Польша готовит 48-й пакет помощи Украине на $56 млн: фокус - бронетехника, - Туск

Польша сформировала 48-й пакет военной помощи Украине стоимостью около 200 млн злотых ($56 млн).

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Туска, новый пакет помощи будет сосредоточен прежде всего на бронетехнике и будет иметь ориентировочную стоимость 200 млн злотых.

Он подчеркнул, что Польша и Украина договорились действовать гибко и при необходимости корректировать предварительные договоренности в соответствии с актуальной ситуацией на фронте.

Передача МиГ-29 Украине

Польский премьер также прокомментировал вопрос возможной передачи истребителей МиГ-29. По его словам, если потребность Украины в этих самолетах сохранится, Польша готова передать их уже сейчас.

Отдельно Туск упомянул о возможном взаимном обмене. Речь идет, в частности, об украинских дронах, которые Польша рассматривает как важный элемент для построения собственной эффективной системы противодействия беспилотникам.

