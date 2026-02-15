РУС
Рубио прибыл в Венгрию и обсудит отказ страны от российских энергоносителей

Визит Рубио в Будапешт

Госсекретарь США Марко Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила временная поверенная в делах США в Венгрии Каролин Саваж в сети X.

В Венгрии визит Рубио назвали историческим для отношений двух стран. Рубио в Будапеште обсудит энергетическое и экономическое сотрудничество.

Цели визита

Перед Будапештом госсекретарь посетил Словакию. Там он договорился с премьер-министром Робертом Фицо о строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

"Сегодня особый день – рад приветствовать Марко Рубио в Будапеште. Его визит исторический для отношений США и Венгрии", – написала Саваж в сети X.

  • Во время визита Рубио также поднимет вопрос отказа Венгрии и Словакии от российских энергоносителей. Это часть стратегии США по укреплению энергетической безопасности и стратегических связей в Центральной Европе.

Ранее мы писали

Государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел государств "Большой семерки". В ходе переговоров он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем вести переговоры с целью прекращения войны в Украине.

+2
Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни (Угорщинa), зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
15.02.2026 23:03 Ответить
+1
Будівництво атомної електростанції за участю американської компанії буде набагато дорожче і довше ніж будівництво аналогічної атомної електростанції за участю Південної Кореї.
15.02.2026 22:58 Ответить
+1
Судячи з останнього звіту, Росатом залучений до будівництва 33 енергоблоків у 10 країнах світу.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Угорщинi, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
15.02.2026 23:06 Ответить
Рубіо порушить питання постачання венесуельської нафти для Угорщини та Словаччини?
15.02.2026 22:53 Ответить
15.02.2026 22:58 Ответить
15.02.2026 23:03 Ответить
15.02.2026 23:06 Ответить
США надали Угорщині виняток з антиросійських санкцій, щоб дати змогу "Росатому" добудувати АЕС.
15.02.2026 23:08 Ответить
У січні 2025 року Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) та Korea Electric Power Corporation (KEPCO) підписали з Westinghouse (США) угоду, щоб завершити тривалий спір щодо інтелектуальної власності на реактор APR1400.

За цією угодою KHNP заборонено брати участь у нових проєктах АЕС у Північній Америці та ЄС, за винятком Чехії. Це підтверджують джерела в галузі.

Фактично це означає, що Південна Корея не може пропонувати свої реактори в більшості європейських країн, оскільки Westinghouse вважає, що технологія APR1400 містить їхню інтелектуальну власність.
16.02.2026 00:21 Ответить
"Перед Будапештом держсекретар відвідав Словаччину. Там він домовився з прем'єр-міністром Робертом Фіцо про будівництво атомної електростанції за участю американської компанії. Джерело: https://censor.net/ua/n3600723 "

Не буде там ніякої АЕС, та ще й гамерицької.
15.02.2026 23:03 Ответить
А якщо буде, копелюх з'їш?
15.02.2026 23:21 Ответить
Без проблем.
А якщо не буде то ти з'їш. Ок ?
15.02.2026 23:31 Ответить
Це називпється «невтручання у вибори»
15.02.2026 23:24 Ответить
А чего обговаривать?
500% мита и венгрия согласится как шелковая.
16.02.2026 00:30 Ответить
 
 