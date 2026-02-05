Туск о Донбассе: Польша не признает регион российским

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал новые условия России в отношении оккупированного Донбасса как предпосылку для завершения войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее росСМИ писали, что Россия якобы в Абу-Даби выдвинула требование международного признания Донбасса российским. Теперь Москва якобы требует, чтобы все страны, ведущие переговоры, признали регион частью РФ.

Туск ответил, что "не все будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что даже если кто-то признает украинские территории российскими, это ничего не изменит.

Мирные переговоры в ОАЭ

Толку з того, що Польща ЗАРАЗ не визнає окуповані території України касапськими - якщо Трамп це визнає... Та й невідомо, скільки Туск протримається на вершині влади; але є таке відчуття, що з-за іншої влади Польща аж побіжить миритися з касапами і перемальовувати атласи з кордонами України...
05.02.2026 15:31 Ответить
і всеж такі , дякуємо пан Туск ❤️🇵🇱 за чесність та рішучись !!! ...
05.02.2026 15:37 Ответить
Головне, що Зеля від імені України Донбас звільнить. Правда від ЗСУ. І оголосить його вільною економічною зоною. Правда під кацапськими прапорами, поліцією, і кацапськими законами. Зате туди потечуть грошики інвесторів. Ще б пак! Офшор в Європі!
05.02.2026 16:15 Ответить
 
 