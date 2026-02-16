Українська делегація прибула до Женеви для нового раунду тристоронніх переговорів, - Умєров

Українська делегація прибула до Женеви для участі у черговому раунді переговорів у тристоронньому форматі. Сторони планують обговорити безпекові та гуманітарні питання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Про що говоритимуть

"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", - написав він.

Які очікування

"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру", - розповів Умєров.

Що передувало?

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

