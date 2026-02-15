РУС
США готовы к переговорам по Украине, - заявление Рубио после встречи G7

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел государств "Большой семерки". В ходе переговоров он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем вести переговоры с целью прекращения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Детали

По его словам, лидеры обсудили актуальные вопросы, такие как текущие конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны говорили о вызовах региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - рассказал Томми Пиготт.

Сотрудничество в рамках G7

Резюмируя, он добавил, что Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.

Коротке резюме із сказаного - Скільки б часу не йшла війна в Україні американці готові вести переговори про її припинення весь цей час! 🤔
15.02.2026 08:07 Ответить
Цікаво, а хто перший з європолітиків відкритим текстом команду "краснова" найух пошле за оту цинічну та відверту брехню?
15.02.2026 08:17 Ответить
Його вже давно послали, тільки не публічно. Єдине, що стримує це озвучити те, що він очолює США найпотужнішу в економічному, політичному та воєнному плані країну. На жаль це реалії і приходиться з цим жити, на жаль...
15.02.2026 08:49 Ответить
Тепер кому ті США потрібни.
15.02.2026 08:43 Ответить
 
 