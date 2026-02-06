Військова допомога та відновлення української енергетики: Свириденко провела зустріч з Туском

У четвер, 5 лютого, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з польським колегою Дональдом Туском спільну протидію України та Польщі викликам повномасштабного російського вторгнення.

Про це очільниця українського уряду повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Військова допомога

"Ми приділили багато уваги питанню спільної протидії викликам повномасштабного вторгнення Росії, вплив якого відчуває вся Європа, зокрема і Польща. Ключовий фокус — продовження військової допомоги для протидії терористичним атакам росіян на цивільну інфраструктуру і наші міста", - розповіла Свириденко.

Відновлення енергетики України

Сторони обговорили ще одну тему співпраці — енергетику. Зокрема, йшлося про шляхи швидкого відновлення та забезпечення дієвого захисту української енергетичної інфраструктури.

"Продовжуємо співпрацю між нашими нафтовими і газовими підприємствами, а також обговорили збільшення потужності інтерконекторів між нашими державами", - розповіла очільниця уряду.

Свириденко зазначила, що перша в цьому році партія американського скрапленого природного газу (LNG) зайшла в Україну саме завдяки співпраці українських та польських енергокомпаній.

За словами прем'єрки, спільними зусиллями нарощуватимуться обсяги постачання LNG для забезпечення енергетичної стабільності України під час сильних морозів та безпрецедентних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Інші теми зустрічі

Крім цього, прем'єр-міністри обговорили практичну співпрацю з розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури, збільшення масштабів і можливостей сполучення між Україною та Польщею.

Серед іншого Свириденко та Туск приділили увагу підготовці до проведення Ukraine Recovery Conference, яку цьогоріч прийматиме Польща, а також підготовці чергового засідання спільної Українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва та нового раунду міжурядових консультацій.

"Окрему увагу приділи українцям, які перебувають в Польщі, забезпеченню їхніх потреб. Українці стали важливою частиною польського суспільства і забезпечують понад 2,7% ВВП Польщі (за даними 2024 року)", - додала очільниця українського уряду.

