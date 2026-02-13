Европа должна иметь место за столом переговоров по Украине, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что страны Европы, которые финансово поддерживают оборону Украины, должны иметь место за столом трехсторонних переговоров при посредничестве США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом глава польского МИД рассказал в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа платит за оборону Украины, а США зарабатывают деньги на обороне Украины", - сказал Сикорский, добавив, что победа Украины соответствует стратегическим интересам континента.

Министр иностранных дел Польши также выступил против утверждения главы Кремля Владимира Путина, что победа его армии в Украине неизбежна.

"Украина не проиграет эту войну; Украина наносит России огромный ущерб", - отметил Сикорский.

И добавил, что Москва исчерпывает свои ресурсы и даже продала часть золотых запасов, чтобы поддерживать собственную военную экономику. В то же время Россия не смогла полностью захватить территорию Донбасса, контроль над которой Кремль настаивает в любых переговорах о мирном урегулировании.

Европе следует усилить сухопутные войска

Сикорский призвал Европу оставаться бдительной в отношении угроз со стороны Москвы.

"Российские возможности не такие, как мы думали - они не могут победить в Донбассе - но их намерения гораздо хуже", - отметил он.

"Европа должна отнестись к этому серьезно. Мы, европейцы, теперь должны усилить свои сухопутные войска", - подытожил он.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

