Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров, - Умеров

Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном раунде переговоров в трехстороннем формате. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем будут говорить

"Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", - написал он.

Читайте также: Путина не остановить поцелуями или цветами. Я не хочу повторять ошибки предшественников, - Зеленский

Какие ожидания

"Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру", - рассказал Умеров.

Что предшествовало?

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.

Читайте: Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио