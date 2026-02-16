Тільки США можуть змусити Україну та Росію вести переговори про припинення війни, - Рубіо

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні.

Що відомо?

"Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об’єднаних Націй не змогла цього зробити. Немає жодної іншої країни в Європі, яка б змогла це зробити.

Ми не прагнемо нав’язати комусь угоду і не намагаємося змусити прийняти те, чого вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти, бо вважаємо цю війну надзвичайно руйнівною", - сказав держсекретар.

За словами Рубіо, Трамп вклав "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб завершити війну.

Він додав, що поки що переговори зайшли в глухий кут, залишилося кілька ключових невирішених питань, зокрема щодо території, оскільки Росія наполягає на максималістських вимогах.

"... Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні..." - ... і забути про раніше надані гарантії безпеки "за безядерний статус" України
16.02.2026 15:35 Відповісти
І прирівняв жертву з агресором і навпаки.
16.02.2026 15:37 Відповісти
Змушувати вони можуть тільки нас. Кацапів чомусь вмовляють практично навколішки.
16.02.2026 15:38 Відповісти
16.02.2026 15:35 Відповісти
за який рахунок "банкет" перемоги буде...?
16.02.2026 15:42 Відповісти
А ти так і далі за чужою спиною будеш "воювати "до кордонів 1991 ????
16.02.2026 15:47 Відповісти
не Ти а Ви ... Для початку!
16.02.2026 15:48 Відповісти
Ти на питання відповідай
16.02.2026 15:55 Відповісти
Я так понимаю за твоей, четырежды простреленной.
16.02.2026 15:57 Відповісти
🤣🤣ну то до твоєї треба аж в Італію їхати 🤣🤣🤣
16.02.2026 16:01 Відповісти
Закінчення війни хотів президент США Джо Байден. Для цього надавав конкретну підтримку. Якби в лютому 2022 р. на посаді сидів Трамп, то нам би вже світило "входження до рф по областях". У найкращому випадку.
16.02.2026 15:46 Відповісти
а ти б по кацапах не стріляв?
16.02.2026 15:53 Відповісти
Байден боявся сердити пуйла тому закрив ЛЕНД ЛІЗ а надрочував допомогу порціями ..
чи за майже чотири роки війни 31 M1 Abrams і жодного Ф-16...чи 40 систем HIMARS.то велика допомога
16.02.2026 15:54 Відповісти
Ты если не в теме, то не неси куйню.
16.02.2026 16:05 Відповісти
шо не правильно???
16.02.2026 16:08 Відповісти
"шо не правильно???"

ленд-лиз это не что-то в каких-то количествах, это закон, по которому президент сша принимает решения о поставках без согласования с конгрессом, т.е. имеет блоее широкие полномочия, принимается на каждый финансовый год.
"1 октября 2023 года закон утратил силу в связи с окончанием 2023-го финансового года США. Закон не был применен на практике, однако его функции были заменены аналогичными программами поддержки"
16.02.2026 16:29 Відповісти
Все шо надрочив байден майже за чотири роки війни 31 M1 Abrams і жодного Ф-16...чи 40 систем HIMARS.
Просто супер підтримка металоломом
16.02.2026 16:36 Відповісти
"Просто супер підтримка"

я не о помощи, а конкретно о том, что такое ленд-лиз. то что байден дрочун и так понятно
16.02.2026 16:44 Відповісти
Та яка *** різниця-допомогу ****** не надавали в потрібній кількості..
Вся Європа сюди перла свій 50 річний металолом а собі отримувала від американців нову зброю--переозброювалась за наш рахунок.
16.02.2026 16:48 Відповісти
неправильно
16.02.2026 16:52 Відповісти
Десятки тысяч джавелинов, стингеров, сотни тысяч стрелкового оружия, сотни тысяч снарядов, сотни тысяч мин, гранат. миллионы патронов, тысячи БМП, петриоты и ракеты к ним и еще уйма всего. А ленд-лиз похерили ******** - когда журналисты подняли о нем вопрпос, то АП белого дома ответила, что не получала о нем запросов от Украины.
16.02.2026 16:18 Відповісти
За майже чотири роки Не десятки тисяч а близько 10 тисяч джавелінів і 1400 стінгерів...І ЦЕ ДЛЯ ВІЙНИ З ТАКИМ ВОРОГОМ ЯК РАШКА ??
16.02.2026 16:24 Відповісти
"ленд-лиз похерили ********"

ленд-лиз это закон. и этот закон либо есть, либо его нет. как ******** могли его похерить?
16.02.2026 16:40 Відповісти
Ленд ліз не пішов так як по цим схемам європейці віддавали нам свою стару зброю а самі отримували від сша новітню
16.02.2026 16:50 Відповісти
не доходит?
то АП белого дома ответила, что не получала о нем запросов от Украины
А СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О ЛЕНД ЛИЗЕ истек в сентябре 23 года.
16.02.2026 16:53 Відповісти
"не доходит?"

