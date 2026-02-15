Рубио прибыл в Словакию: запланированы встречи с Пеллегрини и Фицо, среди тем - война в Украине и мирные переговоры
Сегодня, 15 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Братиславу, где он планирует встретиться со словацкими чиновниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что известно?
Отмечается, что государственный секретарь США Марко Рубио приземлился в аэропорту Братиславы в воскресенье, 15 февраля. Чиновника встретил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрий Бланар.
Запланированные встречи
Сообщается, что во время своего визита в Словакию Рубио встретится с президентом Петером Пеллегрини и премьер-министром Робертом Фицо.
Среди тем встреч - актуальные вопросы двусторонних отношений, региональная безопасность, ядерная энергетика, НАТО и модернизация словацкой армии.
Кроме того, чиновники обсудят войну в Украине и текущее состояние переговоров о ее завершении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль