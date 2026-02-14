Невідомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо

Наразі немає чіткої відповіді, чи готова Росія справді рухатися до завершення війни та чи вдасться узгодити умови, які будуть прийнятними для України і водночас влаштують російську сторону.

Про це під Мюнхенської безпекової конференції заявив в суботу Держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Рубіо, коло питань, які потрібно вирішити для завершення цієї війни, звузилося.

Є погана новина

Проте, погана новина полягає в тому, що "воно звузилося до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді, і попереду ще багато роботи".

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

