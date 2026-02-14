США ищут условия мира для Украины, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что США продолжат искать мирное урегулирование войны России против Украины и работать над условиями, приемлемыми для всех сторон.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рубио заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Он заявил, что пока невозможно определить, существует ли результат, который одновременно будет приемлем для Украины и России.
"До этого момента это было неуловимо", – отметил госсекретарь США.
По словам Рубио, удалось сократить перечень тем для обсуждения, однако остались самые сложные вопросы.
"Хорошая новость заключается в том, что перечень спорных вопросов сузился. Плохая новость – к самым сложным", – пояснил он.
Госсекретарь подчеркнул, что до сих пор неизвестно, насколько серьезно Россия настроена на прекращение войны и на каких условиях. США будут продолжать проверять, можно ли найти приемлемые для Украины условия, на которые согласится Россия.
Санкции и международная поддержка
Рубио отметил, что США ввели дополнительные санкции против России и получили от Индии обязательство прекратить покупать дополнительную российскую нефть. Европа также сделала шаги вперед, в частности через программу PURL, которая обеспечивает украинские войска американским оружием.
По его словам, на прошлой неделе состоялась первая за много лет техническая встреча военных представителей обеих сторон. Подобные встречи планируются и в дальнейшем, хотя состав участников может меняться.
Рубио подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное для прекращения войны. "Мы стремимся урегулировать конфликт путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми", – подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Нехай спробують пошукати в Будапештському меморандумі.
Тобто сцишиа знову прирівнює жертву зі злочинцем? І що значить прийнятним для всіх сорін? Відрізати у жертви руку і ногу і віддати її людоїду щоб він задовольнився, сподіваючись що він поїсть і стане вегетаріанцем?
Білий Дім:
- Ви здесь ніде не бачили умови для миру в Україні ?
Кремль:
- Ось вони і інших умов не буде!
Білий Дім:
- Зрозуміло, тоді прийдеться на Україну тиснути..
- Блііін, та деж воно?
- Шо "воно"?
- Та воно, "умови миру"...
- А як воно виглядало?
- Та такеж саме "ніх*я" як "будапешський мімарандум", тільки з підписом трампа...
- То пошукайте у його "передвиборчих обіцянках", він там тримає усі свої "ніх*я"...
• Рубио заверил, что США по-прежнему остаются привержены идеям евроатлантизма: "Завершение трансатлантической эры - это не наша цель и не наше желание. В эпоху заголовков, предвещающих конец трансатлантической эры, пусть всем будет ясно и понятно, что это не наша цель и не наше желание, потому что для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы".
• Госсекретарь призвал Европу срочно изменить свою политику в отношении массовой миграции: "Это не выражение ксенофобии и ненависти, это акт национального суверенитета. Это срочная угроза ткани нашего общества и выживания нашей цивилизации".
• Рубио отметил, что США хотят видеть в с воем кругу сильных союзников: "Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы никто не поддавался соблазну испытать нашу коллективную силу. Поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы виной и стыдом. Мы хотим, чтобы они гордились своим наследием и понимали, что мы наследники великой и гордой цивилизации".
• Обращаясь к Европе, Рубио призвал тех не бояться технологий или изменений климата: "Союзники не должны быть парализованы страхом перед изменением климата, перед технологиями и войнами. Вместо этого, мы хотим союзников, которые смело смотрят в будущее".
• Госсекретарь подчеркнул тесные связи между США и Европой. Вспоминая конфликты 20-го века, Рубио напомнил, что США и Европа смогли победить вместе, объединив Запад и Восток: "Эйфория после этого триумфа привела нас к опасному заблуждению, что мы вступили в эру, цитата, "конца истории". Что все нации теперь станут либеральными демократиями, а торговые и экономические связи теперь заменят нации. Что глобальный мир заменит национальные интересы, и мы будем жить в мире без границ. Это была глупая идея, и она дорого нам обошлась".
• Рубио несколько раз подчеркнул, что для США Европа и ее будущее небезразличны: "Мы ограничили себя энергетической политикой из-за климатического культа, когда наши соперники использовали газ, нефть и уголь не только для своей экономики, но и для давления на нас. Мы открыли свои двери беспрецедентной волне миграции, которая угрожает нашему обществу, культуре и будущему. США и Европа сделали эти ошибки вместе. Но США намерены исправить эти ошибки и предпочли бы делать это вместе с Европой. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить. Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах. Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично".
Ми маємо два інструменти тиску на росію - це санкції та зброя. У мене немає великого оптимізму, хоча війну цього року можна і треба закінчити.
Продовжуючи роботу на Мюнхенській безпековій конференції, розповів про наші перспективи на перемовинах журналістам польського телеканалу Slawa TV.
Спочатку ми повинні забезпечити припинення вогню. Для цього в нас вже є дуже ефективні інструменти, як от санкції для країн, які продовжують купувати російськи енергоносії.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц і під час свого виступу, і під час нашої з ним зустрічі, наголосив на посилення санкцій, щоб перерізати можливість для путіна фінансувати війну. Друге - це зброя, яка дає можливість Україні відповідати на атаки на цивільну інфраструктуру.
Маємо проводити демократичні реформи, забезпечувати вступ України до Євросоюзу. Маємо подбати про безпекові гарантії.
Нещодавно оприлюднені дані соціологічного дослідження, де більше 75% українців твердо переконані: якщо зараз на умовах (висунутих Трампом) будуть підписані мирні угоди, путін дуже швидко знову на нас нападе. І я поділяю думку українців.
В 2025 році все фінансування зброї для України здійснювалося за рахунок Європейського Союзу. Для мене це дуже потужний аргумент, щоб Європейський Союз був представлений за столом переговорів. Переговори мають бути не в форматі США-Україна-росія, а обов'язково і за участі ЄС.
Нічого про Україну без України. Це - дуже важливо. Але і нічого без Європи про Європу. Не може вирішуватися доля всього континенту без Європейського Союзу.
Принагідно хочу привітати міністра оборони Михайла Федорова з гарним початком на «Рамштайні». 38 млрд для постачання зброї від країн ЄС - це важливо. Але хочеться, щоб там були такоє і американська зброя та фінансування. Тоді перемога буде нашим спільним викликом. Переконаний, що це можливо.