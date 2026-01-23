Німеччина не може підтримати "Раду миру" Трампа у нинішньому вигляді, - Мерц

Німеччина готова долучитися до ініціативи президента США Дональда Трампа під назвою Рада миру заради врегулювання ситуації в Газі, але не може прийняти план у його нинішньому вигляді.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"У тому вигляді, в якому Рада миру зараз створена, ми не можемо прийняти її структури управління в Німеччині з конституційних причин",- заявив Мерц.

Німеччина відкрита до співпраці

Водночас німецький канцлер зазначив, що Берлін готовий вивчати різні форми співпраці зі США, якщо ціль полягає в тому, щоб знайти нові формати, які наблизять світ до миру в різних регіонах.

За його словами, ці формати не обов’язково мають стосуватися лише Гази та Близького Сходу, а можуть застосовуватися, наприклад, і до України.

Читайте також: За умови обмеження мандатом Радбезу ООН: Каллас розповіла, на яких умовах ЄС може співпрацювати з "Радою миру" Трампа

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Читайте також: ЄС має серйозні сумніви щодо ряду елементів у статуті "Ради миру", - Кошта