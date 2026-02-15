Рубіо прибув до Словаччини: Заплановано зустрічі з Пеллегріні та Фіцо, серед тем - війна в Україні й мирні переговори
Сьогодні ,15 лютого, державний секретар США Марко Рубіо прибув з візитом до Братислави, де він планує зустрітися зі словацькими посадовцями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що відомо?
Зазначається, що державний секретар США Марко Рубіо приземлився в аеропорту Братислави в неділю, 15 лютого. Посадовця зустрів міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрій Бланар.
Заплановані зустрічі
Повідомляється, що під час свого візиту до Словаччини Рубіо зустрінеться з президентом Петером Пеллегріні та прем'єр-міністром Робертом Фіцо.
Серед тем зустрічей – актуальні питання двосторонніх відносин, регіональна безпека, ядерна енергетика, НАТО та модернізація словацької армії.
Крім того, посадовці обговорять війну в Україні та поточний стан переговорів про її завершення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль