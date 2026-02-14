Неизвестно, действительно ли Россия хочет завершения войны, - Рубио

На данный момент нет четкого ответа, готова ли Россия действительно двигаться к завершению войны и удастся ли согласовать условия, которые будут приемлемы для Украины и в то же время устроят российскую сторону.

Об этом под Мюнхенской конференции по безопасности заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Рубио, круг вопросов, которые необходимо решить для завершения этой войны, сузился.

Есть плохая новость

Однако плохая новость заключается в том, что "он сузился до самых сложных вопросов, на которые труднее всего найти ответы, и впереди еще много работы".

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

