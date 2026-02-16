Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський

Дозволити агресору щось забрати - це велика помилка.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Помилки

"Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше - під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв - вбитих і поранених", - наголосив він.

"Багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути Президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І йдеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію", - додає він.

Як зупинити Путіна?

За словами Зеленського, Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами.

"Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена. Бо він втратив багато навчених людей. Зараз він втрачає 30–35 тис. людей на місяць.

Можете собі це уявити у XXI столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тис. щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає", - резюмує глава держави.