показать весь комментарий
17.02.2026 09:32 Ответить
Після дощу у четвер.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:39 Ответить
Женева. Черговий раунд переговорів... у тристоронньому форматі.

Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...

І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:39 Ответить
Подаруйте серуну Тромбу хто небудь памперси. І на рот теж йому потрібно памперса одіти щоб не срав ротом
показать весь комментарий
17.02.2026 09:47 Ответить
На неділі дивився фільм "ПРИМАТ" де шимпанзе на ім'я Бен захворів на сказ.
Нікому нічого не нагадує ця ситуація?
показать весь комментарий
17.02.2026 09:49 Ответить
Солі на хвіст Трампу насипати
показать весь комментарий
17.02.2026 09:53 Ответить
ДЕБІЛ!!!
показать весь комментарий
17.02.2026 09:54 Ответить
Як йому кортить швидше змусити Україну до капітуляції . Ніяких поступок територіями , є конституція України, яка напряму забороняє це робити .Як кажуть -" дай палець, відкусять до ліктя "
показать весь комментарий
17.02.2026 09:59 Ответить
 
 