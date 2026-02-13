Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо України, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що країни Європи, які фінансово підтримують оборону України, повинні мати місце за столом тристоронніх переговорів за посередництва США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник польського МЗС розповів в інтерв'ю Bloomberg в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України", - сказав Сікорський, додавши, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Володимира Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

"Україна не програє цю війну; Україна завдає Росії величезних збитків", - зауважив Сікорський.

Та додав,  що Москва вичерпує свої ресурси і навіть продала частину золотих запасів, щоб підтримувати власну військову економіку. Водночас Росія не змогла повністю захопити територію Донбасу, контроль над якою Кремль наполягає у будь-яких переговорах щодо мирного врегулювання.

Європі слід посилити сухопутні війська

Сікорський закликав Європу має залишатися пильною щодо загроз з боку Москви.

"Російські можливості не такі, як ми думали - вони не можуть перемогти в Донбасі - але їхні наміри набагато гірші", - зазначив він.

"Європа повинна поставитися до цього серйозно. Ми, європейці, тепер повинні посилити свої сухопутні війська", - підсумував він.

Що передувало?

Європа (2462) Сікорський Радослав (379) США (26577) Україна (7246)
Я теж так вважаю, там скоріше трампонутому робити нічого
Маск цього типа обізвав слинтяєм ?
13.02.2026 15:23 Відповісти
Бажаєте сидіти за столом, то сідайте, а не чекайте, коли вас запросять.
13.02.2026 15:35 Відповісти
Для початку треба прийняти безпосередню участь на полі бою.
13.02.2026 18:04 Відповісти
Та то не переговори, то затягування війни ******. Навіщо європейцям сидіти та слухати мудака мудінського та верблюже пальто з зятєм? Вони ніхто, та звуть їх ніяк. Політики мають говорити з політиками, а не з цими мудозвонами.
13.02.2026 15:37 Відповісти
Нормально. Гинуть українці, а шматок пирога хочуть увірвати європейці.
13.02.2026 18:06 Відповісти
Як тільки відправлять свої війська, а то тільки вигоду отримують з цієї війни, ще й диктувати свої умови хочуть.
13.02.2026 18:23 Відповісти
Тоді навчіться правильно називати перемовини між Україною та росією. Україна не якась там страва, щоб говорити щодо неї.
13.02.2026 18:47 Відповісти
 
 