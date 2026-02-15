Рубіо прибув до Угорщини та обговорить відмову країни від російських енергоносіїв

Візит Рубіо у Будапешт

Держсекретар США Марко Рубіо увечері 15 лютого прибув з офіційним візитом до Будапешта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Угорщині Каролін Саваж у мережі X.

В Угорщині візит Рубіо назвали історичним для відносин двох країн. Рубіо в Будапешті обговорить енергетичну та економічну співпрацю.

Цілі візиту

Перед Будапештом держсекретар відвідав Словаччину. Там він домовився з прем’єр-міністром Робертом Фіцо про будівництво атомної електростанції за участю американської компанії.

"Особливий день сьогодні – радий вітати Марко Рубіо в Будапешті. Його візит історичний для відносин США та Угорщини", — написала Саваж у мережі X.

  • Під час візиту Рубіо також порушить питання відмови Угорщини та Словаччини від російських енергоносіїв. Це частина стратегії США зміцнити енергетичну безпеку та стратегічні зв’язки в Центральній Європі.

Державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із міністрами закордонних справ держав "Великої сімки". У ході перемовин він наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі вести переговори з метою припинення війни в Україні.

Угорщина (2985) візит (1756) Рубіо Марко (434)
Топ коментарі
+2
Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни (Угорщинa), зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
15.02.2026 23:03 Відповісти
+1
Рубіо порушить питання постачання венесуельської нафти для Угорщини та Словаччини?
15.02.2026 22:53 Відповісти
+1
Будівництво атомної електростанції за участю американської компанії буде набагато дорожче і довше ніж будівництво аналогічної атомної електростанції за участю Південної Кореї.
15.02.2026 22:58 Відповісти
Коментувати
Судячи з останнього звіту, Росатом залучений до будівництва 33 енергоблоків у 10 країнах світу.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Угорщинi, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
15.02.2026 23:06 Відповісти
США надали Угорщині виняток з антиросійських санкцій, щоб дати змогу "Росатому" добудувати АЕС.
15.02.2026 23:08 Відповісти
У січні 2025 року Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) та Korea Electric Power Corporation (KEPCO) підписали з Westinghouse (США) угоду, щоб завершити тривалий спір щодо інтелектуальної власності на реактор APR1400.

За цією угодою KHNP заборонено брати участь у нових проєктах АЕС у Північній Америці та ЄС, за винятком Чехії. Це підтверджують джерела в галузі.

Фактично це означає, що Південна Корея не може пропонувати свої реактори в більшості європейських країн, оскільки Westinghouse вважає, що технологія APR1400 містить їхню інтелектуальну власність.
16.02.2026 00:21 Відповісти
"Перед Будапештом держсекретар відвідав Словаччину. Там він домовився з прем'єр-міністром Робертом Фіцо про будівництво атомної електростанції за участю американської компанії."

Не буде там ніякої АЕС, та ще й гамерицької.
15.02.2026 23:03 Відповісти
А якщо буде, копелюх з'їш?
15.02.2026 23:21 Відповісти
Без проблем.
А якщо не буде то ти з'їш. Ок ?
15.02.2026 23:31 Відповісти
Це називпється «невтручання у вибори»
15.02.2026 23:24 Відповісти
А чего обговаривать?
500% мита и венгрия согласится как шелковая.
16.02.2026 00:30 Відповісти
В Київ потрібно було їхати. Закривати нафтопровід дружба
16.02.2026 10:09 Відповісти
давай, Марко! Без вазеліну!
16.02.2026 10:42 Відповісти
Він поїхав туди рекламувати жабу перед виборами, який там вазелін?
16.02.2026 11:42 Відповісти
по перше, ти мабуть плутаєш його з Венсом...тим більш ще зарано "підтримувати"...
по друге: Під час візиту Рубіо також порушить питання відмови Угорщини та Словаччини від російських енергоносіїв Джерело: https://censor.net/ua/n3600723
16.02.2026 14:30 Відповісти
 
 