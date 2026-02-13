Фон дер Ляєн не братиме участі в засіданні Ради миру у США 19 лютого: ЄС має низку запитань

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала запрошення на установче засідання "Ради миру", заснованої Дональдом Трампом, яке планується на 19 лютого у США, але участі в ньому не братиме.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні під час спілкування з журналістами.

Що відомо?

Так, зазначається, що фон дер Ляєн не поїде у США на перше засідання "Ради миру" Трампа 19 лютого.

"Президентка фон дер Ляєн дійсно отримала запрошення на засідання "Ради миру", яке відбудеться 19 лютого. Наша позиція залишається незмінною і була дуже чіткою від самого початку: в нас є низка запитань щодо деяких елементів Хартії Ради миру, пов'язаних з її сферою охоплення, управлінням та сумісністю зі Статутом ООН", – заявив Ель-Ануні.

ЄС готовий співпрацювати зі США

За словами речника, у ЄС "готові співпрацювати зі Сполученими Штатами над впровадженням всеосяжного мирного плану для Гази, при цьому "Рада миру" виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2803".

"Ми активно взаємодіємо зі Сполученими Штатами щодо того, як ми можемо спільно досягти цієї мети", – додав він.

