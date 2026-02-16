Путина не остановить поцелуями или цветами. Я не хочу повторять ошибки предшественников, - Зеленский
Позволить агрессору что-то забрать - это большая ошибка.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Ошибки
"Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше - во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв - убитых и раненых", - подчеркнул он.
"Было совершено много ошибок. Именно поэтому сейчас я не хочу быть президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей. И речь идет не только об Украине. Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию", - добавляет он.
Как остановить Путина?
По словам Зеленского, Путина нельзя остановить поцелуями или цветами.
"Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с Путиным. Иначе будет первый шаг, а потом через пять лет он восстановит свою армию, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена. Потому что он потерял много обученных людей. Сейчас он теряет 30-35 тыс. человек в месяц.
Можете себе это представить в XXI веке? Можете себе представить: он теряет 35 тыс. каждый месяц? Я не уверен, что он об этом знает", - резюмирует глава государства.
Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.
Понеділок, 30 травня 2022,
У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент Володимир Зеленський спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань сил і засобів, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України.
«Це - масові навчання, тут задіяно 1300 осіб. Ці навчання не випадкові, вони відбуваються в усіх прикордонних областях нашої держави. Злагоджена робота Національної поліції, ДСНС, Нацгвардії. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році», - сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ на Херсонщині.
Навчання відбуваються в смт Каланчак на Херсонщині, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, і мають на меті максимально підготувати органи МВС до ефективного реагування на дестабілізаційні чинники.
Главу держави поінформували, що, за легендою навчань, готуються плани з внутрішньої дестабілізації ситуації із застосуванням елементів гібридної війни. Зокрема, за допомогою соціальних мереж і телеграм-ботів поширюється неправдива інформація про нібито складний стан в енергетиці, перебої з опаленням і водопостачанням, «віялові» відключення населених пунктів від електроенергії. На цьому тлі, за легендою, відбуваються заворушення, спроби підриву об'єктів критичної інфраструктури, захоплення адміністративних будівель.
Для подолання такої ситуації правоохоронці відпрацювали навички з розгортання оперативного штабу, ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з відключенням населеного пункту від електропостачання, та забезпечення громадського порядку.
Останні дні Володимир Зеленський, а за ним увесь сонм посіпак, співає одну пісню: «То все попередники, і партнери, і хто завгодно винен - але не ми!»
Таке враження, що не він при владі вже без малого сім років. Не він замість ракет фінансував асфальт - який зійшов разом зі снігом після першої ж морозної зими. Не він розповідав про шашлики і недопущення паніки - замість виводити війська на рубежі оборони і терміново їх забезпечити, надолужуючи згаяне.
Спроби переписати історію, ігнорувати очевидне, фальсифікувати сприйняття за допомогою масового повторення через монополізовані медіа - звична практика популістів.
Ліки від цього - не забувати. Не змовчати. Не дати барабанному бою удаваних перемог затьмарити потребу в терміновому посиленні якості управління.
За Україну відповідає влада України. Зеленський згоден із цим щодо «попередників» (яке знайоме слівце з часів януковича), але тільки не щодо себе. А коли віриш у власну непогрішимість, і примушуєш вірити інших - робиш дедалі страшніші помилки. Які мають дедалі страшнішу ціну.
Дуже важливо не пропускати, помічати і вимагати змін. Бо з кожним пропущеним днем виправляти все дедалі важче.
у трампа діменція, а що у ЗЄлєнського в голові ?
ЗЄльона жижа !
