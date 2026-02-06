Військова допомога та відновлення української енергетики: Свириденко провела зустріч з Туском
У четвер, 5 лютого, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з польським колегою Дональдом Туском спільну протидію України та Польщі викликам повномасштабного російського вторгнення.
Про це очільниця українського уряду повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Військова допомога
"Ми приділили багато уваги питанню спільної протидії викликам повномасштабного вторгнення Росії, вплив якого відчуває вся Європа, зокрема і Польща. Ключовий фокус — продовження військової допомоги для протидії терористичним атакам росіян на цивільну інфраструктуру і наші міста", - розповіла Свириденко.
Відновлення енергетики України
Сторони обговорили ще одну тему співпраці — енергетику. Зокрема, йшлося про шляхи швидкого відновлення та забезпечення дієвого захисту української енергетичної інфраструктури.
"Продовжуємо співпрацю між нашими нафтовими і газовими підприємствами, а також обговорили збільшення потужності інтерконекторів між нашими державами", - розповіла очільниця уряду.
Свириденко зазначила, що перша в цьому році партія американського скрапленого природного газу (LNG) зайшла в Україну саме завдяки співпраці українських та польських енергокомпаній.
За словами прем'єрки, спільними зусиллями нарощуватимуться обсяги постачання LNG для забезпечення енергетичної стабільності України під час сильних морозів та безпрецедентних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Інші теми зустрічі
Крім цього, прем'єр-міністри обговорили практичну співпрацю з розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури, збільшення масштабів і можливостей сполучення між Україною та Польщею.
Серед іншого Свириденко та Туск приділили увагу підготовці до проведення Ukraine Recovery Conference, яку цьогоріч прийматиме Польща, а також підготовці чергового засідання спільної Українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва та нового раунду міжурядових консультацій.
"Окрему увагу приділи українцям, які перебувають в Польщі, забезпеченню їхніх потреб. Українці стали важливою частиною польського суспільства і забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі (за даними 2024 року)", - додала очільниця українського уряду.
З березня по вересень 2019 року - очільниця ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів та перероблюванні органічної продукції.
З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року - заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Отак з виробництва комбікорму у міністри. Політикиня блт...
Політичну діяльність почав після закінчення університету. 1980 року став одним із засновників «Незалежного руху польських студентів» (NZSP). Із запровадженням воєнного стану в Польщі 1981 року нелегально заснував журнал «Огляд політичний», де пропагував переваги ринкової економіки й економічного лібералізму. 1988 року ввійшов до керівництва «Ґданського конгресу лібералів», очолив організовані виступи громадськості проти влади.
1990 року з «Ґданського конгресу лібералів» створили політичну партію - «Ліберально-демократичний конгрес» (ЛДК). Від цієї партії 1991 року був обраний до Сейму.Однак після поразки на виборах 1993 р. за ініціативи Туска (ЛДК) об'єднався з «Демократичним союзом» і створив нову партію - «Союз волі». У новій партії Туск отримав посаду заступника голови партії.
Hа початку 2001 року разом з однодумцями заснував нову партію - «Громадянська платформа», де обійняв посаду заступника голови партії. У виборах 2001 р. за кількістю отриманих голосів партія посіла третє місце, і Туск стає заступником голови (віцемаршалом) Сейму. У 2003 р. став головою «Громадянської платформи», і на виборах 2005 р. партія отримала 24 % голосів, посіла друге місце, поступившись тільки партії «Право і справедливість» братів Леха і Ярослава Качинських...............................
У листопаді 2019 року обраний президентом Європейської народної партії, на партійному конгресі за це проголосували 93 % делегатів.
На парламентських виборах 2023 року відкривав виборчий список Громадянської коаліції у Варшавському окрузі. Коаліція набрала 30,7 % голосів, увівши до парламенту 157 депутатів і 41 сенатора.
2.бреше.