США готовы к переговорам по Украине, - заявление Рубио после встречи G7

Государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел государств "Большой семерки". В ходе переговоров он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем вести переговоры с целью прекращения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Детали

По его словам, лидеры обсудили актуальные вопросы, такие как текущие конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны говорили о вызовах региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - рассказал Томми Пиготт.

Сотрудничество в рамках G7

Резюмируя, он добавил, что Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.

