Польша готовит 48-й пакет помощи Украине на $56 млн: фокус - бронетехника, - Туск
Польша сформировала 48-й пакет военной помощи Украине стоимостью около 200 млн злотых ($56 млн).
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Туска, новый пакет помощи будет сосредоточен прежде всего на бронетехнике и будет иметь ориентировочную стоимость 200 млн злотых.
Он подчеркнул, что Польша и Украина договорились действовать гибко и при необходимости корректировать предварительные договоренности в соответствии с актуальной ситуацией на фронте.
Передача МиГ-29 Украине
Польский премьер также прокомментировал вопрос возможной передачи истребителей МиГ-29. По его словам, если потребность Украины в этих самолетах сохранится, Польша готова передать их уже сейчас.
Отдельно Туск упомянул о возможном взаимном обмене. Речь идет, в частности, об украинских дронах, которые Польша рассматривает как важный элемент для построения собственной эффективной системы противодействия беспилотникам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль