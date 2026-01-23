Новини Трамп створює Раду миру
Німеччина не може підтримати "Раду миру" Трампа у нинішньому вигляді, - Мерц

Німеччина готова долучитися до ініціативи президента США Дональда Трампа під назвою Рада миру заради врегулювання ситуації в Газі, але не може прийняти план у його нинішньому вигляді.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"У тому вигляді, в якому Рада миру зараз створена, ми не можемо прийняти її структури управління в Німеччині з конституційних причин",- заявив Мерц.

Німеччина відкрита до співпраці

Водночас німецький канцлер зазначив, що Берлін готовий вивчати різні форми співпраці зі США, якщо ціль полягає в тому, щоб знайти нові формати, які наблизять світ до миру в різних регіонах.

За його словами, ці формати не обов’язково мають стосуватися лише Гази та Близького Сходу, а можуть застосовуватися, наприклад, і до України.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у

    Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Вся Європа не підтримає. Хоча, є виключення з нецивілізованої Європи; але ж до фіга їх багато....
Идеальный проект для раскола ЕС и НАТО ---- похоже получается у Трампа, пукин потирает руки, лярд кинул схода! Именно наша война и показала истинную сущность ЕС. Очень окостенели либерасты. Мы зря старались почти 20 лет, хотя тоже комедь вытворяли часто. Вот итог.
Звичайно,треба бути альтернативно обдарованим щоб трампа в такому підтримати!!!
В активе у Трампа москва и таракан, все путем.
Вся Європа не підтримає. Хоча, є виключення з нецивілізованої Європи; але ж до фіга їх багато....
Італія не цивілізована????
цікався суттю
Фейкова рада миру - немає Фрідріха
Фрідріха?
Так, колись була комуністична ікона з Карлом, Фрідріхом і Володимиром.
Нема Фрідріха - нема ікони.
Трампятруп дыбил и это всем сказано и ему подобные
Да нахрен та Газа ужна?!труп трамп псам резвернул охоту пу,ть сам и разхлёбывается!!!
Могла б і підтримати, за умови останнього бажання.
