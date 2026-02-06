Военная поддержка и восстановление украинской энергетики: Свириденко провела встречу с Туском
В четверг, 5 февраля, премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с польским коллегой Дональдом Туском совместное противодействие Украины и Польши вызовам полномасштабного российского вторжения.
Об этом глава украинского правительства сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Военная помощь
"Мы уделили много внимания вопросу совместного противодействия вызовам полномасштабного вторжения России, влияние которого ощущает вся Европа, в том числе и Польша. Ключевой фокус — продолжение военной помощи для противодействия террористическим атакам россиян на гражданскую инфраструктуру и наши города", — рассказала Свириденко.
Восстановление энергетики Украины
Стороны обсудили еще одну тему сотрудничества — энергетику. В частности, речь шла о путях быстрого восстановления и обеспечения действенной защиты украинской энергетической инфраструктуры.
"Продолжаем сотрудничество между нашими нефтяными и газовыми предприятиями, а также обсудили увеличение мощности интерконнекторов между нашими государствами", - рассказала глава правительства.
Свириденко отметила, что первая в этом году партия американского сжиженного природного газа (LNG) поступила в Украину именно благодаря сотрудничеству украинских и польских энергокомпаний.
По словам премьера, совместными усилиями будут наращиваться объемы поставок LNG для обеспечения энергетической стабильности Украины во время сильных морозов и беспрецедентных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Другие темы встречи
Кроме этого, премьер-министры обсудили практическое сотрудничество по развитию пограничной и логистической инфраструктуры, увеличению масштабов и возможностей сообщения между Украиной и Польшей.
Среди прочего Свириденко и Туск уделили внимание подготовке к проведению Ukraine Recovery Conference, которую в этом году будет принимать Польша, а также подготовке очередного заседания совместной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и нового раунда межправительственных консультаций.
"Особое внимание уделили украинцам, находящимся в Польше, обеспечению их потребностей. Украинцы стали важной частью польского общества и обеспечивают более 2,7% ВВП Польши (по данным 2024 года)", - добавила глава украинского правительства.
З березня по вересень 2019 року - очільниця ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів та перероблюванні органічної продукції.
З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року - заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Політичну діяльність почав після закінчення університету. 1980 року став одним із засновників «Незалежного руху польських студентів» (NZSP). Із запровадженням воєнного стану в Польщі 1981 року нелегально заснував журнал «Огляд політичний», де пропагував переваги ринкової економіки й економічного лібералізму. 1988 року ввійшов до керівництва «Ґданського конгресу лібералів», очолив організовані виступи громадськості проти влади.
1990 року з «Ґданського конгресу лібералів» створили політичну партію - «Ліберально-демократичний конгрес» (ЛДК). Від цієї партії 1991 року був обраний до Сейму.Однак після поразки на виборах 1993 р. за ініціативи Туска (ЛДК) об'єднався з «Демократичним союзом» і створив нову партію - «Союз волі». У новій партії Туск отримав посаду заступника голови партії.
Hа початку 2001 року разом з однодумцями заснував нову партію - «Громадянська платформа», де обійняв посаду заступника голови партії. У виборах 2001 р. за кількістю отриманих голосів партія посіла третє місце, і Туск стає заступником голови (віцемаршалом) Сейму. У 2003 р. став головою «Громадянської платформи», і на виборах 2005 р. партія отримала 24 % голосів, посіла друге місце, поступившись тільки партії «Право і справедливість» братів Леха і Ярослава Качинських...............................
У листопаді 2019 року обраний президентом Європейської народної партії, на партійному конгресі за це проголосували 93 % делегатів.
На парламентських виборах 2023 року відкривав виборчий список Громадянської коаліції у Варшавському окрузі. Коаліція набрала 30,7 % голосів, увівши до парламенту 157 депутатів і 41 сенатора.
