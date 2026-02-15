Новини Трамп створює Раду миру
2 830 32

​Трамп: Члени Ради миру пообіцяли понад $5 млрд на гуманітарні потреби й відбудову Гази

Рада Миру Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру та збір значних коштів на відбудову Сектору Гази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, держави-члени вже пообіцяли понад 5 мільярдів доларів. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури Гази.

Також читайте: Польща не приєднається до "Ради миру" Трампа, - Туск

Засідання у Вашингтоні

Трамп анонсував установче засідання Ради миру 19 лютого 2026 року. Воно відбудеться у центрі виконавських мистецтв імені Джон Кеннеді у Вашингтоні.

Центр торік отримав нову назву — Трамп-Кеннеді-центр. На зустрічі планують оголосити деталі фінансування та склад міжнародних сил стабілізації.

"19 лютого 2026 року я знову зустрінуся з членами Ради миру у Вашингтоні, де ми оголосимо, що держави-члени пообіцяли виділити понад 5 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення Гази", — написав Трамп.

Він також повідомив про формування міжнародних сил стабілізації. Країни мають надати тисячі співробітників для підтримання порядку.

Читайте: Трамп відкликав запрошення Канади до своєї "Ради миру"

Підписання угоди та позиція України

Договір про створення Ради миру підписали 22 січня у Давос. Організацію очолює президент США. За задумом Трампа, Рада зосередиться на закріпленні миру в Газі. Надалі вона може отримати ширші повноваження у врегулюванні конфліктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість членства після завершення війни.

Згідно з проєктом, Трамп залишатиметься керівником Ради навіть після завершення президентських повноважень.

Також читайте: Лукашенко підписав приєднання Білорусі до "Ради миру" Трампа

Сектор Гази (204) Трамп Дональд (8869) Рада миру (33)
Потужна балаканина.
Можно назвати Марафон Миру, якщо оп не образиться!
15.02.2026 19:40 Відповісти
головне, нехай збирає бабло зі своїх лідорів -холуїв
15.02.2026 20:13 Відповісти
Нова іграшка Трампа... Чи стартап?
15.02.2026 19:40 Відповісти
Це піде в фонд Хамасу та грети тумблер?
Грьобаний цирк
15.02.2026 19:45 Відповісти
Відбудовувать буде зять
15.02.2026 19:46 Відповісти
Катар і саудити можуть і без Трампа все профінансувати.
Але ж Трамп з бібі хочуть все під себе (політично і економічно) і шукають лохів з інвестиціями.
15.02.2026 19:51 Відповісти
Постриг баранів і зібрав баблішка
15.02.2026 19:55 Відповісти
що "зе" що "трамбло"---"подайте раді Бога" обидва торгаші з роду Юди
15.02.2026 20:07 Відповісти
Трамп реально впав в дитинство.
15.02.2026 20:09 Відповісти
Обіцяти та одружитися - це різни речі
15.02.2026 20:11 Відповісти
Как то поскромничали могли и пять триллионов пообещать...
15.02.2026 20:11 Відповісти
Тобто Ізраїль розбомбив 2-х мільйонне місто і як з гуся вода, а відбудовують нехай інші.
15.02.2026 20:20 Відповісти
А як інакше?
Московія розбомбила, а відбудовувати стануть турки!
15.02.2026 20:58 Відповісти
Он воно що!
Не до України коли хамас голодний.
15.02.2026 20:27 Відповісти
пообіцяти - це ще не женитися на тій Глзі
15.02.2026 20:49 Відповісти
ну зараз затьок і Вітьок розженуться (кушнер з віткофом)
15.02.2026 20:52 Відповісти
За ці гроші голодні палестинці зможуть збудувати чудові бункери і прекрасні ракети які полетять на Ізраїль а жити вони всерівно будуть в гавні
15.02.2026 21:06 Відповісти
п'ять малувато. Там тільки на відбудову тонелей потрібно пару мільярдів.
15.02.2026 21:35 Відповісти
у 1970-х роках інженерні підрозділи Цахалу всі ці тунелі будували недешево, але надійно. Після двох років бомбардувань конструкції тримаються досить міцно.
15.02.2026 21:50 Відповісти
зараз їх заповнюють різними сумішами, і вони стануть ще міцнішими. Археологам буде важко.
15.02.2026 23:04 Відповісти
Господа, попрошу делать взносы в порядке старшинства. Виткофф подтвердит мои полномочия...
15.02.2026 21:42 Відповісти
Спочатку бамбім всьо , потім відбудовуємо всі .
15.02.2026 21:45 Відповісти
клоун
15.02.2026 22:02 Відповісти
Тим часом у паралельній реальності...😂🤣🤣🤣
15.02.2026 22:06 Відповісти
Доні...ДООООНІ... пообіцяти... ну перестань ти ще у казки(обіцянки) віриш?Гроші канешно будуть - орбанщина дасть... Казакстан...Алієв... Пашинян( ві тікошо йому пообіцяли 13 000 000 000 зелених чогоб не поділитись..Мілейська Аргентина в грошах купаеться аякже Пакистан фінансовий Крез ..та ж Індонезія.. Боже милий... які часи настали...
16.02.2026 00:43 Відповісти
так це ж вже було!!!
Ясер Арафат залишив своїй
французській дружині 12 млрд..
та ні цента палестинцям...
за що у арабів він Херрой
16.02.2026 05:14 Відповісти
 
 