РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3892 посетителя онлайн
Новости Заявления Рубио Визит Рубио в Словакию
1 739 21

Мы не просим Европу быть вассалом США, мы хотим быть вашим партнером, - Рубио

Рубио об отношениях США и Европы

Соединенные Штаты не стремятся к зависимости Европы, а хотят сильного партнерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Братиславу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США хотят быть партнером Европы

Так, Рубио прокомментировал публикации СМИ о том, что европейцы "расстроены" из-за уменьшения зависимости от Америки. На это госсекретарь ответил, что Вашингтон не стремится, чтобы Европа была зависимой от США. Вместо этого Соединенные Штаты хотят видеть рядом сильных союзников.

"Мы не хотим, чтобы Европа была зависимой, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов, мы хотим быть вашим партнером, мы хотим работать с вами... Наше мнение было и остается таким: чем сильнее вы, как отдельные страны, так и коллективно как альянс, чем сильнее члены НАТО, тем сильнее НАТО", - сказал он.

Читайте также: Новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы, - Рубио

Рубио назвал "позитивными" действия европейских союзников, направленные на укрепление Альянса.

США не выходят из НАТО

Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что США не выходят из НАТО, несмотря на определенные ротации американских войск, развернутых в Европе.

Читайте также: Рубио прибыл в Словакию: запланированы встречи с Пеллегрини и Фицо, среди тем - война в Украине и мирные переговоры

"Я думаю, это было четко выражено на саммите несколько дней назад, на встрече на уровне министров обороны, что мы не выходим из НАТО. Мы не выходим, то есть мы можем перебросить несколько тысяч военных из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило", - добавил госсекретарь.

Автор: 

Европа (754) США (29252) Рубио Марко (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Якщо політику США визначає психічно нестабільний з елементами розумового розладу стариган, то звідки Рубіо знати чого прагнуть США насправді?
показать весь комментарий
15.02.2026 16:15 Ответить
+14
Ага... Як це схоже на кацапів... Ті всіх, кого хочуть бачить васалами, називають "братьями"... А "***********" - "партнерами"...
показать весь комментарий
15.02.2026 16:14 Ответить
+13
Партнерам ультиматумы не выставляют и не угрожают войной
показать весь комментарий
15.02.2026 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте честно. Они вассалы, но которые помыкают хозяином.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:08 Ответить
АМЕРИКАНСЬКІ ПАРТНЕРИ ВОРОГА ЄВРОПИ ,КУЙЛА, РОБЛЯТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ЗНИЩИТИ ПЕРТНЕРСТВО З ЄВРОПОЮ
показать весь комментарий
15.02.2026 16:10 Ответить
Партнерам ультиматумы не выставляют и не угрожают войной
показать весь комментарий
15.02.2026 16:11 Ответить
Ага... Як це схоже на кацапів... Ті всіх, кого хочуть бачить васалами, називають "братьями"... А "***********" - "партнерами"...
показать весь комментарий
15.02.2026 16:14 Ответить
Якщо політику США визначає психічно нестабільний з елементами розумового розладу стариган, то звідки Рубіо знати чого прагнуть США насправді?
показать весь комментарий
15.02.2026 16:15 Ответить
знає, знає. Але уточню: те, що потрібно Трампу - ще не означає потреби США. А Рубіо - грамотний і досвідчений лакей; він навіть без слів боса знає, чого той хоче.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:45 Ответить
Чомусь розводняк МММ згадався про ,,партньорів,,
показать весь комментарий
15.02.2026 16:20 Ответить
поважають напріклад нас,немців,тому втручаются в наші вібори та підтримуют неофашистів з адн,але ж суворо відсмоктуют струк в @уйла... це дійсно мєрзость.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:21 Ответить
А трампонутий про цю заяву знає, а то ху...ло може і наказати
показать весь комментарий
15.02.2026 16:23 Ответить
знає, знає; хіба що так ласкаво, як Рубіо, сказати не може.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:40 Ответить
Партнери разом допомагають Україні. А ви казли обдираєте Європу за свою зброю, а самі тільки пуйла вилизуєте. Бариги, а не партнери. Воно наче ваша справа, але не тра прикидатися овечкою в такому разі.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:26 Ответить
Знову хтось про найадекватнішого персонажа в команді Трампа щось скаже?
показать весь комментарий
15.02.2026 16:27 Ответить
По-факту, американські військові розстилають килимкову доріжку перед російським фюрером, та його портрет вішає Тампон у Білому Домі. Ми теж Европа, но США не хочуть бутт нам партнером, вони хочуть наживатись на наших проблемах та викручувати руки. П.С. Рубіо майже нічого в США не вирішує.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:33 Ответить
днями моківці також гарно співали "у нас всі рівні"... Слова гарні; мелодія - імені диктатора.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:39 Ответить
по ходу США не підходить розвиток сітуації ,кали ЄС каже про свої маштабні розробки ЯО ...шось Білому дурдому та головномі підоф* лу трампу ,такий розклад не в тему ...
показать весь комментарий
15.02.2026 16:55 Ответить
США почуяли, що Європа сприйняла посил Трампа, та готується стати самостійною і ядерному сенсі також....і ротом Рубіо викручується як вуж.
показать весь комментарий
15.02.2026 17:03 Ответить
Європа готується стати самостійною. Шутка года. Витаю.
показать весь комментарий
15.02.2026 17:09 Ответить
Так партнери, але чомусь червоні стежки стелять Путіну.
В Анкоріджі.
показать весь комментарий
15.02.2026 17:07 Ответить
Уже пізно !
показать весь комментарий
15.02.2026 17:37 Ответить
"А Фрунзе вкурсі?"
показать весь комментарий
15.02.2026 17:39 Ответить
Не розумію я ЄС: путін поклав мільон людей і трильйон доларів аби урвати хоч шмат України, а ЄС добровільно відмовляється.
Американці кажуть "давайте вже швидше роздупляйтеся і ставайте потужним гравцем", а у відповідь - "у нас все добре, ми в доміку".
Так, у "Європі" (не враховуючи Україну і тому подібних) люди живуть добре, але чи довго так ще буде, якщо й далі будуть закривати очі
показать весь комментарий
15.02.2026 21:14 Ответить
 
 