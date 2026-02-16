РУС
Новости Мирные переговоры
997 20

Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров, - Умеров

умєров

Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном раунде переговоров в трехстороннем формате. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

О чем будут говорить

"Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", - написал он.

Какие ожидания

"Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру", - рассказал Умеров.

Что предшествовало?

  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.

Автор: 

переговоры (905) Женева (21) Умеров Рустем (587)
Топ комментарии
+7
Козацькому роду, нема переводу.....одні козаки в делегаціі
Qrwa...
показать весь комментарий
16.02.2026 21:45 Ответить
+3
Про що ця жаба знову зібралася переговорюватися??

Хоч одне "тіло" з делегації може дати адекватну відповідь власному суспільству, і світові загалом?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:05 Ответить
+2
чєкай лиха з такими перемовлятами...
показать весь комментарий
16.02.2026 21:53 Ответить
Козацькому роду, нема переводу.....одні козаки в делегаціі
Qrwa...
показать весь комментарий
16.02.2026 21:45 Ответить
Козацьке діло воювати та виконувати накази . так що селяві
показать весь комментарий
16.02.2026 22:39 Ответить
Так, гарна мармиза в голови української делегації - цей все порішає , бо по особистій нерухомості у Флориді він вже давно порішав!
показать весь комментарий
16.02.2026 22:40 Ответить
Команда б"є копитом - Умєров
показать весь комментарий
16.02.2026 21:49 Ответить
А Галущенка до Швейцарії не пустили й вовка з СБУ чистику завели- мабуть як у Яника скоро дим піде зі спалених документів
показать весь комментарий
16.02.2026 22:09 Ответить
чєкай лиха з такими перемовлятами...
показать весь комментарий
16.02.2026 21:53 Ответить
Довбо..бизм імені трампа та ***** продовжується. Хлопчики для биття вже на місці
показать весь комментарий
16.02.2026 21:56 Ответить
цей цирк тільки мені одному набрид?
показать весь комментарий
16.02.2026 21:56 Ответить
дивне це все, коли кремлини кажуть про зовнішнє управління після виконання цілей сво= капітуляції... то про що гутарити?
...одна надіє буде якійсь обмін полоненими... і домовляться далі домовлятися, щоб догодити тр, то й все
показать весь комментарий
16.02.2026 21:58 Ответить
арахіміка треба перевзути - воняють вже ті кросівки...
показать весь комментарий
16.02.2026 22:00 Ответить
Про що ця жаба знову зібралася переговорюватися??

Хоч одне "тіло" з делегації може дати адекватну відповідь власному суспільству, і світові загалом?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:05 Ответить
Бабай на фото 😸
показать весь комментарий
16.02.2026 22:12 Ответить
щирі українці прям, через одного
показать весь комментарий
16.02.2026 22:25 Ответить
Черговий раунд і т.д.
Боксери 🥊 🥊 мля.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:27 Ответить
Доки Україна витрачитме кошти на туристичну діяльність цього громадянина США?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:37 Ответить
що з американської .шо з української і рашистської сторони ,в переговорах приймають участь "христопродавці" і "торгаші з роду Юди,Іде торгівля на українських жертвах .та пролитій українській крові....шабаш
показать весь комментарий
16.02.2026 23:02 Ответить
Умєров!
Жумаділов!
Іншаллах!
показать весь комментарий
16.02.2026 23:22 Ответить
Перемови мафіозі
показать весь комментарий
16.02.2026 23:35 Ответить
Як думаєте: таке рило спеціально возять на таки зустрічи для того, щоб Україна нічого не отримала , і щоб за кордоном саме так сприймали українську націю ?
показать весь комментарий
16.02.2026 23:42 Ответить
 
 