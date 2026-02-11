Польша не присоединится к "Совету мира" Трампа, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет присоединяться к "Совету мира", инициированному президентом США Дональдом Трампом, однако будет изучать такую возможность.
Об этом сообщает портал Onet, передает Цензор.НЕТ.
Перед заседанием Совета безопасности, созванного президентом Польши Каролем Навроцким, Туск подтвердил, что участие Польши в организации, возглавляемой Трампом, пока не рассматривается.
"Пришло время четко и ясно сказать, что в нынешних обстоятельствах Польша не присоединится к работе Совета по вопросам мира, но мы будем анализировать ситуацию гибко и открыто. Наши отношения с США являются и останутся нашим приоритетом. Если обстоятельства изменятся, мы не исключаем ни одного сценария", - заявил премьер.
Туск также сообщил, что получил информацию о подготовке учредительного заседания "Совета мира", которое состоится 19 февраля в Вашингтоне. Приглашение адресовано и польским чиновникам. По его словам, если президент Навроцкий примет участие в мероприятии, он должен руководствоваться указаниями правительства.
"Если президент решит присутствовать на встрече в Соединенных Штатах 19 февраля в качестве свидетеля, он, конечно, получит от правительства полное досье о дальнейших действиях", - добавил премьер-министр Польши.
- Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал созыв Совета национальной безопасности.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в
Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
