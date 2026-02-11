Польща не приєднається до "Ради миру" Трампа, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не приєднуватиметься до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом, проте вивчатиме таку можливість.

Перед засіданням Ради безпеки, скликаної президентом Польщі Каролем Навроцьким, Туск підтвердив, що участь Польщі в організації, очолюваній Трампом, наразі не розглядається.

"Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи Ради з питань миру, але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Наші відносини з США є і залишатимуться нашим пріоритетом. Якщо обставини зміняться, ми не виключаємо жодного сценарію", - заявив прем’єр.

Туск також повідомив, що отримав інформацію про підготовку установчого засідання "Ради миру", яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні. Запрошення адресоване й польським посадовцям. За його словами, якщо президент Навроцький візьме участь у заході, він повинен керуватися вказівками уряду.

"Якщо президент вирішить бути присутнім на зустрічі в Сполучених Штатах 19 лютого як свідок, він, звичайно, отримає від уряду повне досьє щодо подальших дій", - додав прем’єр-міністр Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював скликання Ради національної безпеки.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

