Українська делегація прибула до Женеви для нового раунду тристоронніх переговорів, - Умєров

Українська делегація прибула до Женеви для участі у черговому раунді переговорів у тристоронньому форматі. Сторони планують обговорити безпекові та гуманітарні питання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Про що говоритимуть

"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", - написав він.

Які очікування

"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру", - розповів Умєров.

Що передувало?

  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

Козацькому роду, нема переводу.....одні козаки в делегаціі
Qrwa...
16.02.2026 21:45 Відповісти
Про що ця жаба знову зібралася переговорюватися??

Хоч одне "тіло" з делегації може дати адекватну відповідь власному суспільству, і світові загалом?
16.02.2026 22:05 Відповісти
Як думаєте: таке рило спеціально возять на таки зустрічи для того, щоб Україна нічого не отримала , і щоб за кордоном саме так сприймали українську націю ?
16.02.2026 23:42 Відповісти
Так, гарна мармиза в голови української делегації - цей все порішає , бо по особистій нерухомості у Флориді він вже давно порішав!
16.02.2026 22:40 Відповісти
Команда б"є копитом - Умєров
16.02.2026 21:49 Відповісти
А Галущенка до Швейцарії не пустили й вовка з СБУ чистику завели- мабуть як у Яника скоро дим піде зі спалених документів
16.02.2026 22:09 Відповісти
чєкай лиха з такими перемовлятами...
16.02.2026 21:53 Відповісти
Довбо..бизм імені трампа та ***** продовжується. Хлопчики для биття вже на місці
16.02.2026 21:56 Відповісти
цей цирк тільки мені одному набрид?
16.02.2026 21:56 Відповісти
дивне це все, коли кремлини кажуть про зовнішнє управління після виконання цілей сво= капітуляції... то про що гутарити?
...одна надіє буде якійсь обмін полоненими... і домовляться далі домовлятися, щоб догодити тр, то й все
16.02.2026 21:58 Відповісти
арахіміка треба перевзути - воняють вже ті кросівки...
16.02.2026 22:00 Відповісти
Про що ця жаба знову зібралася переговорюватися??

Хоч одне "тіло" з делегації може дати адекватну відповідь власному суспільству, і світові загалом?
16.02.2026 22:05 Відповісти
Бабай на фото 😸
16.02.2026 22:12 Відповісти
щирі українці прям, через одного
16.02.2026 22:25 Відповісти
Черговий раунд і т.д.
Боксери 🥊 🥊 мля.
16.02.2026 22:27 Відповісти
Доки Україна витрачитме кошти на туристичну діяльність цього громадянина США?
16.02.2026 22:37 Відповісти
що з американської .шо з української і рашистської сторони ,в переговорах приймають участь "христопродавці" і "торгаші з роду Юди,Іде торгівля на українських жертвах .та пролитій українській крові....шабаш
16.02.2026 23:02 Відповісти
Умєров!
Жумаділов!
Іншаллах!
16.02.2026 23:22 Відповісти
Перемови мафіозі
16.02.2026 23:35 Відповісти
Як думаєте: таке рило спеціально возять на таки зустрічи для того, щоб Україна нічого не отримала , і щоб за кордоном саме так сприймали українську націю ?
16.02.2026 23:42 Відповісти
А що ви сподіваєтеся отримати від *********** гонців? Хтось від України не поїхав, ніяких реальних рішень зараз не буде. Поки ситуація не созріла
17.02.2026 03:33 Відповісти
Тот факт, что во главе орковской делегации кремль послал бесполого педика-фальсификатора Мединского, не имеющего никакого важного государственного статуса, свидетельствует о том, что никаких реальных серьезных переговоров кремль вести не намерен.
17.02.2026 04:09 Відповісти
Его только в ларек за шаурмой послать можна. Гадила жирная
17.02.2026 07:14 Відповісти
Вброс ідеї кремленів про зовнішнє управління окупованими територіями включаючи крим гарна і можна сказати, що навіть креативна.

Але... пу в своїх вологих мріях має на увазі всю Україну і цього ніколи не станеться!

Які на самом ділі можуть бути переговори під шквалом бомб? Як можна обсуждати щось про лінію зіткнення, яка постійно змінюється?
Це абсурд і лише вистава для тр, якій буде заявляти про якійсь прогресс та ще хто зна що.

Де Тамагавки містер 47й?
О це був би дійсно прогресс!
Мир можливий тільки через силу, а не подарунки агрессору, якій почуває безнаказанність і чиї апетити тільки розтуть свою ціль - знищення українців, пу не приховує і методично це робить шпурляючи бомби і ракети на цивільні агломерації.
Прикра ця суєта з переговорами, лише гаяння часу.
17.02.2026 08:27 Відповісти
Мединський - СМОТРИТЕЛЬ ПРОШЛОГО...
17.02.2026 08:40 Відповісти
Бесполый ***** Мединский опять занудно будет читать свою грёбаную мантру про то, что "Украину придумали в австрийском генштабе"...

Какой из этого пассивного *****а "глава правительственной делегации" ?
17.02.2026 13:26 Відповісти
 
 