УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
2 452 35

Невідомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Наразі немає чіткої відповіді, чи готова Росія справді рухатися до завершення війни та чи вдасться узгодити умови, які будуть прийнятними для України і водночас влаштують російську сторону.

Про це під Мюнхенської безпекової конференції заявив в суботу Держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив Рубіо, коло питань, які потрібно вирішити для завершення цієї війни, звузилося.

Є погана новина

Проте, погана новина полягає в тому, що "воно звузилося до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді, і попереду ще багато роботи".

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо України, - Сікорський

Автор: 

перемовини (3777) росія (70111) Рубіо Марко (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Вже всім зрозуміло що кацапота не збирається закінчувати цю кляту війну крім рудого довбня і всім навколо нього.
показати весь коментар
14.02.2026 11:22 Відповісти
+7
интересные умозаключения после года активного мозгового штурма🤣
показати весь коментар
14.02.2026 11:35 Відповісти
+7
РФ може припинити війну у будь-який момент, просто вивевши війска. Но хітрожопий кубинець включає дурака, як всі срані ковбойці.
показати весь коментар
14.02.2026 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже всім зрозуміло що кацапота не збирається закінчувати цю кляту війну крім рудого довбня і всім навколо нього.
показати весь коментар
14.02.2026 11:22 Відповісти
Все їм відомо. І якщо знає Рубіо, то і Трампель знає. Тіки прикидається дід дурником, щоб ніхто не здогадався про його справжні наміри...
показати весь коментар
14.02.2026 14:53 Відповісти
Мабуть, тільки рубіо міг сказати *не відомо*.
показати весь коментар
14.02.2026 11:24 Відповісти
де таких тупих ідіотів знаходять ? тиж представник великої держави,йолоп !
показати весь коментар
14.02.2026 12:54 Відповісти
невідомо
показати весь коментар
15.02.2026 05:31 Відповісти
воно звузилося до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді, і попереду ще багато роботи Джерело: https://censor.net/ua/n3600553

уточню: і попереду ще багато імітації роботи
показати весь коментар
14.02.2026 11:26 Відповісти
Невідомо, чи достатньо глибоко ви заглядали в оч ко путену...
показати весь коментар
14.02.2026 11:29 Відповісти
Не відомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо (САМЕ ТАКОЇ ВІДПОВІДІ США ПОТРІБНО КУЙЛУ.ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ КРОВОПРОЛИТТЯ В УКРАЇНІ)
показати весь коментар
14.02.2026 11:33 Відповісти
Рубіо,а ти намалюй хреста на пузі лобі та поцікався про це у друга х@йла та ,за суміцниством, твого боса - тромба.
показати весь коментар
14.02.2026 11:34 Відповісти
интересные умозаключения после года активного мозгового штурма🤣
показати весь коментар
14.02.2026 11:35 Відповісти
РФ може припинити війну у будь-який момент, просто вивевши війска. Но хітрожопий кубинець включає дурака, як всі срані ковбойці.
показати весь коментар
14.02.2026 11:40 Відповісти
Всім відомо, хто про це справді хотів дізнатися. Тільки США тупо не сприймають цей факт - їм здається, що якщо ставити таке запитання безліч разів, то одного разу буде відповідь, на яку очікуєш. Це дурня. Якщо лише ставити питання і не робити нічого, щоб відповідь була такою, яку ти очікуєш, то навіть безліч разів поставлене запитання безліч разів отримає одну і ту ж відповідь.
показати весь коментар
14.02.2026 11:45 Відповісти
Цьому бовдуру ще не відомо - всім вже давно відомо що ***** хоче завершити війну капітуляцією України а йому про це ще не відомо!
показати весь коментар
14.02.2026 11:46 Відповісти
Рубіо самого від себе не нудить? Постійно прикидатися довбой@бом лише заради посади в трампонівському балагані. Безпринципність у всій красі.
показати весь коментар
14.02.2026 11:48 Відповісти
Рубін там єдиний в адекваті.
показати весь коментар
14.02.2026 11:49 Відповісти
А адекват в якому тамі?
показати весь коментар
14.02.2026 12:32 Відповісти
Не відомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо.
Це логічний висновок, до якого дійшов Рубіо.

А що в нас?
Конструктивні, результативні перемовини.
Кацапи повернули лишньо-хромосомного Мединського в перемовну групу.
Це означає, що подальші перемовини будуть ні про що, для галочки і бла-бла-бла.
показати весь коментар
14.02.2026 11:51 Відповісти
Рубио, спроси у своих военных, разведчиков, аналитиков и прочих экспертов (кого Трамп еще не успел уволить).
показати весь коментар
14.02.2026 11:51 Відповісти
дійсно кацапи напали у 2014 році, і досі невідомо - чи хоче Росія завершення війни ?

показати весь коментар
14.02.2026 11:52 Відповісти
За чотири роки,долбойоб так і не зрозумів чого хоче куйлостан.Все ви прекрасно розумієте,просто ніяк не можете нализатись дупи трампушки!
показати весь коментар
14.02.2026 11:57 Відповісти
Звичайно хоче! Але лише через капітуляцію України.
показати весь коментар
14.02.2026 11:58 Відповісти
@Наразі немає чіткої відповіді@

Ни "да " ни "нет" .

Похоже чиновникам в Белом доме невдомек, что именно этого и добиваются кремлевские террористы в отношении переговоров. Трамп со своими заместителями попался на эту простую страегию "петляния" в переговорах с наивными американцами...
показати весь коментар
14.02.2026 12:00 Відповісти
Кубинський дебілоїд починає про щось здогадуватися.
показати весь коментар
14.02.2026 12:02 Відповісти
Вирубіть свіфт, і хоч на місяць - товари з китаю
гандони
показати весь коментар
14.02.2026 12:08 Відповісти
"не відомо" про касапів - лише Трампу. Рубіо, навпаки, все розуміє. Але отримав від Трампа команду "не розуміти". Хоча Рубіо в команді Трампа - найадекватніший, але це лише тому, що решта наближених до Трампа - відверта вата. Але й Рубіо - слухняна маріонетка Трампа.
показати весь коментар
14.02.2026 12:09 Відповісти
Ой вей...
показати весь коментар
14.02.2026 12:24 Відповісти
І це каже, як нас запевняють, самий адекватний політик в оточені Трампона. Що тоді казати про інших? (((
показати весь коментар
14.02.2026 12:27 Відповісти
дійсно, ніхера не зрозуміло
показати весь коментар
14.02.2026 12:44 Відповісти
Якщо путанін припинить війну його приближені порвуть як ганчірку а не припинить населення парашастану змете всіх нуворішів і буде нова буржуазна революція під гаслом граб награблене історія повторюється чи як казав класік "так це вже було"
показати весь коментар
14.02.2026 12:53 Відповісти
Вроде взрослый человек ...
показати весь коментар
14.02.2026 13:02 Відповісти
Як би мені не подобався Задорнов, але тут я з ним солідарний : Ну тупые!
показати весь коментар
14.02.2026 13:09 Відповісти
Хорошая шутка !
показати весь коментар
14.02.2026 13:09 Відповісти
Й досі невідомо ? А Трамп , про це , знає ...?
показати весь коментар
14.02.2026 13:46 Відповісти
***,лиш вам там невідомо ..після 4 років,або навіть з 2014 року((Ну,якби рудий покидьок був як ***** 30 років презом,то мінвійни вже б почало з 10 війн на цій планеті((
показати весь коментар
14.02.2026 14:10 Відповісти
Вони там реально дебіли, чи це такі хітрі маньоври?)
показати весь коментар
14.02.2026 16:05 Відповісти
 
 