УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4678 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
7 473 124

Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський

зеленський про поцілунки з путіним

Дозволити агресору щось забрати - це велика помилка.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Помилки

"Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше - під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв - вбитих і поранених", - наголосив він.

"Багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути Президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І йдеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію", - додає він.

Як зупинити Путіна?

За словами Зеленського, Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами.

"Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена. Бо він втратив багато навчених людей. Зараз він втрачає 30–35 тис. людей на місяць.

Можете собі це уявити у XXI столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тис. щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає", - резюмує глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) путін володимир (25404) війна в Україні (8374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+89
Ще трохи і Боневтік буде казати: «А я ж всіх вас попереджав що Пу..ін нападе, а ви не вірили і готувалися до шашличків, замість того щоб копати окопи.».
показати весь коментар
16.02.2026 11:40 Відповісти
+57
Скаже, що про шашлики казав особисто Порошенко і ракетні програми закрив також він. Мосійчук підтвердить, а "73%" повірять.
показати весь коментар
16.02.2026 11:45 Відповісти
+41
За словами Зеленського, Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами. "Я цього ніколи не робив,... Джерело: https://censor.net/ua/n3600777

їбать.
оце, мабуть, найсмішніший жарт в історії 95квраталу. от тільки не смішно.
показати весь коментар
16.02.2026 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти, мудачина, стільки своїх наробив, що розгрібати їх доведеться не одному десятку наступних поколінь. Якщо, в що я вірю і на що сподіваюсь, Україна, всупереч твоїй славетній діяльності, залишиться незалежною.
показати весь коментар
16.02.2026 13:38 Відповісти
За яких попередників це чмо каже?
За того владімссанича який знайшов мир в очах путєна???
показати весь коментар
16.02.2026 13:41 Відповісти
Пуйла можна зупинити загляданням в очі, ставанням на коліна, і погодженням на сайдьомся пасрєдінє. - цитати Найвеличнішого Здавальника українських територій.
показати весь коментар
16.02.2026 13:58 Відповісти
Якаж кончана мерзена гнида той зеленський щоб ТИ **** здох
показати весь коментар
16.02.2026 14:06 Відповісти
От підрас...
Головні помилки це ти та янукович
Карта України говорить сама за себе. Помилка природи оці два уроди
показати весь коментар
16.02.2026 14:28 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 14:40 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 14:41 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 14:44 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 14:54 Відповісти
22/02/2022
Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

показати весь коментар
16.02.2026 14:58 Відповісти
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.

Понеділок, 30 травня 2022,
показати весь коментар
16.02.2026 15:15 Відповісти
12 лютого 2022 року
У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент Володимир Зеленський спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань сил і засобів, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України.
«Це - масові навчання, тут задіяно 1300 осіб. Ці навчання не випадкові, вони відбуваються в усіх прикордонних областях нашої держави. Злагоджена робота Національної поліції, ДСНС, Нацгвардії. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році», - сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ на Херсонщині.


Навчання відбуваються в смт Каланчак на Херсонщині, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, і мають на меті максимально підготувати органи МВС до ефективного реагування на дестабілізаційні чинники.

Главу держави поінформували, що, за легендою навчань, готуються плани з внутрішньої дестабілізації ситуації із застосуванням елементів гібридної війни. Зокрема, за допомогою соціальних мереж і телеграм-ботів поширюється неправдива інформація про нібито складний стан в енергетиці, перебої з опаленням і водопостачанням, «віялові» відключення населених пунктів від електроенергії. На цьому тлі, за легендою, відбуваються заворушення, спроби підриву об'єктів критичної інфраструктури, захоплення адміністративних будівель.
Для подолання такої ситуації правоохоронці відпрацювали навички з розгортання оперативного штабу, ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з відключенням населеного пункту від електропостачання, та забезпечення громадського порядку.
показати весь коментар
16.02.2026 15:52 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 15:00 Відповісти
зелений підар
показати весь коментар
16.02.2026 23:38 Відповісти
якщо би я був президентом в 2014, ця війна ніколи не почалась би (с)
показати весь коментар
16.02.2026 15:06 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 15:17 Відповісти
в 14-му ЗЄлєнський ховався від воєнкомату в москві

