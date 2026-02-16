Путина не остановить поцелуями или цветами. Я не хочу повторять ошибки предшественников, - Зеленский

Позволить агрессору что-то забрать - это большая ошибка.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Ошибки

"Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше - во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв - убитых и раненых", - подчеркнул он.

"Было совершено много ошибок. Именно поэтому сейчас я не хочу быть президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей. И речь идет не только об Украине. Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию", - добавляет он.

Как остановить Путина?

По словам Зеленского, Путина нельзя остановить поцелуями или цветами.

"Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с Путиным. Иначе будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свою армию, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена. Потому что он потерял много обученных людей. Сейчас он теряет 30-35 тыс. человек в месяц.

Можете себе это представить в XXI веке? Можете себе представить: он теряет 35 тыс. каждый месяц? Я не уверен, что он об этом знает", - резюмирует глава государства.