Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо України, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що країни Європи, які фінансово підтримують оборону України, повинні мати місце за столом тристоронніх переговорів за посередництва США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це очільник польського МЗС розповів в інтерв'ю Bloomberg в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України", - сказав Сікорський, додавши, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Володимира Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

"Україна не програє цю війну; Україна завдає Росії величезних збитків", - зауважив Сікорський.

Та додав, що Москва вичерпує свої ресурси і навіть продала частину золотих запасів, щоб підтримувати власну військову економіку. Водночас Росія не змогла повністю захопити територію Донбасу, контроль над якою Кремль наполягає у будь-яких переговорах щодо мирного врегулювання.

Європі слід посилити сухопутні війська

Сікорський закликав Європу має залишатися пильною щодо загроз з боку Москви.

"Російські можливості не такі, як ми думали - вони не можуть перемогти в Донбасі - але їхні наміри набагато гірші", - зазначив він.

"Європа повинна поставитися до цього серйозно. Ми, європейці, тепер повинні посилити свої сухопутні війська", - підсумував він.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

