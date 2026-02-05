Туск про Донбас: Польща не визнає регіон російським
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові умови Росії щодо окупованого Донбасу як передумову для завершення війни.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Раніше росЗМІ писали, що Росія нібито в Абу-Дабі висунула вимогу міжнародного визнання Донбасу російським. Тепер Москва начебто вимагає, щоб усі країни, що ведуть переговори, визнали регіон частиною РФ.
Туск відповів, що "не всі будуть" визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі. Президент України Володимир Зеленський додав, що навіть якщо хтось визнає українські території російськими, це нічого не змінить.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський казав, що компромісу щодо Донбасу поки не знайдено.
- Він заявив, що Росії доведеться заплатити високу ціну для захоплення Донбасу та всієї східної частини України.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
