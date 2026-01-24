Мелоні закликала Трампа змінити структуру "Ради миру", щоб Італія та інші країни могли приєднатися
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що звернулася до президента США Дональда Трампа із проханням змінити конфігурацію його "Ради миру".
Про це вона сказала на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Римі, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
Італія наразі не може приєднатися
За словами Мелоні, Рим зацікавлений в участі в "Раді миру", але наразі не може приєднатися, оскільки вона містить аспекти, які суперечать Конституції Італії.
"Я сказала (Трампу – ред.), що для нас існують об’єктивні конституційні проблеми щодо того, як сформована ініціатива, і попросила його змінити цю конфігурацію, щоб задовольнити потреби не лише Італії, а й інших європейських країн", – сказала глава італійського уряду.
На думку Мелоні, присутність таких країн, як Італія, може змінити ситуацію.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у
Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
Та там взагалі все суперечить здоровому глузду.
світуміра Трампа" зроблена під внтереси Трампа, а не Італії, чи будь-якої країни, включаючи навіть самі США.
Міняй краще конституцію Італії, щоб догодити колезі по ультраправим поглядам. Світовий порядок треба руйнувати з середини.
