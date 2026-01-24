Новини Трамп створює Раду миру
Мелоні закликала Трампа змінити структуру "Ради миру", щоб Італія та інші країни могли приєднатися

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що звернулася до президента США Дональда Трампа із проханням змінити конфігурацію його "Ради миру".

Про це вона сказала на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Римі, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Італія наразі не може приєднатися

За словами Мелоні, Рим зацікавлений в участі в "Раді миру", але наразі не може приєднатися, оскільки вона містить аспекти, які суперечать Конституції Італії.

"Я сказала (Трампу – ред.), що для нас існують об’єктивні конституційні проблеми щодо того, як сформована ініціатива, і попросила його змінити цю конфігурацію, щоб задовольнити потреби не лише Італії, а й інших європейських країн", – сказала глава італійського уряду.

На думку Мелоні, присутність таких країн, як Італія, може змінити ситуацію.

Читайте також: Угорщину та Італію запросили до складу "Ради миру" Трампа

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у

    Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Читайте також: Німеччина не може підтримати Раду миру Трампа у нинішньому вигляді, - Мерц

Топ коментарі
Затягування часу та легітимізація тероризму пуйла.
24.01.2026 00:32
Безкоштовно. А от хто хоче приймати якісь рішення- той повинен заплатити.. І навіть тоді деменційний дід буде мати вирішальне право голосу. Це таке придумав сам дід. Ну а решта країн- просто статисти, для легитимізації дій діда.
24.01.2026 00:46
що саме її не влаштовує? Що саме суперечить її Конституції?
Та там взагалі все суперечить здоровому глузду.
Короче лярд баксів то забагато,якшо безплатно то приєднаємось.
показати весь коментар
24.01.2026 00:26 Відповісти
Так точно. І іржавий дід не божевільний та не деменційний, як багато хто вважає, а сумлінно виконує покладені на нього функції. А те, що воно виглядає комусь придуркувато, то просто тому, що всі звикли дивитися на президента штатів як ватажка західних демократій. А якщо розплющити очі, то все одразу ж набуває сенсу та здорової логіки. Тож хто тоді божевільний та деменційний? 😂
показати весь коментар
24.01.2026 01:34 Відповісти
Задля надання сервісу, повії наполягають на використовуванні клієнтом нацюцюрника.
показати весь коментар
24.01.2026 00:51 Відповісти
Курящая ведьма Мелони работает на кремль. Как можно вообще европейской стране рассматривать союз в котором есть страны террористы быдлоларусь и пид*расия?? Это чисто кремлёвский проект чтобы вытащить плешивого чекиста из изоляции. На костёр ведьму Мелони!
показати весь коментар
24.01.2026 01:05 Відповісти
Що ви напали на неї? Італія - небагата країна і дружба з прибацаним дідом дає преференції. А вступлять вони чи не вступлять - то діло десяте (ясно що мільярду ніхто платити не буде).
показати весь коментар
24.01.2026 01:21 Відповісти
Чого одразу "ніхто"? Кацапи, китайці, іранці, навіть северокорейці залюбки заплатили б, шоб тіки Трампон був разом з ними.
показати весь коментар
24.01.2026 06:40 Відповісти
Табун дебілів.
показати весь коментар
24.01.2026 02:10 Відповісти
Мелоні Безугла покусала.
показати весь коментар
24.01.2026 02:39 Відповісти
що саме її не влаштовує? Що саме суперечить її Конституції?
Та там взагалі все суперечить здоровому глузду.
показати весь коментар
24.01.2026 06:19 Відповісти
Нема в Конституції Італії - фінансувати ідіотів і в бюджет такі витрати. тим більше лярд, впихнути ніяк.
показати весь коментар
24.01.2026 22:46 Відповісти
Я вас умоляю! Европейцы водят "хороводы" и ждут, когда сдохнет Падишах или кацапстанский ишак. И тому и другому уже не долго осталось.
показати весь коментар
24.01.2026 08:03 Відповісти
Мелоні мала б зрозуміти, що так звана "Рада світу міра Трампа" зроблена під внтереси Трампа, а не Італії, чи будь-якої країни, включаючи навіть самі США.
показати весь коментар
24.01.2026 08:15 Відповісти
А "конфігурація" сидіти поряд з путлєром та картопляним папой не лякає?? Цікаво,що б сказав Дуче про "конфігурацію" засідати разом з Черчелем та Сталіном......
показати весь коментар
24.01.2026 08:25 Відповісти
Яку ще структуру вона хоче змінити? В конторі по збиранню лярдів з лохів?
Міняй краще конституцію Італії, щоб догодити колезі по ультраправим поглядам. Світовий порядок треба руйнувати з середини.
показати весь коментар
24.01.2026 09:29 Відповісти
От же ш, прости.. Господи
показати весь коментар
24.01.2026 09:54 Відповісти
А *****?! Это очередной банкротный проект Трампона Трампакса, когда он станет хромой уткой,!!!
показати весь коментар
24.01.2026 10:37 Відповісти
Белый дом опубликовал «фото» Трампа с пингвином в Гренландии, хотя они там не живут.. )

На «фото» Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии.



«Обнимите пингвина», - говорится в подписи к изображению.
показати весь коментар
24.01.2026 12:27 Відповісти
 
 