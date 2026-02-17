Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос, чего ожидает Трамп от переговоров, глава Белого дома заявил:

"Ну, это будут важные переговоры. Это будет... очень просто. То есть, смотрите, пока Украине стоит поскорее сесть за стол переговоров. Это все, что я могу сказать. Мы хотим, чтобы они это сделали".

Что предшествовало?

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.

