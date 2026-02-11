Польща не приєднається до "Ради миру" Трампа, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не приєднуватиметься до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом, проте вивчатиме таку можливість.
Про це повідомляє портал Onet, передає Цензор.НЕТ.
Перед засіданням Ради безпеки, скликаної президентом Польщі Каролем Навроцьким, Туск підтвердив, що участь Польщі в організації, очолюваній Трампом, наразі не розглядається.
"Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи Ради з питань миру, але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Наші відносини з США є і залишатимуться нашим пріоритетом. Якщо обставини зміняться, ми не виключаємо жодного сценарію", - заявив прем’єр.
Туск також повідомив, що отримав інформацію про підготовку установчого засідання "Ради миру", яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні. Запрошення адресоване й польським посадовцям. За його словами, якщо президент Навроцький візьме участь у заході, він повинен керуватися вказівками уряду.
"Якщо президент вирішить бути присутнім на зустрічі в Сполучених Штатах 19 лютого як свідок, він, звичайно, отримає від уряду повне досьє щодо подальших дій", - додав прем’єр-міністр Польщі.
- Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював скликання Ради національної безпеки.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у
Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Імпічмент вимагає більшості в палаті представників.
Зараз там мінімальна перевага у республіканців, і потенційно можуть знайтися кілька зайвих голосів, які підтримають імпічмент разом з демократами.
Для того щоб розпочати це розслідування щодо імпічменту, необхідна згода профільного комітету та спікера, а в поточній ситуації це неможливо. Навіть якщо нижня палата оголосить імпічмент, приходимо до сенату. І там потрібна кваліфікована більшість голосів.
Такої кваліфікованої більшості не буде.
Навіть якщо демократи виграють вибори в листопаді, все одно в сенаті не буде необхідної більшості.
І має статися диво - і демократи у листопаді виграють з нищівним рахунком.
Правильно. Присоединяться не будем, но будем зорко следить, и в случае чего.
Це сталося після виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Карні засудив сильні держави, які використовують економічну інтеграцію як зброю, а мита як важіль впливу.
Ватикан, як повідомив головний дипломат кардинал П'єтро Паролін , «вивчає це питання».
Еммануель Макрон одразу відмовився від участі, у віповідь на що Трамп взявся погрожувати 200-відсотковими митами на шампанське.
Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек виступив за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС через те, що вона надала притулок ексміністру Збігнєву Зьобро, якому висунуто десятки звинувачень, повідомляє https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ukarza-wegry-za-decyzje-w-sprawie-zbigniewa-ziobry-opcja-atomowa/p3s2b0e Onet.
Журек запропонував "ядерний" варіант відповіді на дії Угорщини - позбавити Будапешт права голосу, а потім взагалі розглянути можливість виключення країни зі складу Євросоюзу.
"Є ядерний варіант - призупинення права голосу, а потім виключення з Союзу. Всі втомилися від Угорщини та її поведінки", - зазначив Журек.
Водночас посадовець пропонує зосередитися на тому, щоб оштрафувати Угорщину за невиконання європейського ордера на арешт ексміністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро.
"Я доручив Міністерству юстиції проаналізувати можливість оскарження дій Угорщини, а саме порушення європейського ордера на арешт. Це питання має бути передане до Суду ЄС", - наголосив міністр.