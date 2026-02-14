США шукають умови миру для України, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив на Мюнхенській конференції, що США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рубіо заявив на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу.

Він заявив, що наразі неможливо визначити, чи існує результат, який одночасно буде прийнятним для України та Росії.

"До цього моменту це було невловимо", – зазначив держсекретар США.

За словами Рубіо, вдалося зменшити перелік тем для обговорення, проте залишилися найскладніші питання.

"Хороша новина полягає в тому, що перелік спірних питань звузився. Погана новина – до найскладніших", – пояснив він.

Держсекретар підкреслив, що досі невідомо, наскільки серйозно Росія налаштована на припинення війни та на яких умовах. США продовжуватимуть перевіряти, чи можна знайти прийнятні для України умови, на які Росія погодиться.

Санкції та міжнародна підтримка

Рубіо зазначив, що США запровадили додаткові санкції проти Росії та отримали від Індії зобов’язання припинити купувати додаткову російську нафту. Європа також зробила кроки вперед, зокрема через програму PURL, що забезпечує українські війська американською зброєю.

За його словами, минулого тижня відбулася перша за багато років технічна зустріч військових представників обох сторін. Подібні зустрічі плануються й надалі, хоча склад учасників може змінюватися.

Рубіо підкреслив, що США продовжуватимуть робити все можливе для припинення війни. "Ми прагнемо врегулювати конфлікт шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими та сталими", – підсумував він.

