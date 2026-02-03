Польша создает группу для анализа возможных связей в деле Эпштейна, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск объявил о создании аналитической группы для изучения польских аспектов дела финансиста Джеффри Эпштейна и возможного вмешательства российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Туска, вместе с министром юстиции, генеральным прокурором и министром-координатором по вопросам спецслужб он принял решение создать группу, которая будет анализировать доступные документы и, возможно, начнет расследование.

"Мы сделаем все, чтобы те, кто несет за это ответственность и, возможно, пострадал, не только увидели активность польского государства, но и получили компенсацию, если это будет необходимо, и, прежде всего, чтобы эффективно преследовать тех, кто совершает такие ужасные преступления", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск заявил, что посетит Киев вместе с министром финансов Доманским

Туск подчеркнул, что необходимо тщательно проверить каждый файл, доступный в открытом доступе, а при необходимости - обратиться к американской стороне для получения непубличных документов, которые могут касаться польских потерпевших или следов в деле.

Второй целью создания группы является проверка возможного участия российских спецслужб в деле Эпштейна. "Все больше информации и комментариев в СМИ касаются подозрения, что это беспрецедентное педофильское дело было совместно организовано российскими спецслужбами", - добавил Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получает пакеты энергетической помощи от партнеров и волонтеров. ФОТО