Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров, - Умеров
Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном раунде переговоров в трехстороннем формате. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
О чем будут говорить
"Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", - написал он.
Какие ожидания
"Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру", - рассказал Умеров.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
