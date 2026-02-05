1 213 3
Туск о Донбассе: Польша не признает регион российским
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал новые условия России в отношении оккупированного Донбасса как предпосылку для завершения войны.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ранее росСМИ писали, что Россия якобы в Абу-Даби выдвинула требование международного признания Донбасса российским. Теперь Москва якобы требует, чтобы все страны, ведущие переговоры, признали регион частью РФ.
Туск ответил, что "не все будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что даже если кто-то признает украинские территории российскими, это ничего не изменит.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что компромисс по Донбассу пока не найден.
- Он заявил, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ан Мур
показать весь комментарий05.02.2026 15:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий05.02.2026 15:37 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий05.02.2026 16:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль