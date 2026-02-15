Рубио прибыл в Венгрию и обсудит отказ страны от российских энергоносителей

Госсекретарь США Марко Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила временная поверенная в делах США в Венгрии Каролин Саваж в сети X.

В Венгрии визит Рубио назвали историческим для отношений двух стран. Рубио в Будапеште обсудит энергетическое и экономическое сотрудничество.

Цели визита

Перед Будапештом госсекретарь посетил Словакию. Там он договорился с премьер-министром Робертом Фицо о строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

"Сегодня особый день – рад приветствовать Марко Рубио в Будапеште. Его визит исторический для отношений США и Венгрии", – написала Саваж в сети X.

Во время визита Рубио также поднимет вопрос отказа Венгрии и Словакии от российских энергоносителей. Это часть стратегии США по укреплению энергетической безопасности и стратегических связей в Центральной Европе.

Государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел государств "Большой семерки". В ходе переговоров он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем вести переговоры с целью прекращения войны в Украине.

