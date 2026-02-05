УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Територіальні поступки
1 213 3

Туск про Донбас: Польща не визнає регіон російським

Туск прокоментував інцидент на залізниці біля Жичина

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові умови Росії щодо окупованого Донбасу як передумову для завершення війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше росЗМІ писали, що Росія нібито в Абу-Дабі висунула вимогу міжнародного визнання Донбасу російським. Тепер Москва начебто вимагає, щоб усі країни, що ведуть переговори, визнали регіон частиною РФ.

Туск відповів, що "не всі будуть" визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі. Президент України Володимир Зеленський додав, що навіть якщо хтось визнає українські території російськими, це нічого не змінить.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Польщі Туск прибув до Києва

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща створює групу для аналізу можливих зв’язків у справі Епштейна, - Туск

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск заявив, що відвідає Київ разом із міністром фінансів Доманським

Автор: 

Туск Дональд (678) Донбас (21864)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Толку з того, що Польща ЗАРАЗ не визнає окуповані території України касапськими - якщо Трамп це визнає... Та й невідомо, скільки Туск протримається на вершині влади; але є таке відчуття, що з-за іншої влади Польща аж побіжить миритися з касапами і перемальовувати атласи з кордонами України...
показати весь коментар
05.02.2026 15:31 Відповісти
і всеж такі , дякуємо пан Туск ❤️🇵🇱 за чесність та рішучись !!! ...
показати весь коментар
05.02.2026 15:37 Відповісти
Головне, що Зеля від імені України Донбас звільнить. Правда від ЗСУ. І оголосить його вільною економічною зоною. Правда під кацапськими прапорами, поліцією, і кацапськими законами. Зате туди потечуть грошики інвесторів. Ще б пак! Офшор в Європі!
показати весь коментар
05.02.2026 16:15 Відповісти
 
 