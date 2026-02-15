Ми не просимо Європу бути васалом США, ми хочемо бути вашим партнером, - Рубіо

Сполучені Штати не прагнуть, щоб Європа була залежною, а хочуть сильного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Братислави на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

США хочуть бути партнером Європи

Так, Рубіо прокоментував публікації ЗМІ про те, що європейці "засмучені" через зменшення залежності від Америки. На це держсекретар відповів, що Вашингтон не прагне, щоб Європа була залежною від США. Натомість Сполучені Штати хочуть бачити поряд сильних союзників.

"Ми не хочемо, щоб Європа була залежною, ми не просимо Європу бути васалом Сполучених Штатів, ми хочемо бути вашим партнером, ми хочемо працювати з вами…Наша думка була і залишається такою: чим сильніші ви, як окремі країни, так і колективно як альянс, чим сильніші члени НАТО, тим сильніший НАТО", – сказав він.

Рубіо назвав "позитивними" дії європейських союзників, спрямовані на зміцнення Альянсу.

США не виходять з НАТО

Крім того, він вкотре підтвердив, що США не виходять з НАТО, попри певні ротації американських військ, розгорнутих у Європі.

"Я думаю, це було чітко висловлено на саміті кілька днів тому, на зустрічі на рівні міністрів оборони, що ми не виходимо з НАТО. Ми не виходимо, тобто ми можемо перекинути кілька тисяч військових з однієї країни в іншу, але так було завжди, це завжди відбувалося", – додав держсекретар.