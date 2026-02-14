США шукають умови миру для України, - Рубіо

Рубіо: США продовжують підтримку України та працюють над мирними домовленостями

Держсекретар США Марко Рубіо заявив на Мюнхенській конференції, що США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  Рубіо заявив на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу.

Він заявив, що наразі неможливо визначити, чи існує результат, який одночасно буде прийнятним для України та Росії.

"До цього моменту це було невловимо", – зазначив держсекретар США.

За словами Рубіо, вдалося зменшити перелік тем для обговорення, проте залишилися найскладніші питання.

"Хороша новина полягає в тому, що перелік спірних питань звузився. Погана новина – до найскладніших", – пояснив він.

Держсекретар підкреслив, що досі невідомо, наскільки серйозно Росія налаштована на припинення війни та на яких умовах. США продовжуватимуть перевіряти, чи можна знайти прийнятні для України умови, на які Росія погодиться.

Санкції та міжнародна підтримка

Рубіо зазначив, що США запровадили додаткові санкції проти Росії та отримали від Індії зобов’язання припинити купувати додаткову російську нафту. Європа також зробила кроки вперед, зокрема через програму PURL, що забезпечує українські війська американською зброєю.

За його словами, минулого тижня відбулася перша за багато років технічна зустріч військових представників обох сторін. Подібні зустрічі плануються й надалі, хоча склад учасників може змінюватися.

Рубіо підкреслив, що США продовжуватимуть робити все можливе для припинення війни. "Ми прагнемо врегулювати конфлікт шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими та сталими", – підсумував він.

