США готові до переговорів щодо України, - заява Рубіо після зустрічі G7
Державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із міністрами закордонних справ держав "Великої сімки". У ході перемовин він наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі вести переговори з метою припинення війни в Україні.
Про це заявив заступник прес-секретар Держдепу Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Деталі
За його словами, лідери обговорили нагальні питання, як-от поточні конфлікти, які загрожують миру і стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході.
Крім того, сторони говорили про виклики регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.
"Держсекретар підтвердив прихильність Сполучених Штатів сприянню стабільності у Венесуелі та переговорам про припинення російсько-української війни", - розповів Томмі Піготт.
Співробітництво в рамках G7
Резюмуючи, він додав, що Рубіо та його колеги підтвердили важливість зміцнення співробітництва в рамках G7 для протидії глобальним загрозам міжнародному миру та безпеці.
Тому не пошлють у найближчі років 20. Бо сцикотно.
У перекладі з трампівської США готові ВІДДАТИ Путіну те що він забажає: частину України, суверенітету і не тільки
"Я считаю, что позиция администрации Трампа по Украине является позорной. Попытка заставить Украину согласиться на соглашение о капитуляции с Путиным - это позор. Думаю, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени" - сказала Клинтон.
Клинтон отметила, что Украина борется за нашу демократию и наши ценности свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей. Она добавила, что эта война обусловлена манией одного человека контролировать украинцев. При этом Клинтон выразила мнение, что Трамп или не осознает масштабов страданий, или ему безразлично к ним.
Клинтон обвинила президента США в подрыве западного единства и международных обязательств. Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека. По мнению бывшего госсекретаря, ни один из присутствующих в зале не хотел бы иметь режим, который действует безответственно и безнаказанно, как это делает Путин, за исключением Трампа, который следует этой модели.
Клинтон подчеркнула, что украинский вопрос находится в самом сердце того, что означает раскол Запада. Она также изложила собственное видение путей достижения лучших переговорных позиций для Киева. Существует план, который заключается в том, чтобы дать украинцам Tomahawk. Дать им больше ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Позволить им наносить большие разрушения на территории России.
Способность Украины поражать цели внутри РФ, по ее мнению, может создать предпосылки для серьезных переговоров. Именно тогда они начали задумываться о переговорах, когда Украина смогла достигать целей внутри России и наносить достаточную боль.
Можно ругать демократов за недостаточную решительность, но, по крайней мере и в отличие от Трампа, они за Украину. Поэтому и называют сегодня вещи своими именами.
...Марко Рубио - хорошо образованный, опытный политик, не являющийся ультраправым по своим убеждениям, но пошедший на службу к ультраправому президенту, поскольку видит в этом трамплин в свое большое политическое будущее в Овальном кабинете Белого Дома.
Слушать то, как Рубио рассуждает, выставляя в качестве добродетели то, что США в лице 47-го президента стремятся «урегулировать войну в Украине, усадив обе стороны за стол переговоров», стыдно до глубины души. Стыдно, просто невыносимо стыдно, когда глава американской дипломатии ставит на одну доску агрессора, вселенское зло, и жертву агрессии и вселенского зла.
Думается, что те, кто радуются тону субботнего выступления Рубио в Мюнхене, кто испытывает облегчение, считая этот тон лучше тона Трампа и Вэнса, обманывают себя. Потому что дело не в тоне, а в сущности. А сущность абсолютно не изменилась.
Год назад участники конференции были шокированы выступлением вице-президента Вэнса, который открыто заявил о фактическом разрыве нынешних США c нынешней Европой. Однако, ожидать чего-то другого от Вэнса было невозможно. Отношение современных американских ультраправых к современной Европе было сформулировано еще летом 2024 года в «Проекте-2025», в программе установления правого авторитарного режима в США, изоляции США от Европы и нео-империалистических амбиций США в Западном полушарии.
Все тезисы, с которыми год назад выступал Вэнс, были повторны в Стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым Домом в ноябре прошлого года. Их в развернутом виде повторил недавно и 47-й президент, выступая в Давосе на экономическом форуме и в Вашингтоне на национальном молитвенном завтраке.
Выступления госсекретаря Рубио на Мюнхенской конференции ждали, по-видимому, считая его единственным традиционным республиканцем в администрации Трампа и едва ли не единственным человеком во всей администрации, реально понимающим, что происходит в мире и в чем состоят реальные интересы США. И ожидали услышать от него что-то новое. Что-то отличное от того, что говорят Трамп и Вэнс.
