Німеччина не може підтримати "Раду миру" Трампа у нинішньому вигляді, - Мерц
Німеччина готова долучитися до ініціативи президента США Дональда Трампа під назвою Рада миру заради врегулювання ситуації в Газі, але не може прийняти план у його нинішньому вигляді.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"У тому вигляді, в якому Рада миру зараз створена, ми не можемо прийняти її структури управління в Німеччині з конституційних причин",- заявив Мерц.
Німеччина відкрита до співпраці
Водночас німецький канцлер зазначив, що Берлін готовий вивчати різні форми співпраці зі США, якщо ціль полягає в тому, щоб знайти нові формати, які наблизять світ до миру в різних регіонах.
За його словами, ці формати не обов’язково мають стосуватися лише Гази та Близького Сходу, а можуть застосовуватися, наприклад, і до України.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у
Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
Нема Фрідріха - нема ікони.