РУС
Новости Мирные переговоры
1 414 27

Неизвестно, действительно ли Россия хочет завершения войны, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

На данный момент нет четкого ответа, готова ли Россия действительно двигаться к завершению войны и удастся ли согласовать условия, которые будут приемлемы для Украины и в то же время устроят российскую сторону.

Об этом под Мюнхенской конференции по безопасности заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Рубио, круг вопросов, которые необходимо решить для завершения этой войны, сузился.

Есть плохая новость

Однако плохая новость заключается в том, что "он сузился до самых сложных вопросов, на которые труднее всего найти ответы, и впереди еще много работы".

Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

+8
Вже всім зрозуміло що кацапота не збирається закінчувати цю кляту війну крім рудого довбня і всім навколо нього.
14.02.2026 11:22 Ответить
+5
интересные умозаключения после года активного мозгового штурма🤣
14.02.2026 11:35 Ответить
+4
РФ може припинити війну у будь-який момент, просто вивевши війска. Но хітрожопий кубинець включає дурака, як всі срані ковбойці.
14.02.2026 11:40 Ответить
Вже всім зрозуміло що кацапота не збирається закінчувати цю кляту війну крім рудого довбня і всім навколо нього.
14.02.2026 11:22 Ответить
Мабуть, тільки рубіо міг сказати *не відомо*.
14.02.2026 11:24 Ответить
де таких тупих ідіотів знаходять ? тиж представник великої держави,йолоп !
14.02.2026 12:54 Ответить
воно звузилося до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді, і попереду ще багато роботи

уточню: і попереду ще багато імітації роботи

уточню: і попереду ще багато імітації роботи
14.02.2026 11:26 Ответить
Невідомо, чи достатньо глибоко ви заглядали в оч ко путену...
14.02.2026 11:29 Ответить
Не відомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо (САМЕ ТАКОЇ ВІДПОВІДІ США ПОТРІБНО КУЙЛУ.ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ КРОВОПРОЛИТТЯ В УКРАЇНІ)
14.02.2026 11:33 Ответить
Рубіо,а ти намалюй хреста на пузі лобі та поцікався про це у друга х@йла та ,за суміцниством, твого боса - тромба.
14.02.2026 11:34 Ответить
интересные умозаключения после года активного мозгового штурма🤣
14.02.2026 11:35 Ответить
РФ може припинити війну у будь-який момент, просто вивевши війска. Но хітрожопий кубинець включає дурака, як всі срані ковбойці.
14.02.2026 11:40 Ответить
Всім відомо, хто про це справді хотів дізнатися. Тільки США тупо не сприймають цей факт - їм здається, що якщо ставити таке запитання безліч разів, то одного разу буде відповідь, на яку очікуєш. Це дурня. Якщо лише ставити питання і не робити нічого, щоб відповідь була такою, яку ти очікуєш, то навіть безліч разів поставлене запитання безліч разів отримає одну і ту ж відповідь.
14.02.2026 11:45 Ответить
Цьому бовдуру ще не відомо - всім вже давно відомо що ***** хоче завершити війну капітуляцією України а йому про це ще не відомо!
14.02.2026 11:46 Ответить
Рубіо самого від себе не нудить? Постійно прикидатися довбой@бом лише заради посади в трампонівському балагані. Безпринципність у всій красі.
14.02.2026 11:48 Ответить
Рубін там єдиний в адекваті.
14.02.2026 11:49 Ответить
А адекват в якому тамі?
14.02.2026 12:32 Ответить
Не відомо, чи Росія справді хоче завершення війни, - Рубіо.
Це логічний висновок, до якого дійшов Рубіо.

А що в нас?
Конструктивні, результативні перемовини.
Кацапи повернули лишньо-хромосомного Мединського в перемовну групу.
Це означає, що подальші перемовини будуть ні про що, для галочки і бла-бла-бла.
14.02.2026 11:51 Ответить
Рубио, спроси у своих военных, разведчиков, аналитиков и прочих экспертов (кого Трамп еще не успел уволить).
14.02.2026 11:51 Ответить
дійсно кацапи напали у 2014 році, і досі невідомо - чи хоче Росія завершення війни ?

14.02.2026 11:52 Ответить
За чотири роки,долбойоб так і не зрозумів чого хоче куйлостан.Все ви прекрасно розумієте,просто ніяк не можете нализатись дупи трампушки!
14.02.2026 11:57 Ответить
Звичайно хоче! Але лише через капітуляцію України.
14.02.2026 11:58 Ответить
@Наразі немає чіткої відповіді@

Ни "да " ни "нет" .

Похоже чиновникам в Белом доме невдомек, что именно этого и добиваются кремлевские террористы в отношении переговоров. Трамп со своими заместителями попался на эту простую страегию "петляния" в переговорах с наивными американцами...
14.02.2026 12:00 Ответить
Кубинський дебілоїд починає про щось здогадуватися.
14.02.2026 12:02 Ответить
Вирубіть свіфт, і хоч на місяць - товари з китаю
гандони
14.02.2026 12:08 Ответить
"не відомо" про касапів - лише Трампу. Рубіо, навпаки, все розуміє. Але отримав від Трампа команду "не розуміти". Хоча Рубіо в команді Трампа - найадекватніший, але це лише тому, що решта наближених до Трампа - відверта вата. Але й Рубіо - слухняна маріонетка Трампа.
14.02.2026 12:09 Ответить
Ой вей...
14.02.2026 12:24 Ответить
І це каже, як нас запевняють, самий адекватний політик в оточені Трампона. Що тоді казати про інших? (((
14.02.2026 12:27 Ответить
дійсно, ніхера не зрозуміло
14.02.2026 12:44 Ответить
Якщо путанін припинить війну його приближені порвуть як ганчірку а не припинить населення парашастану змете всіх нуворішів і буде нова буржуазна революція під гаслом граб награблене історія повторюється чи як казав класік "так це вже було"
14.02.2026 12:53 Ответить
 
 