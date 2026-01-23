Германия не может поддержать "Совет мира" Трампа в нынешнем виде, - Мерц

Германия готова присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа под названием "Совет мира" для урегулирования ситуации в Секторе Газа, но не может принять план в его нынешнем виде.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, передает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"В том виде, в котором "Совет мира" сейчас создан, мы не можем принять его структуры управления в Германии по конституционным причинам", - заявил Мерц.

Германия открыта к сотрудничеству

В то же время немецкий канцлер отметил, что Берлин готов изучать различные формы сотрудничества с США, если цель состоит в том, чтобы найти новые форматы, которые приблизят мир к миру в различных регионах.

По его словам, эти форматы не обязательно должны касаться только Сектора Газа и Ближнего Востока, а могут применяться, например, и к Украине.

Читайте также: При условии ограничения мандатом Совбеза ООН: Каллас рассказала, на каких условиях ЕС может сотрудничать с "Советом мира" Трампа

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Читайте также: ЕС имеет серьезные сомнения по ряду элементов в уставе "Совета мира", - Кошта