.
показати весь коментар
16.02.2026 15:45 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18623 нардеп «ЄС» Ростислав Павленко:
Останні дні Володимир Зеленський, а за ним увесь сонм посіпак, співає одну пісню: «То все попередники, і партнери, і хто завгодно винен - але не ми!»
Таке враження, що не він при владі вже без малого сім років. Не він замість ракет фінансував асфальт - який зійшов разом зі снігом після першої ж морозної зими. Не він розповідав про шашлики і недопущення паніки - замість виводити війська на рубежі оборони і терміново їх забезпечити, надолужуючи згаяне.
Спроби переписати історію, ігнорувати очевидне, фальсифікувати сприйняття за допомогою масового повторення через монополізовані медіа - звична практика популістів.
Ліки від цього - не забувати. Не змовчати. Не дати барабанному бою удаваних перемог затьмарити потребу в терміновому посиленні якості управління.
За Україну відповідає влада України. Зеленський згоден із цим щодо «попередників» (яке знайоме слівце з часів януковича), але тільки не щодо себе. А коли віриш у власну непогрішимість, і примушуєш вірити інших - робиш дедалі страшніші помилки. Які мають дедалі страшнішу ціну.
Дуже важливо не пропускати, помічати і вимагати змін. Бо з кожним пропущеним днем виправляти все дедалі важче.
показати весь коментар
16.02.2026 15:22 Відповісти
цей останній подонок ганьбить чеченців на чолі з Дудаєвим, Масхадовим та грузин на чолі із Саакашвілі, які чинили шалений спротив кацапам.

у трампа діменція, а що у ЗЄлєнського в голові ?

ЗЄльона жижа !

.
показати весь коментар
16.02.2026 15:42 Відповісти
блдна мерзотногнусава - вона хоче щен переобратись ...
показати весь коментар
16.02.2026 15:42 Відповісти
Це велике брехливе лайно щось там вякає знову за попередників? Так при попередниках не обстілюватися міста ракетами і дронами. Попередники не знищували ракетні програми, а їх створювали. Попередники не розміновували мінні поля, а їх заміновували. Попередники не знімали клістрони із систем ППО, а їх крали на росії і привозили в Україну. Попередники не садили генералів в тюрми по сфальшовангих справах, а ставили їх на керівні посади. Попередники не закатували всі бюджетні гроші в асфальт, а левову частину виділяли на оборону.
показати весь коментар
16.02.2026 16:16 Відповісти
Ах ти ж ******* зелена! А у очко путіну хто хотів зазирнути? А домовитись посередині? ******* ти клоун 🤡🤬
показати весь коментар
16.02.2026 16:38 Відповісти
О, перед нами справжній ,,шедевр" політичної драми. ...Наш головний сценарист країни нарешті змінив жанр із романтичної комедії ,,подивитися в очі й побачити мир" на суворий бойовик, де він - єдиний майстер геополітичного кунг-фу.....Яка ж дивовижна метаморфоза! Людина, яка ще вчора пропонувала ,,просто перестати стріляти" та шукала іскру людяності в зіницях диктатора, раптом виявила, що путін не реагує на гербарії та повітряні цілунки...... Хто б міг подумати, що реальна політика - це не зйомки новорічного ,,Вогника'', де в фіналі всі обіймаються під фонограму? Цікаво, а обіцянка ,,стати на коліна'' - це була частина плану з квітами чи якийсь особливий вид дипломатичної флористики, який ми, неосвічені, просто не збагнули?
,,Я не хочу повторювати помилки'' - взагалі круто і звучить навіть потужно! Особливо від того, хто витратив перші роки каденції на те, щоб з розбігу наступити на всі можливі граблі умиротворення. Це нагадує професійного палія, який стоїть на попелищі й повчально каже: ,,Знаєте, бензин - так собі засіб для гасіння вогню, я більше так не буду'' .
Це цинізм вищої проби.! Поки країна платить страшну ціну за те, що хтось ,,не хотів нагнітати'' і готував нас до травневих шашликів замість фортифікацій, ми змушені слухати лекції про ,,залізну незламність''. Тепер нам впарюють образ лідера, який нібито з пелюшок знав, що орків не перевиховати цукерками......
Класична спроба переписати біографію в прямому ефірі: від ,,миротворця-хохмача'' до ,,Черчилля з Кривого Рогу''. Розрахунок простий - глядач має пам'ять золотої рибки, яка забуде і коліна, і квіти, і обіцянки зазирнути в душу маніяку.
Чекаємо тепер на наступний майстер-клас: ,,Як розпізнати ворога за п'ять років після того, як він на тебе напав'' .
показати весь коментар
16.02.2026 17:16 Відповісти
До "мінської" угоди зеленим жабам, як до Неба рачки. Тримають ідіотів на хвилі своєї пропаганди за 2019 рік, що "мінські" погані. То де твої не мінські кращі? Вже немає пів України, так і половину українців, а воно бреше, бреше і бреше!
показати весь коментар
16.02.2026 19:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 