запроса о чем, принять закон? ленд-лиз это закон, а не нечто материальное, и принимает этот закон конгресс сша, и продлевает тоже конгресс сша, и решает нужен этот закон или нет тоже конгресс сша. вы слишком большого мнения о *********, чтобы они указывали что делать конгрессу
16.02.2026 16:59 Відповісти
Запроса на запуск программы поставок по ленд лизу
16.02.2026 18:56 Відповісти
Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, чому США досі не задіяли схему ленд-лізу для України. Вона наголосила, що зараз Україна отримує озброєння через окремі президентські рішення фактично у подарунок. Натомість, коли Конгрес США не дасть згоди на фінансування передачі зброї, можна буде задіяти схему ленд-лізу.
16.02.2026 18:59 Відповісти
Пані посол України у США Оксана Маркарова https://youtu.be/auxhL9njWMQ?t=1299 пояснювала, що ленд-ліз - це допомога в оренду чи лізинг (не на безоплатній основі) і, поки Україна має можливість отримувати підтримку безкоштовно, вона її використовуватиме.
З жовтня 2023 року https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/lend-liz-pochemu-ne-zarabotal-mehanizm-amerikanskogo-lend-liza-dlya-ukrainy-50358553.html американський закон про ленд-ліз для України втратив силу.
16.02.2026 19:02 Відповісти
мудро
тіко Марко не забувай та нагадай свому рудому шефові, шо тіко Штати можуть наступити ***** на тестикули так, шо той буде реально за мир
16.02.2026 15:36 Відповісти
є така херня, як атлантика. і не кажіть про берінгов пролив і аляску
16.02.2026 15:55 Відповісти
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні. ЯКЩО ЗДАЄТЬСЯ ПОЧИНАЙ ХРЕСТИТИСЯ ,ТИ ОДЕРЖИМИЙ ТИМ САМИМ ДУХОМ, ЩО І КУЙЛО
16.02.2026 15:36 Відповісти
війна іде в Європі, штати там за уєрнадцять км. їм насрати на нас. вони боліють перл-харбором і усе.
16.02.2026 15:57 Відповісти
Війна іде в Україні ...європа аж ні скільки не потерпає
16.02.2026 16:04 Відповісти
Тільки США з Трампом і відкофом що за маячня ,головний наш парнер країни ЄС вони нам допомагають на відміну від США.
16.02.2026 15:36 Відповісти
Переговори про припинення війни ≠ припинення війни.
16.02.2026 15:36 Відповісти
А ти знаєш це чи це твоя фантазія
16.02.2026 15:56 Відповісти
Побутова логіка.
16.02.2026 15:57 Відповісти
На чому ґрунтується твоя логіка???
16.02.2026 15:58 Відповісти
На тому, що не кожне побачення закінчується шлюбом.
16.02.2026 15:59 Відповісти
Глибока думка🤣🤣🤣
16.02.2026 16:06 Відповісти
Мабуть, подумали "а що, так можна було?"
16.02.2026 16:08 Відповісти
🤣🤣🤣Та точно🤣🤣саме так і подумав 🤣🤣🤣
16.02.2026 16:11 Відповісти
16.02.2026 15:37 Відповісти
16.02.2026 15:38 Відповісти
Здобуток зеленої дипламатії-агресора та жертву агресії зрірняли
16.02.2026 15:38 Відповісти
до чого тут зелена чи червона дипломатія???В сша сидить дибіл педофіл завербований агент,як він має діяти???***** писати всяку лабуду не розуміючись взагалі звідки вітер дує.!
16.02.2026 15:52 Відповісти
Аааа. То геополітика?!Наша влада нє віновата!Просто завдяки їм ми пройшли шлях від "нічого про Україну без Укрпїни" до "будь хто про Україну без України"
16.02.2026 20:03 Відповісти
Добре, зеля чи хтось інший впливає на вибори в США???Там теж мудрий нарід вибрав собі і всьому світові ідіота путінососа!Та буть там порошенко чи ще ультра патріот,в трампа задача розвалити американську систему,і розвалити нато .Все це він робить як агент куйла.А тобі далі в голові нічого без України,та плювати рижій паклі на Україну,в нього гешефт головне підписати писульку і отримати вигоду для себе і куйла,тобто капітуляцію України.
16.02.2026 20:43 Відповісти
Трамп президент не України.
16.02.2026 21:29 Відповісти
Ну ти мені тут втираєш про дипломатію,а я тобі кажу що на того мудака не діє ніяка дипломатія,бо він завербована нечисть,і всіх вертів на кую!
17.02.2026 07:51 Відповісти
Так.Не дфє.Те що майже до імпічмінту довели,нахамили так що тепер хвостиком виляє наш лідор,єрмак самовпевнений,цькування спарц, иак,це все дрібниці.Просто він "завербована нечисть".Або просто тобі краще спиться коли ти когось звинувачуєш у всіх своїх бідах
17.02.2026 08:28 Відповісти
Тому що Зеленський краде більше ніж Путлер.
16.02.2026 18:46 Відповісти
Ну єхай до путлєра
16.02.2026 20:04 Відповісти
ііііііі???
16.02.2026 15:40 Відповісти
Хоча Рубіо один з розумніших,якщо не самий розумний політик в адміністрації США але помиляється в тому що паРаша повинна припинити вогонь і вийти з України.Не Україна, а паРаша вторглась до нас.Припинить вогонь Україна,вона програє.Припинить москолота,війна закінчиться.
16.02.2026 15:44 Відповісти
вчора ти казав шо китай
16.02.2026 15:48 Відповісти
То не он.
16.02.2026 18:03 Відповісти
США - єдина країна на Землі, де так багато покусаних Трумпом.
16.02.2026 15:54 Відповісти
Понти, понти.
Хочеться побачити, як трамп змусить ***** припинити обстріли України.
16.02.2026 15:56 Відповісти
Он сказал про стол переговоров, а это то шо нужно х-лу - физдеж о мире без премирья.
16.02.2026 18:09 Відповісти
Трампон зараз пофакту хоче тайвань і японію. щоб нагнути китай
16.02.2026 15:58 Відповісти
Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны
Но не делают этого.
16.02.2026 15:59 Відповісти
Покищо рік теревенів твого рудого боса про це не свідчить.
16.02.2026 16:00 Відповісти
оце тут "аналітики" )))
16.02.2026 16:00 Відповісти
Хтось зможе втокмачити отим рубіоподібним, що заставити Україну перестати стріляти, це все одно, що поставити українців на край Бабиного Яру.
16.02.2026 16:00 Відповісти
Якби у Зеленського не було бажання перестали стріляти, ніхто би цю справу не піднімав би.
16.02.2026 18:42 Відповісти
В дійсності дві країни можуть зупинити цю війну: США надавши далекобійну зброю в великій кількості або Китай перекрие повністю поставки всіх товарів військового та подвійного призначення , скоротить закупівлю нафти та газу в грошовому еквіваленті. Причому другий буде значно ефективніше.
16.02.2026 16:00 Відповісти
А зачем это китаезам?
16.02.2026 18:12 Відповісти
Ви змушуйте саме Росію, Україну змушувати не треба.
16.02.2026 16:05 Відповісти
Це не треба робити зовсім.
16.02.2026 18:38 Відповісти
США задовбали своїм смушенням !!!Прирівняли жертву до агресора !!! Кончені консерватори збоченці ,примушуйте русню вивісти свій військово корейськокитайськийруснявий зброд , з теріторії України , і тоді війни не буде !!! ...
16.02.2026 16:08 Відповісти
Рубіо всіма силами хоче залишитися в своєму кріслі , бо передбачає ймовірну пересадку в "королівське" Венса , коли Палату окупує більшість демократів й почнеться процес розслідувань дій Папочки. А той скаже - а в мене вже давно й справочка від лікарів є...
16.02.2026 16:12 Відповісти
"Ми просто хочемо допомогти, бо вважаємо цю війну надзвичайно руйнівною", - сказав держсекретар"

