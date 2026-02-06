Военная поддержка и восстановление украинской энергетики: Свириденко провела встречу с Туском

В четверг, 5 февраля, премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с польским коллегой Дональдом Туском совместное противодействие Украины и Польши вызовам полномасштабного российского вторжения.

Об этом глава украинского правительства сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военная помощь

"Мы уделили много внимания вопросу совместного противодействия вызовам полномасштабного вторжения России, влияние которого ощущает вся Европа, в том числе и Польша. Ключевой фокус — продолжение военной помощи для противодействия террористическим атакам россиян на гражданскую инфраструктуру и наши города", — рассказала Свириденко.

Читайте также: Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев

Восстановление энергетики Украины

Стороны обсудили еще одну тему сотрудничества — энергетику. В частности, речь шла о путях быстрого восстановления и обеспечения действенной защиты украинской энергетической инфраструктуры.

"Продолжаем сотрудничество между нашими нефтяными и газовыми предприятиями, а также обсудили увеличение мощности интерконнекторов между нашими государствами", - рассказала глава правительства.

Свириденко отметила, что первая в этом году партия американского сжиженного природного газа (LNG) поступила в Украину именно благодаря сотрудничеству украинских и польских энергокомпаний.

По словам премьера, совместными усилиями будут наращиваться объемы поставок LNG для обеспечения энергетической стабильности Украины во время сильных морозов и беспрецедентных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: Туск о Донбассе: Польша не признает регион российским

Другие темы встречи

Кроме этого, премьер-министры обсудили практическое сотрудничество по развитию пограничной и логистической инфраструктуры, увеличению масштабов и возможностей сообщения между Украиной и Польшей.

Среди прочего Свириденко и Туск уделили внимание подготовке к проведению Ukraine Recovery Conference, которую в этом году будет принимать Польша, а также подготовке очередного заседания совместной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и нового раунда межправительственных консультаций.

"Особое внимание уделили украинцам, находящимся в Польше, обеспечению их потребностей. Украинцы стали важной частью польского общества и обеспечивают более 2,7% ВВП Польши (по данным 2024 года)", - добавила глава украинского правительства.

Читайте также: Польша готовит 48-й пакет помощи Украине на $56 млн: фокус - бронетехника, - Туск