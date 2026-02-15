Рубио прибыл в Венгрию и обсудит отказ страны от российских энергоносителей
Госсекретарь США Марко Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила временная поверенная в делах США в Венгрии Каролин Саваж в сети X.
В Венгрии визит Рубио назвали историческим для отношений двух стран. Рубио в Будапеште обсудит энергетическое и экономическое сотрудничество.
Цели визита
Перед Будапештом госсекретарь посетил Словакию. Там он договорился с премьер-министром Робертом Фицо о строительстве атомной электростанции с участием американской компании.
"Сегодня особый день – рад приветствовать Марко Рубио в Будапеште. Его визит исторический для отношений США и Венгрии", – написала Саваж в сети X.
- Во время визита Рубио также поднимет вопрос отказа Венгрии и Словакии от российских энергоносителей. Это часть стратегии США по укреплению энергетической безопасности и стратегических связей в Центральной Европе.
Ранее мы писали
Государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел государств "Большой семерки". В ходе переговоров он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем вести переговоры с целью прекращения войны в Украине.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни (Угорщинa), зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Угорщинi, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
За цією угодою KHNP заборонено брати участь у нових проєктах АЕС у Північній Америці та ЄС, за винятком Чехії. Це підтверджують джерела в галузі.
Фактично це означає, що Південна Корея не може пропонувати свої реактори в більшості європейських країн, оскільки Westinghouse вважає, що технологія APR1400 містить їхню інтелектуальну власність.