От жеж курва. Нi одно цента не надали на допомогу, сцобаки луженi.
Здохни в аду, *****!
16.02.2026 16:41 Відповісти
I кому допомогти бажаєте. ******? Захопити нашi територii? Здохни в аду, *****!
16.02.2026 16:43 Відповісти
В тебе є своя територія в Канаді яку трамп хоче захопити🤣🤣🤣
16.02.2026 16:54 Відповісти
У нього ***** трiсне!
16.02.2026 17:22 Відповісти
Трамп это Тако и всегда пасует .Сначала наугрожает с три короба,а потом резко сдаст назад.Он уже практически хромая утка через пару месяцев и провалил практически все за что взялся,начиная с тарифов против Китая и того же ЕС с Канадой , угрозой захвата Гренландии и заканчивая борьбой с мигрантами потому ,что общественное мнение повернулось против него после Миннеаполиса. Вангую , что и заставить Украину не то , чтобы капитулировать но и отдать свои территории на донбассе раше у него тоже не выйдет как бы он ни старался
16.02.2026 18:08 Відповісти
Як я бажаю, щоб косооккi захопили Тайвань. Це буде повний пистедзь Чубчику)))
16.02.2026 18:45 Відповісти
рубіо, займись іншими, важливими справами свого шефа "краснова": захоплення Канади, Мексики та Гренландії як мінімум. Або нагадай усім, шо там твій шеф казав про "за 24 години"?
16.02.2026 18:10 Відповісти
Та йдіть ви нах*й...
16.02.2026 18:22 Відповісти
Так США, але не з Трампом.
16.02.2026 18:32 Відповісти
Рубіо марить як І Трамп.
16.02.2026 18:36 Відповісти
Можуть.
Але не хочуть.
Бо мають інші цілі, а все це все прикривається путопорожньою балаканиною.
16.02.2026 19:45 Відповісти
про що рубіо каже? ми і так ведемо перемовини з росією. Єдине що треба зробити у цих перемовинах, то це виставити проти мединського Віталія Дрібницю, і хай вони дискутують про пєчєнєгов і половців. Віталію Олександровичу треба буде протриматись до наступної зими, коли ********** фінансова система кацапії.
16.02.2026 19:47 Відповісти
 
 