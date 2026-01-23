Новости
Германия не может поддержать "Совет мира" Трампа в нынешнем виде, - Мерц

Германия готова присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа под названием "Совет мира" для урегулирования ситуации в Секторе Газа, но не может принять план в его нынешнем виде.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, передает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"В том виде, в котором "Совет мира" сейчас создан, мы не можем принять его структуры управления в Германии по конституционным причинам", - заявил Мерц.

Германия открыта к сотрудничеству

В то же время немецкий канцлер отметил, что Берлин готов изучать различные формы сотрудничества с США, если цель состоит в том, чтобы найти новые форматы, которые приблизят мир к миру в различных регионах.

По его словам, эти форматы не обязательно должны касаться только Сектора Газа и Ближнего Востока, а могут применяться, например, и к Украине.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в

    Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Трамп Дональд Фридрих Мерц Совет мира
23.01.2026 22:25 Ответить
Вся Європа не підтримає. Хоча, є виключення з нецивілізованої Європи; але ж до фіга їх багато....
23.01.2026 22:24 Ответить
Идеальный проект для раскола ЕС и НАТО ---- похоже получается у Трампа, пукин потирает руки, лярд кинул схода! Именно наша война и показала истинную сущность ЕС. Очень окостенели либерасты. Мы зря старались почти 20 лет, хотя тоже комедь вытворяли часто. Вот итог.
23.01.2026 22:58 Ответить
Звичайно,треба бути альтернативно обдарованим щоб трампа в такому підтримати!!!
23.01.2026 22:17 Ответить
В активе у Трампа москва и таракан, все путем.
23.01.2026 22:23 Ответить
Італія не цивілізована????
24.01.2026 08:55 Ответить
цікався суттю
24.01.2026 12:22 Ответить
23.01.2026 22:25 Ответить
Фейкова рада миру - немає Фрідріха
23.01.2026 22:38 Ответить
Фрідріха?
23.01.2026 22:47 Ответить
Так, колись була комуністична ікона з Карлом, Фрідріхом і Володимиром.
Нема Фрідріха - нема ікони.
23.01.2026 23:04 Ответить
23.01.2026 23:34 Ответить
Трампятруп дыбил и это всем сказано и ему подобные
23.01.2026 22:33 Ответить
Да нахрен та Газа ужна?!труп трамп псам резвернул охоту пу,ть сам и разхлёбывается!!!
23.01.2026 22:31 Ответить
23.01.2026 22:58 Ответить
Могла б і підтримати, за умови останнього бажання.
23.01.2026 23:19 Ответить
 
 