Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал новые условия России в отношении оккупированного Донбасса как предпосылку для завершения войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее росСМИ писали, что Россия якобы в Абу-Даби выдвинула требование международного признания Донбасса российским. Теперь Москва якобы требует, чтобы все страны, ведущие переговоры, признали регион частью РФ.

Туск ответил, что "не все будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что даже если кто-то признает украинские территории российскими, это ничего не изменит.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что компромисс по Донбассу пока не найден.

Он заявил, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины.

Мирные переговоры в ОАЭ

