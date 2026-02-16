Тільки США можуть змусити Україну та Росію вести переговори про припинення війни, - Рубіо

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує The Guardian.

Що відомо?

"Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об’єднаних Націй не змогла цього зробити. Немає жодної іншої країни в Європі, яка б змогла це зробити.

Ми не прагнемо нав’язати комусь угоду і не намагаємося змусити прийняти те, чого вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти, бо вважаємо цю війну надзвичайно руйнівною", - сказав держсекретар.

За словами Рубіо, Трамп вклав "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб завершити війну.

Він додав, що поки що переговори зайшли в глухий кут, залишилося кілька ключових невирішених питань, зокрема щодо території, оскільки Росія наполягає на максималістських вимогах.

Що передувало?

