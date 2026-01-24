Мелоні закликала Трампа змінити структуру "Ради миру", щоб Італія та інші країни могли приєднатися

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що звернулася до президента США Дональда Трампа із проханням змінити конфігурацію його "Ради миру".

Про це вона сказала на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Римі, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Італія наразі не може приєднатися

За словами Мелоні, Рим зацікавлений в участі в "Раді миру", але наразі не може приєднатися, оскільки вона містить аспекти, які суперечать Конституції Італії.

"Я сказала (Трампу – ред.), що для нас існують об’єктивні конституційні проблеми щодо того, як сформована ініціатива, і попросила його змінити цю конфігурацію, щоб задовольнити потреби не лише Італії, а й інших європейських країн", – сказала глава італійського уряду.

На думку Мелоні, присутність таких країн, як Італія, може змінити ситуацію.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