Такие ожидания, думается, были совершенно напрасны. Потому что выступление Марко Рубио было просто «культурной» по форме версией того же, что говорили Вэнс и Трамп.
В самом деле, меняется ли содержание сказанного, если кто-то говорит: вы, Европа, лузеры, потому что понастроили ветряных мельниц, пускаете к себе иммигрантов, разрушаете наше общее культурное наследие, поступаетесь национальным суверенитетом в пользу эфемерного Европейского Союза, и нам с вами, с такими, не по пути; а по пути нам только с теми из вас, кто с нами согласен, кто закроет границы для иммигрантов, будет сжигать нефть и уголь, откажется от «ложной» политкорректности, и будет отстаивать независимость своих стран от ЕС.
А кто-то другой говорит: мы и вы, Европа, очень близки, даже больше того мы - ваши дети. Мы хотим быть вместе с вами. Но для этого вы должны измениться, принять наше понимание общего культурного наследия, бороться вместе с нами против иммиграции и принять то, что из международного порядка, основанного на правилах, могут быть исключения потому, что он не решает мировых проблем. А если вы не изменитесь, то мы будем делать сами то, что следует из нашего видения мира.
Так вот, есть ли разница? Я ее не вижу. Тон разный. А смысл один и тот же.
Трамп тащит США в 19-й век совсем не только тем, что поет оды углю и угольным электростанциям, отменяет все регуляторные нормы, направленные на понижение выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Он тащит США в 19-й век прежде всего тем, что отрицает ценности, на которых основана современная либерально-демократическая цивилизация, сложившаяся после Второй мировой войны - свободы, демократии, прав человека, равных прав для всех людей и верховенства закона.
Марко Рубио может апеллировать к историческим памятникам Европы, к культурному наследию эпохи Возрождения и даже куда более ранних времен. Но все эти памятники, это культурное наследие уже существовали, когда европейские страны и народы воевали друг с другом, когда одни стремились навязать свою волю другим, когда в Европе разразились две мировых войны, унесшие десятки миллионов жизней, но, когда не было той самой современной либерально-демократической цивилизации, основанной на ценностях. На ценностях, понятых и принятых странами и народами Европы после Второй мировой войны. На ценностях, на которых сформировалось евро-атлантическое единство.
Отрицание 47-м президентом США и его администрацией этих ценностей остается фактом. И на отрицании этих ценностей можно построить «единство» разве что с Венгрией Орбана и Словакией Фицо.
Но хорошая новость состоит в том, что никто из них не вечен у власти. Ни Трамп, ни Орбан, ни Фицо. И Гэвин Ньюсом, несомненно, прав, когда называет Трампа временщиком. И это хорошо понимают европейские лидеры.
Был еще один интересный аспект в выступлении Рубио. Не называя автора, он критиковал концепцию «Конца истории» Фукуямы. Концепцию, в которой после победы Запада, либерально-демократической цивилизации в холодной войне с советским союзом и советским коммунизмом, не должно было быть места глобальным конфликтам, поскольку в условиях, когда либеральная демократия победила и распространилась на значительную часть мира, этот мир должен заботиться об экономическом развитии, решении общих глобальных проблем, и все составляющие этого мира могут сотрудничать друг с другом и помогать друг другу.
Да, конец истории, конечно, не наступил. И Рубио прав, констатировав этот факт. Но кто является сегодня угрозой миру? Кто хочет вместо новой истории сотрудничества, процветания и развития продолжать историю войн, разрушений и лишения людей жизни? Об этом госсекретарь промолчал. И поэтому его абстрактная констатация факта выглядела странной. Он гордо говорил о победе над советским коммунизмом. Но ни слова не сказал о том, что после краха советского коммунизма российский империализм переоделся в новые одежды, и под новыми лозунгами пошел в свой кровавый поход против либерально-демократической цивилизации, являясь самой непосредственной угрозой этой цивилизации сейчас, сегодня, в эти минуты.
У американских ультраправых в течение всех лет после краха советского коммунизма присутствует абсурдная идея о том, что Россия - «белая и христианская», преодолела коммунизм, и должна быть их естественным союзником в борьбе с коммунистическим Китаем.
И поэтому хорошо образованный, опытный политик Марко Рубио, не являющийся ультраправым по своим убеждениям, но пошедший на службу к ультраправому президенту, поскольку видит в этом трамплин в свое большое политическое будущее в Овальном кабинете Белого Дома, ни слова не сказал о том, какую угрозу представляет собой Россия, ни слова не сказал о войне против либерально-демократической цивилизации, которую Россия ведет, да которую никогда и не прекращала, за исключением короткого, исторически ничтожно короткого периода после распада ссср.