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Топ коментарі
Ніхрена ви не знайдете,трампісти окрім кацапського хера у власній дупі. Виродки.
14.02.2026 11:42
Держсекретар США Марко Рубіо заявив на Мюнхенській конференції, що США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін. ДЕБІЛЯТКО .ТАКОГО АПРІОРІ НЕ БУВАЄ( працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.)))США ХОЧУТЬ І ЦУКЕРКУ ЗЇСТИ І НА,,УЙ СІСТИ.
14.02.2026 11:41
" США шукають умови миру для України" Не для миру, а для перемир'я. Мир буде лише після відновлення територіальної цілісності України.
14.02.2026 11:50
Все він прекрасно розуміє. Це просто ритуальні танці навколо України і балаканина ні про що лише з метою примусити Україну до виконання хотєлок *****. Ось такі тварюки зараз при владі в США.
14.02.2026 11:46
Шукає мир так потужно, як наш Зеленський. Щоб тупо ніхера не робить, а все вирішувать за рухунок українців та України. П.С. Ой, ні. Помилився. Щось роблять! США потужно шукає де би нагріти свої пітні ручки, та на шару, поки нам погано. Ресурси, землі, АЕС, продаж зброї.
14.02.2026 11:43
Що їх шукати ??? Давно треба було надати томагоки разом з німецькими таурасами, і мир сам би себе знайшов.
14.02.2026 11:43
та томагавки і тауруси - це не панацея. ніхто ж не буде томагавками винищувати 700 тис русні по усій лінії боєзіткнень в Україні. так, вони допоможуть, проте вірити сліпо у те, що ось нам дали томагавки і через кілька тижнів війна закінчиться, то повна нісенітниця.
14.02.2026 12:36
Мирне врегулювання кудись закотилося, що США його так наполегливо шукають?
Нехай спробують пошукати в Будапештському меморандумі.
14.02.2026 11:46
якщо перекласти "шукати" з чешскої, то так воно й є ))
14.02.2026 11:48
Та ні, мабуть шукають щось на кшталт почесної капітуляції...
14.02.2026 12:51
Допоможіть відсторонити зешоблу від влади та надайте достатньо зброї і відпаде необхідність шукати мир а настане необхідність шукати злочинців по всьому світу.
14.02.2026 11:55
Пошукайте в Будапештському меморандумі та міжнародному праві. А ритися в помиях з людськими кістками і кров'ю які вам Х'уйло приніс там міру не знайдете, тільки руки і самі вмажете.
14.02.2026 11:57
США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.
Тобто сцишиа знову прирівнює жертву зі злочинцем? І що значить прийнятним для всіх сорін? Відрізати у жертви руку і ногу і віддати її людоїду щоб він задовольнився, сподіваючись що він поїсть і стане вегетаріанцем?
14.02.2026 12:03
Хучеться висунути зустрічну пропозицію, щоб сша знайшли умови міру і компромісу зі стрільцем який буцімто стріляв у Тромба. Наприклад дозволити йому відстрілити Тромбу голову і віддати гольфклуб Тромба.
14.02.2026 12:13
Мабуть десь так шукають
Білий Дім:
- Ви здесь ніде не бачили умови для миру в Україні ?
Кремль:
- Ось вони і інших умов не буде!
Білий Дім:
- Зрозуміло, тоді прийдеться на Україну тиснути..
14.02.2026 12:00
Шукають...)))
- Блііін, та деж воно?
- Шо "воно"?
- Та воно, "умови миру"...
- А як воно виглядало?
- Та такеж саме "ніх*я" як "будапешський мімарандум", тільки з підписом трампа...
- То пошукайте у його "передвиборчих обіцянках", він там тримає усі свої "ніх*я"...
14.02.2026 12:21
В сраці трампа пошукай
14.02.2026 12:23
Похоже что США ищут мозги в жопе а их там как известно никогда не было, нет и не будет.
14.02.2026 12:27
А мені сподобалося для всіх сторін замість обох.
14.02.2026 12:30
https://t.me/yigal_levin/93171 Ігаль Левін: Основные моменты из сегодняшней https://www.dw.com/ru/gossekretar-ssa-marko-rubio-my-hotim-ctoby-evropa-byla-silnoj/live-75966227 речи Марко Рубио на 62-й международной конференции по безопасности, которая проходит сейчас в Мюнхене.
• Рубио заверил, что США по-прежнему остаются привержены идеям евроатлантизма: "Завершение трансатлантической эры - это не наша цель и не наше желание. В эпоху заголовков, предвещающих конец трансатлантической эры, пусть всем будет ясно и понятно, что это не наша цель и не наше желание, потому что для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы".
• Госсекретарь призвал Европу срочно изменить свою политику в отношении массовой миграции: "Это не выражение ксенофобии и ненависти, это акт национального суверенитета. Это срочная угроза ткани нашего общества и выживания нашей цивилизации".
• Рубио отметил, что США хотят видеть в с воем кругу сильных союзников: "Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы никто не поддавался соблазну испытать нашу коллективную силу. Поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы виной и стыдом. Мы хотим, чтобы они гордились своим наследием и понимали, что мы наследники великой и гордой цивилизации".
• Обращаясь к Европе, Рубио призвал тех не бояться технологий или изменений климата: "Союзники не должны быть парализованы страхом перед изменением климата, перед технологиями и войнами. Вместо этого, мы хотим союзников, которые смело смотрят в будущее".
• Госсекретарь подчеркнул тесные связи между США и Европой. Вспоминая конфликты 20-го века, Рубио напомнил, что США и Европа смогли победить вместе, объединив Запад и Восток: "Эйфория после этого триумфа привела нас к опасному заблуждению, что мы вступили в эру, цитата, "конца истории". Что все нации теперь станут либеральными демократиями, а торговые и экономические связи теперь заменят нации. Что глобальный мир заменит национальные интересы, и мы будем жить в мире без границ. Это была глупая идея, и она дорого нам обошлась".
• Рубио несколько раз подчеркнул, что для США Европа и ее будущее небезразличны: "Мы ограничили себя энергетической политикой из-за климатического культа, когда наши соперники использовали газ, нефть и уголь не только для своей экономики, но и для давления на нас. Мы открыли свои двери беспрецедентной волне миграции, которая угрожает нашему обществу, культуре и будущему. США и Европа сделали эти ошибки вместе. Но США намерены исправить эти ошибки и предпочли бы делать это вместе с Европой. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить. Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах. Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично".
14.02.2026 12:43
https://t.me/PresidentPoroshenko/14899 Петро Порошенко: Мирні переговори мають бути не в форматі США-Україна-росія, а обов'язково і за участі ЄСвросоюзу:
Ми маємо два інструменти тиску на росію - це санкції та зброя. У мене немає великого оптимізму, хоча війну цього року можна і треба закінчити.
Продовжуючи роботу на Мюнхенській безпековій конференції, розповів про наші перспективи на перемовинах журналістам польського телеканалу Slawa TV.
Спочатку ми повинні забезпечити припинення вогню. Для цього в нас вже є дуже ефективні інструменти, як от санкції для країн, які продовжують купувати російськи енергоносії.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц і під час свого виступу, і під час нашої з ним зустрічі, наголосив на посилення санкцій, щоб перерізати можливість для путіна фінансувати війну. Друге - це зброя, яка дає можливість Україні відповідати на атаки на цивільну інфраструктуру.
Маємо проводити демократичні реформи, забезпечувати вступ України до Євросоюзу. Маємо подбати про безпекові гарантії.
Нещодавно оприлюднені дані соціологічного дослідження, де більше 75% українців твердо переконані: якщо зараз на умовах (висунутих Трампом) будуть підписані мирні угоди, путін дуже швидко знову на нас нападе. І я поділяю думку українців.
В 2025 році все фінансування зброї для України здійснювалося за рахунок Європейського Союзу. Для мене це дуже потужний аргумент, щоб Європейський Союз був представлений за столом переговорів. Переговори мають бути не в форматі США-Україна-росія, а обов'язково і за участі ЄС.
Нічого про Україну без України. Це - дуже важливо. Але і нічого без Європи про Європу. Не може вирішуватися доля всього континенту без Європейського Союзу.
Принагідно хочу привітати міністра оборони Михайла Федорова з гарним початком на «Рамштайні». 38 млрд для постачання зброї від країн ЄС - це важливо. Але хочеться, щоб там були такоє і американська зброя та фінансування. Тоді перемога буде нашим спільним викликом. Переконаний, що це можливо.
14.02.2026 12:50
"Хороша новина полягає в тому, що перелік спірних питань звузився. Погана новина - до найскладніших"

І на це пішло 13 місяців ганебного президентства трампа, щоб допетрити ? Щоб констатувати, що ні в чому не просунулись, крім другорядних питань?
14.02.2026 13:38
'
...Енергетичний культ, безпрецедентна хвиля еміграції, шукати умови, прийнятні для всіх сторін...' Оце і є новий, (чи старий світовий порядок) - право сильних, а не демократія, який озвучив цей індіанець з трампівського городу з бур'янами. Словом, назад до діда. Рудого. Але це все тимчасово. Дожити б до нормального Вашингтона.
14.02.2026 14:01
 
 