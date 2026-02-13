Фон дер Ляєн не братиме участі в засіданні Ради миру у США 19 лютого: ЄС має низку запитань
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала запрошення на установче засідання "Ради миру", заснованої Дональдом Трампом, яке планується на 19 лютого у США, але участі в ньому не братиме.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні під час спілкування з журналістами.
Що відомо?
Так, зазначається, що фон дер Ляєн не поїде у США на перше засідання "Ради миру" Трампа 19 лютого.
"Президентка фон дер Ляєн дійсно отримала запрошення на засідання "Ради миру", яке відбудеться 19 лютого. Наша позиція залишається незмінною і була дуже чіткою від самого початку: в нас є низка запитань щодо деяких елементів Хартії Ради миру, пов'язаних з її сферою охоплення, управлінням та сумісністю зі Статутом ООН", – заявив Ель-Ануні.
ЄС готовий співпрацювати зі США
За словами речника, у ЄС "готові співпрацювати зі Сполученими Штатами над впровадженням всеосяжного мирного плану для Гази, при цьому "Рада миру" виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2803".
"Ми активно взаємодіємо зі Сполученими Штатами щодо того, як ми можемо спільно досягти цієї мети", – додав він.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
- Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль