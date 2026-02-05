Польща готує 48-й пакет допомоги Україні на $56 млн: фокус - бронетехніка, - Туск

Польща сформувала 48-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 200 млн злотих ($56 млн).

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Туска, новий пакет допомоги буде зосереджений насамперед на бронетехніці та матиме орієнтовну вартість 200 млн злотих.

Він підкреслив, що Польща й Україна домовилися діяти гнучко та за потреби коригувати попередні домовленості відповідно до актуальної ситуації на фронті.

Передача Міг-29 Україні

Польський прем’єр також прокоментував питання можливого передання винищувачів МіГ-29. За його словами, якщо потреба України в цих літаках збережеться, Польща готова передати їх уже зараз.

Окремо Туск згадав про можливий взаємний обмін. Йдеться, зокрема, про українські дрони, які Польща розглядає як важливий елемент для побудови власної ефективної системи протидії безпілотникам.

