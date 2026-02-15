Ми не просимо Європу бути васалом США, ми хочемо бути вашим партнером, - Рубіо

Рубіо про відносини США і Європи

Сполучені Штати не прагнуть, щоб Європа була залежною, а хочуть сильного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Братислави на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

США хочуть бути партнером Європи

Так, Рубіо прокоментував публікації ЗМІ про те, що європейці "засмучені" через зменшення залежності від Америки. На це держсекретар відповів, що Вашингтон не прагне, щоб Європа була залежною від США. Натомість Сполучені Штати хочуть бачити поряд сильних союзників.

"Ми не хочемо, щоб Європа була залежною, ми не просимо Європу бути васалом Сполучених Штатів, ми хочемо бути вашим партнером, ми хочемо працювати з вами…Наша думка була і залишається такою: чим сильніші ви, як окремі країни, так і колективно як альянс, чим сильніші члени НАТО, тим сильніший НАТО", – сказав він.

Рубіо назвав "позитивними" дії європейських союзників, спрямовані на зміцнення Альянсу.

США не виходять з НАТО

Крім того, він вкотре підтвердив, що США не виходять з НАТО, попри певні ротації американських військ, розгорнутих у Європі.

"Я думаю, це було чітко висловлено на саміті кілька днів тому, на зустрічі на рівні міністрів оборони, що ми не виходимо з НАТО. Ми не виходимо, тобто ми можемо перекинути кілька тисяч військових з однієї країни в іншу, але так було завжди, це завжди відбувалося", – додав держсекретар.

Топ коментарі
Якщо політику США визначає психічно нестабільний з елементами розумового розладу стариган, то звідки Рубіо знати чого прагнуть США насправді?
15.02.2026 16:15 Відповісти
Ага... Як це схоже на кацапів... Ті всіх, кого хочуть бачить васалами, називають "братьями"... А "***********" - "партнерами"...
15.02.2026 16:14 Відповісти
Партнерам ультиматумы не выставляют и не угрожают войной
15.02.2026 16:11 Відповісти
Давайте честно. Они вассалы, но которые помыкают хозяином.
15.02.2026 16:08 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКІ ПАРТНЕРИ ВОРОГА ЄВРОПИ ,КУЙЛА, РОБЛЯТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ЗНИЩИТИ ПЕРТНЕРСТВО З ЄВРОПОЮ
15.02.2026 16:10 Відповісти
знає, знає. Але уточню: те, що потрібно Трампу - ще не означає потреби США. А Рубіо - грамотний і досвідчений лакей; він навіть без слів боса знає, чого той хоче.
15.02.2026 16:45 Відповісти
Чомусь розводняк МММ згадався про ,,партньорів,,
15.02.2026 16:20 Відповісти
поважають напріклад нас,немців,тому втручаются в наші вібори та підтримуют неофашистів з адн,але ж суворо відсмоктуют струк в @уйла... це дійсно мєрзость.
15.02.2026 16:21 Відповісти
А трампонутий про цю заяву знає, а то ху...ло може і наказати
15.02.2026 16:23 Відповісти
знає, знає; хіба що так ласкаво, як Рубіо, сказати не може.
15.02.2026 16:40 Відповісти
Партнери разом допомагають Україні. А ви казли обдираєте Європу за свою зброю, а самі тільки пуйла вилизуєте. Бариги, а не партнери. Воно наче ваша справа, але не тра прикидатися овечкою в такому разі.
15.02.2026 16:26 Відповісти
Знову хтось про найадекватнішого персонажа в команді Трампа щось скаже?
15.02.2026 16:27 Відповісти
По-факту, американські військові розстилають килимкову доріжку перед російським фюрером, та його портрет вішає Тампон у Білому Домі. Ми теж Европа, но США не хочуть бутт нам партнером, вони хочуть наживатись на наших проблемах та викручувати руки. П.С. Рубіо майже нічого в США не вирішує.
15.02.2026 16:33 Відповісти
днями моківці також гарно співали "у нас всі рівні"... Слова гарні; мелодія - імені диктатора.
15.02.2026 16:39 Відповісти
по ходу США не підходить розвиток сітуації ,кали ЄС каже про свої маштабні розробки ЯО ...шось Білому дурдому та головномі підоф* лу трампу ,такий розклад не в тему ...
15.02.2026 16:55 Відповісти
США почуяли, що Європа сприйняла посил Трампа, та готується стати самостійною і ядерному сенсі також....і ротом Рубіо викручується як вуж.
15.02.2026 17:03 Відповісти
Європа готується стати самостійною. Шутка года. Витаю.
15.02.2026 17:09 Відповісти
Так партнери, але чомусь червоні стежки стелять Путіну.
В Анкоріджі.
15.02.2026 17:07 Відповісти
Уже пізно !
15.02.2026 17:37 Відповісти
"А Фрунзе вкурсі?"
15.02.2026 17:39 Відповісти
Не розумію я ЄС: путін поклав мільон людей і трильйон доларів аби урвати хоч шмат України, а ЄС добровільно відмовляється.
Американці кажуть "давайте вже швидше роздупляйтеся і ставайте потужним гравцем", а у відповідь - "у нас все добре, ми в доміку".
Так, у "Європі" (не враховуючи Україну і тому подібних) люди живуть добре, але чи довго так ще буде, якщо й далі будуть закривати очі
15.02.2026 21:14 Відповісти
 
 