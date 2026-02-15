США готові до переговорів щодо України, - заява Рубіо після зустрічі G7

Державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із міністрами закордонних справ держав "Великої сімки". У ході перемовин він наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі вести переговори з метою припинення війни в Україні.

Про це заявив заступник прес-секретар Держдепу Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Деталі

За його словами, лідери обговорили нагальні питання, як-от поточні конфлікти, які загрожують миру і стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Крім того, сторони говорили про виклики регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

"Держсекретар підтвердив прихильність Сполучених Штатів сприянню стабільності у Венесуелі та переговорам про припинення російсько-української війни", - розповів Томмі Піготт.

Співробітництво в рамках G7

Резюмуючи, він додав, що Рубіо та його колеги підтвердили важливість зміцнення співробітництва в рамках G7 для протидії глобальним загрозам міжнародному миру та безпеці.

