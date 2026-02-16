Тільки США можуть змусити Україну та Росію вести переговори про припинення війни, - Рубіо
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує The Guardian.
Що відомо?
"Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об’єднаних Націй не змогла цього зробити. Немає жодної іншої країни в Європі, яка б змогла це зробити.
Ми не прагнемо нав’язати комусь угоду і не намагаємося змусити прийняти те, чого вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти, бо вважаємо цю війну надзвичайно руйнівною", - сказав держсекретар.
За словами Рубіо, Трамп вклав "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб завершити війну.
Він додав, що поки що переговори зайшли в глухий кут, залишилося кілька ключових невирішених питань, зокрема щодо території, оскільки Росія наполягає на максималістських вимогах.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
- У Кремлі заявили, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, питання територій.
чи за майже чотири роки війни 31 M1 Abrams і жодного Ф-16...чи 40 систем HIMARS.то велика допомога
ленд-лиз это не что-то в каких-то количествах, это закон, по которому президент сша принимает решения о поставках без согласования с конгрессом, т.е. имеет блоее широкие полномочия, принимается на каждый финансовый год.
"1 октября 2023 года закон утратил силу в связи с окончанием 2023-го финансового года США. Закон не был применен на практике, однако его функции были заменены аналогичными программами поддержки"
Просто супер підтримка металоломом
я не о помощи, а конкретно о том, что такое ленд-лиз. то что байден дрочун и так понятно
Вся Європа сюди перла свій 50 річний металолом а собі отримувала від американців нову зброю--переозброювалась за наш рахунок.
ленд-лиз это закон. и этот закон либо есть, либо его нет. как ******** могли его похерить?
то АП белого дома ответила, что не получала о нем запросов от Украины
А СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О ЛЕНД ЛИЗЕ истек в сентябре 23 года.
запроса о чем, принять закон? ленд-лиз это закон, а не нечто материальное, и принимает этот закон конгресс сша, и продлевает тоже конгресс сша, и решает нужен этот закон или нет тоже конгресс сша. вы слишком большого мнения о *********, чтобы они указывали что делать конгрессу
З жовтня 2023 року https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/lend-liz-pochemu-ne-zarabotal-mehanizm-amerikanskogo-lend-liza-dlya-ukrainy-50358553.html американський закон про ленд-ліз для України втратив силу.
