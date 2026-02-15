Мы не просим Европу быть вассалом США, мы хотим быть вашим партнером, - Рубио

Соединенные Штаты не стремятся к зависимости Европы, а хотят сильного партнерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Братиславу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

США хотят быть партнером Европы

Так, Рубио прокомментировал публикации СМИ о том, что европейцы "расстроены" из-за уменьшения зависимости от Америки. На это госсекретарь ответил, что Вашингтон не стремится, чтобы Европа была зависимой от США. Вместо этого Соединенные Штаты хотят видеть рядом сильных союзников.

"Мы не хотим, чтобы Европа была зависимой, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов, мы хотим быть вашим партнером, мы хотим работать с вами... Наше мнение было и остается таким: чем сильнее вы, как отдельные страны, так и коллективно как альянс, чем сильнее члены НАТО, тем сильнее НАТО", - сказал он.

Рубио назвал "позитивными" действия европейских союзников, направленные на укрепление Альянса.

США не выходят из НАТО

Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что США не выходят из НАТО, несмотря на определенные ротации американских войск, развернутых в Европе.

"Я думаю, это было четко выражено на саммите несколько дней назад, на встрече на уровне министров обороны, что мы не выходим из НАТО. Мы не выходим, то есть мы можем перебросить несколько тысяч военных из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило", - добавил госсекретарь.