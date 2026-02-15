РУС
Визит Рубио в Словакию
753 3

Рубио прибыл в Словакию: запланированы встречи с Пеллегрини и Фицо, среди тем - война в Украине и мирные переговоры

Рубио поехал в Словакию

Сегодня, 15 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Братиславу, где он планирует встретиться со словацкими чиновниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно?

Что известно?

Отмечается, что государственный секретарь США Марко Рубио приземлился в аэропорту Братиславы в воскресенье, 15 февраля. Чиновника встретил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрий Бланар.

США готовы к переговорам по Украине, - заявление Рубио после встречи G7

Запланированные встречи

Сообщается, что во время своего визита в Словакию Рубио встретится с президентом Петером Пеллегрини и премьер-министром Робертом Фицо.

Среди тем встреч - актуальные вопросы двусторонних отношений, региональная безопасность, ядерная энергетика, НАТО и модернизация словацкой армии.

США обсудят с Венгрией и Словакией закупки энергоносителей РФ, - Рубио

Кроме того, чиновники обсудят войну в Украине и текущее состояние переговоров о ее завершении.

Автор: 

Словакия (7) Фицо Роберт (102) Петер Пелегрини (12) Рубио Марко (372)
Буде з фіца стружку знімать за те, що назвав трампакса сумачєчім
15.02.2026 15:40 Ответить
ПОЇХАВ ДАТИ ВКАЗІВКУ ЯК ФІЦЬО МАЄ БЛОКУВАТИ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ І ЇЇ ВСТУП ДО ЄС...
15.02.2026 18:35 Ответить
 
 