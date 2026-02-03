Польща створює групу для аналізу можливих зв’язків у справі Епштейна, - Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив про створення аналітичної групи для вивчення польських аспектів справи фінансиста Джеффрі Епштейна та можливого втручання російських спецслужб.

За словами Туска, разом з міністром юстиції, генеральним прокурором і міністром-координатором з питань спецслужб він ухвалив рішення створити групу, яка аналізуватиме доступні документи, і, можливо, розпочне розслідування.

"Ми зробимо все, щоб ті, хто несе за це відповідальність і, можливо, постраждав, не тільки побачили активність польської держави, але й отримали компенсацію, якщо це буде необхідно, і, перш за все, щоб ефективно переслідувати тих, хто скоює такі жахливі злочини", - сказав прем’єр.

Туск наголосив, що необхідно ретельно перевірити кожен файл, доступний у відкритому доступі, а за потреби - звернутися до американської сторони для отримання непублічних документів, що можуть стосуватися польських потерпілих або слідів у справі.

Другою метою створення групи є перевірка можливої участі російських спецслужб у справі Епштейна. "Все більше інформації та коментарів у ЗМІ стосуються підозри, що ця безпрецедентна педофільська справа була спільно організована російськими спецслужбами", - додав Туск.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

