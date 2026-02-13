РУС
Европа должна иметь место за столом переговоров по Украине, - Сикорский

Европа заслуживает участия в переговорах об Украине – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что страны Европы, которые финансово поддерживают оборону Украины, должны иметь место за столом трехсторонних переговоров при посредничестве США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом глава польского МИД рассказал в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа платит за оборону Украины, а США зарабатывают деньги на обороне Украины", - сказал Сикорский, добавив, что победа Украины соответствует стратегическим интересам континента.

Министр иностранных дел Польши также выступил против утверждения главы Кремля Владимира Путина, что победа его армии в Украине неизбежна.

"Украина не проиграет эту войну; Украина наносит России огромный ущерб", - отметил Сикорский.

И добавил, что Москва исчерпывает свои ресурсы и даже продала часть золотых запасов, чтобы поддерживать собственную военную экономику. В то же время Россия не смогла полностью захватить территорию Донбасса, контроль над которой Кремль настаивает в любых переговорах о мирном урегулировании.

Европе следует усилить сухопутные войска

Сикорский призвал Европу оставаться бдительной в отношении угроз со стороны Москвы.

"Российские возможности не такие, как мы думали - они не могут победить в Донбассе - но их намерения гораздо хуже", - отметил он.

"Европа должна отнестись к этому серьезно. Мы, европейцы, теперь должны усилить свои сухопутные войска", - подытожил он.

Что предшествовало?

Европа (2314) Сикорский Радослав (525) США (29252) Украина (4516)
Топ комментарии
+3
Я теж так вважаю, там скоріше трампонутому робити нічого
13.02.2026 15:13 Ответить
+3
Та то не переговори, то затягування війни ******. Навіщо європейцям сидіти та слухати мудака мудінського та верблюже пальто з зятєм? Вони ніхто, та звуть їх ніяк. Політики мають говорити з політиками, а не з цими мудозвонами.
13.02.2026 15:37 Ответить
+1
Прям як французи свою окупаційну зону в Берліні отримали. Але ті все ж участь хоч якусь приймали, а ці вже пішли далі.
13.02.2026 15:20 Ответить
Маск цього типа обізвав слинтяєм ?
13.02.2026 15:23 Ответить
Бажаєте сидіти за столом, то сідайте, а не чекайте, коли вас запросять.
13.02.2026 15:35 Ответить
Для початку треба прийняти безпосередню участь на полі бою.
13.02.2026 18:04 Ответить
Нормально. Гинуть українці, а шматок пирога хочуть увірвати європейці.
13.02.2026 18:06 Ответить
Як тільки відправлять свої війська, а то тільки вигоду отримують з цієї війни, ще й диктувати свої умови хочуть.
13.02.2026 18:23 Ответить
Тоді навчіться правильно називати перемовини між Україною та росією. Україна не якась там страва, щоб говорити щодо неї.
13.02.2026 18:47 Ответить
 
 