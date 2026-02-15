Рубіо прибув до Угорщини та обговорить відмову країни від російських енергоносіїв

Держсекретар США Марко Рубіо увечері 15 лютого прибув з офіційним візитом до Будапешта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Угорщині Каролін Саваж у мережі X.

В Угорщині візит Рубіо назвали історичним для відносин двох країн. Рубіо в Будапешті обговорить енергетичну та економічну співпрацю.

Цілі візиту

Перед Будапештом держсекретар відвідав Словаччину. Там він домовився з прем’єр-міністром Робертом Фіцо про будівництво атомної електростанції за участю американської компанії.

"Особливий день сьогодні – радий вітати Марко Рубіо в Будапешті. Його візит історичний для відносин США та Угорщини", — написала Саваж у мережі X.

Під час візиту Рубіо також порушить питання відмови Угорщини та Словаччини від російських енергоносіїв. Це частина стратегії США зміцнити енергетичну безпеку та стратегічні зв’язки в Центральній Європі.

Державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із міністрами закордонних справ держав "Великої сімки". У ході перемовин він наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі вести переговори з метою припинення війни в Україні.

