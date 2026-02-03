Туск заявил, что посетит Киев вместе с министром финансов Доманским
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что посетит Киев вместе с министром финансов и экономики Анджеем Доманским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Туск отметил, что его поездка в Киев на этой неделе не является случайной. Министр финансов и экономики Анджей Доманский будет сопровождать его, в частности, в связи с подготовкой к глобальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.
"Он готовит глобальную конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске", - пояснил премьер Польши.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни прибудет с визитом в Киев.
Петрик Похмільський
03.02.2026 14:32
