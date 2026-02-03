Туск заявив, що відвідає Київ разом із міністром фінансів Доманським

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що відвідає Київ разом із міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Туск зазначив, що його поїздка до Києва цього тижня не є випадковою. Міністр фінансів та економіки Анджей Доманський супроводжуватиме його зокрема через підготовку до глобальної конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в червні у Гданську.

"Він готує глобальну конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні в Гданську", - пояснив прем’єр Польщі.

Що передувало?

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями прибуде з візитом до Києва.

Кожен візит наближає перемогу. Дякуємо, друзі.
03.02.2026 14:32 Відповісти
 
 