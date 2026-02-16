Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський
Дозволити агресору щось забрати - це велика помилка.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Помилки
"Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше - під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв - вбитих і поранених", - наголосив він.
"Багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути Президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І йдеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію", - додає він.
Як зупинити Путіна?
За словами Зеленського, Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами.
"Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена. Бо він втратив багато навчених людей. Зараз він втрачає 30–35 тис. людей на місяць.
Можете собі це уявити у XXI столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тис. щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає", - резюмує глава держави.
За того владімссанича який знайшов мир в очах путєна???
Головні помилки це ти та янукович
Карта України говорить сама за себе. Помилка природи оці два уроди
Останні дні Володимир Зеленський, а за ним увесь сонм посіпак, співає одну пісню: «То все попередники, і партнери, і хто завгодно винен - але не ми!»
Таке враження, що не він при владі вже без малого сім років. Не він замість ракет фінансував асфальт - який зійшов разом зі снігом після першої ж морозної зими. Не він розповідав про шашлики і недопущення паніки - замість виводити війська на рубежі оборони і терміново їх забезпечити, надолужуючи згаяне.
Спроби переписати історію, ігнорувати очевидне, фальсифікувати сприйняття за допомогою масового повторення через монополізовані медіа - звична практика популістів.
Ліки від цього - не забувати. Не змовчати. Не дати барабанному бою удаваних перемог затьмарити потребу в терміновому посиленні якості управління.
За Україну відповідає влада України. Зеленський згоден із цим щодо «попередників» (яке знайоме слівце з часів януковича), але тільки не щодо себе. А коли віриш у власну непогрішимість, і примушуєш вірити інших - робиш дедалі страшніші помилки. Які мають дедалі страшнішу ціну.
Дуже важливо не пропускати, помічати і вимагати змін. Бо з кожним пропущеним днем виправляти все дедалі важче.
,,Я не хочу повторювати помилки'' - взагалі круто і звучить навіть потужно! Особливо від того, хто витратив перші роки каденції на те, щоб з розбігу наступити на всі можливі граблі умиротворення. Це нагадує професійного палія, який стоїть на попелищі й повчально каже: ,,Знаєте, бензин - так собі засіб для гасіння вогню, я більше так не буду'' .
Це цинізм вищої проби.! Поки країна платить страшну ціну за те, що хтось ,,не хотів нагнітати'' і готував нас до травневих шашликів замість фортифікацій, ми змушені слухати лекції про ,,залізну незламність''. Тепер нам впарюють образ лідера, який нібито з пелюшок знав, що орків не перевиховати цукерками......
Класична спроба переписати біографію в прямому ефірі: від ,,миротворця-хохмача'' до ,,Черчилля з Кривого Рогу''. Розрахунок простий - глядач має пам'ять золотої рибки, яка забуде і коліна, і квіти, і обіцянки зазирнути в душу маніяку.
Чекаємо тепер на наступний майстер-клас: ,,Як розпізнати ворога за п'ять років після того, як він на тебе напав'' .