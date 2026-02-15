​Трамп: Члени Ради миру пообіцяли понад $5 млрд на гуманітарні потреби й відбудову Гази

Президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру та збір значних коштів на відбудову Сектору Гази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, держави-члени вже пообіцяли понад 5 мільярдів доларів. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури Гази.

Засідання у Вашингтоні

Трамп анонсував установче засідання Ради миру 19 лютого 2026 року. Воно відбудеться у центрі виконавських мистецтв імені Джон Кеннеді у Вашингтоні.

Центр торік отримав нову назву — Трамп-Кеннеді-центр. На зустрічі планують оголосити деталі фінансування та склад міжнародних сил стабілізації.

"19 лютого 2026 року я знову зустрінуся з членами Ради миру у Вашингтоні, де ми оголосимо, що держави-члени пообіцяли виділити понад 5 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення Гази", — написав Трамп.

Він також повідомив про формування міжнародних сил стабілізації. Країни мають надати тисячі співробітників для підтримання порядку.

Підписання угоди та позиція України

Договір про створення Ради миру підписали 22 січня у Давос. Організацію очолює президент США. За задумом Трампа, Рада зосередиться на закріпленні миру в Газі. Надалі вона може отримати ширші повноваження у врегулюванні конфліктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість членства після завершення війни.

Згідно з проєктом, Трамп залишатиметься керівником Ради навіть після завершення президентських повноважень.

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала запрошення на установче засідання "Ради миру", заснованої Дональдом Трампом, яке планується на 19 лютого у США, але участі в ньому не братиме.

