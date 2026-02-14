США ищут условия мира для Украины, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что США продолжат искать мирное урегулирование войны России против Украины и работать над условиями, приемлемыми для всех сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рубио заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Он заявил, что пока невозможно определить, существует ли результат, который одновременно будет приемлем для Украины и России.

"До этого момента это было неуловимо", – отметил госсекретарь США.

По словам Рубио, удалось сократить перечень тем для обсуждения, однако остались самые сложные вопросы.

"Хорошая новость заключается в том, что перечень спорных вопросов сузился. Плохая новость – к самым сложным", – пояснил он.

Госсекретарь подчеркнул, что до сих пор неизвестно, насколько серьезно Россия настроена на прекращение войны и на каких условиях. США будут продолжать проверять, можно ли найти приемлемые для Украины условия, на которые согласится Россия.

Санкции и международная поддержка

Рубио отметил, что США ввели дополнительные санкции против России и получили от Индии обязательство прекратить покупать дополнительную российскую нефть. Европа также сделала шаги вперед, в частности через программу PURL, которая обеспечивает украинские войска американским оружием.

По его словам, на прошлой неделе состоялась первая за много лет техническая встреча военных представителей обеих сторон. Подобные встречи планируются и в дальнейшем, хотя состав участников может меняться.

Рубио подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное для прекращения войны. "Мы стремимся урегулировать конфликт путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми", – подытожил он.

