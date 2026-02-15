Рубіо прибув до Угорщини та обговорить відмову країни від російських енергоносіїв
Держсекретар США Марко Рубіо увечері 15 лютого прибув з офіційним візитом до Будапешта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Угорщині Каролін Саваж у мережі X.
В Угорщині візит Рубіо назвали історичним для відносин двох країн. Рубіо в Будапешті обговорить енергетичну та економічну співпрацю.
Цілі візиту
Перед Будапештом держсекретар відвідав Словаччину. Там він домовився з прем’єр-міністром Робертом Фіцо про будівництво атомної електростанції за участю американської компанії.
"Особливий день сьогодні – радий вітати Марко Рубіо в Будапешті. Його візит історичний для відносин США та Угорщини", — написала Саваж у мережі X.
- Під час візиту Рубіо також порушить питання відмови Угорщини та Словаччини від російських енергоносіїв. Це частина стратегії США зміцнити енергетичну безпеку та стратегічні зв’язки в Центральній Європі.
Раніше ми писали
Державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із міністрами закордонних справ держав "Великої сімки". У ході перемовин він наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі вести переговори з метою припинення війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни (Угорщинa), зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Угорщинi, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
За цією угодою KHNP заборонено брати участь у нових проєктах АЕС у Північній Америці та ЄС, за винятком Чехії. Це підтверджують джерела в галузі.
Фактично це означає, що Південна Корея не може пропонувати свої реактори в більшості європейських країн, оскільки Westinghouse вважає, що технологія APR1400 містить їхню інтелектуальну власність.
Не буде там ніякої АЕС, та ще й гамерицької.
А якщо не буде то ти з'їш. Ок ?
500% мита и венгрия согласится как шелковая.
по друге: Під час візиту Рубіо також порушить питання відмови Угорщини та Словаччини від російських енергоносіїв Джерело: https://censor.net/ua/n3600723