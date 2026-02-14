2 452 35
Невідомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо
Наразі немає чіткої відповіді, чи готова Росія справді рухатися до завершення війни та чи вдасться узгодити умови, які будуть прийнятними для України і водночас влаштують російську сторону.
Про це під Мюнхенської безпекової конференції заявив в суботу Держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив Рубіо, коло питань, які потрібно вирішити для завершення цієї війни, звузилося.
Є погана новина
Проте, погана новина полягає в тому, що "воно звузилося до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді, і попереду ще багато роботи".
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Топ коментарі
+13 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар14.02.2026 11:22 Відповісти Посилання
+7 Noname
показати весь коментар14.02.2026 11:35 Відповісти Посилання
+7 Андрій Лавриненко
показати весь коментар14.02.2026 11:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уточню: і попереду ще багато імітації роботи
пузілобі та поцікався про це у друга х@йла та ,за суміцниством, твого боса - тромба.
Це логічний висновок, до якого дійшов Рубіо.
А що в нас?
Конструктивні, результативні перемовини.
Кацапи повернули лишньо-хромосомного Мединського в перемовну групу.
Це означає, що подальші перемовини будуть ні про що, для галочки і бла-бла-бла.
Ни "да " ни "нет" .
Похоже чиновникам в Белом доме невдомек, что именно этого и добиваются кремлевские террористы в отношении переговоров. Трамп со своими заместителями попался на эту простую страегию "петляния" в переговорах с наивными американцами...
гандони