1 850 26
Українська делегація прибула до Женеви для нового раунду тристоронніх переговорів, - Умєров
Українська делегація прибула до Женеви для участі у черговому раунді переговорів у тристоронньому форматі. Сторони планують обговорити безпекові та гуманітарні питання
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Про що говоритимуть
"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи", - написав він.
Які очікування
"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру", - розповів Умєров.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Топ коментарі
+12 Roman Romal
показати весь коментар16.02.2026 21:45 Відповісти Посилання
+7 George Highbaud
показати весь коментар16.02.2026 22:05 Відповісти Посилання
+6 stanis nasvaiko
показати весь коментар16.02.2026 23:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Qrwa...
...одна надіє буде якійсь обмін полоненими... і домовляться далі домовлятися, щоб догодити тр, то й все
Хоч одне "тіло" з делегації може дати адекватну відповідь власному суспільству, і світові загалом?
Боксери 🥊 🥊 мля.
Жумаділов!
Іншаллах!
Але... пу в своїх вологих мріях має на увазі всю Україну і цього ніколи не станеться!
Які на самом ділі можуть бути переговори під шквалом бомб? Як можна обсуждати щось про лінію зіткнення, яка постійно змінюється?
Це абсурд і лише вистава для тр, якій буде заявляти про якійсь прогресс та ще хто зна що.
Де Тамагавки містер 47й?
О це був би дійсно прогресс!
Мир можливий тільки через силу, а не подарунки агрессору, якій почуває безнаказанність і чиї апетити тільки розтуть свою ціль - знищення українців, пу не приховує і методично це робить шпурляючи бомби і ракети на цивільні агломерації.
Прикра ця суєта з переговорами, лише гаяння часу.
Какой из этого пассивного *****а "глава правительственной делегации" ?