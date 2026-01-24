Мелони призвала Трампа изменить структуру "Совета мира", чтобы Италия и другие страны могли присоединиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить конфигурацию его "Совета мира".

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме, пишет ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Италия пока не может присоединиться

По словам Мелони, Рим заинтересован в участии в "Совете мира", но пока не может присоединиться, поскольку он содержит аспекты, которые противоречат Конституции Италии.

"Я сказала (Трампу – ред.), что для нас существуют объективные конституционные проблемы относительно того, как сформирована инициатива, и попросила его изменить эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран", – сказала глава итальянского правительства.

По мнению Мелони, присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

Читайте также: Венгрию и Италию пригласили в состав "Совета мира" Трампа

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в

    Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Читайте также: Германия не может поддержать Совет мира Трампа в нынешнем виде, - Мерц

Италия (1729) Трамп Дональд (8058) Джорджа Мелони (198) Совет мира (33)
Топ комментарии
Затягування часу та легітимізація тероризму пуйла.
24.01.2026 00:32 Ответить
Безкоштовно. А от хто хоче приймати якісь рішення- той повинен заплатити.. І навіть тоді деменційний дід буде мати вирішальне право голосу. Це таке придумав сам дід. Ну а решта країн- просто статисти, для легитимізації дій діда.
24.01.2026 00:46 Ответить
що саме її не влаштовує? Що саме суперечить її Конституції?
Та там взагалі все суперечить здоровому глузду.
24.01.2026 06:19 Ответить
Короче лярд баксів то забагато,якшо безплатно то приєднаємось.
24.01.2026 00:26 Ответить
24.01.2026 00:46 Ответить
Затягування часу та легітимізація тероризму пуйла.
24.01.2026 00:32 Ответить
Так точно. І іржавий дід не божевільний та не деменційний, як багато хто вважає, а сумлінно виконує покладені на нього функції. А те, що воно виглядає комусь придуркувато, то просто тому, що всі звикли дивитися на президента штатів як ватажка західних демократій. А якщо розплющити очі, то все одразу ж набуває сенсу та здорової логіки. Тож хто тоді божевільний та деменційний? 😂
24.01.2026 01:34 Ответить
Задля надання сервісу, повії наполягають на використовуванні клієнтом нацюцюрника.
24.01.2026 00:51 Ответить
Курящая ведьма Мелони работает на кремль. Как можно вообще европейской стране рассматривать союз в котором есть страны террористы быдлоларусь и пид*расия?? Это чисто кремлёвский проект чтобы вытащить плешивого чекиста из изоляции. На костёр ведьму Мелони!
24.01.2026 01:05 Ответить
Що ви напали на неї? Італія - небагата країна і дружба з прибацаним дідом дає преференції. А вступлять вони чи не вступлять - то діло десяте (ясно що мільярду ніхто платити не буде).
24.01.2026 01:21 Ответить
Чого одразу "ніхто"? Кацапи, китайці, іранці, навіть северокорейці залюбки заплатили б, шоб тіки Трампон був разом з ними.
24.01.2026 06:40 Ответить
Табун дебілів.
24.01.2026 02:10 Ответить
Мелоні Безугла покусала.
24.01.2026 02:39 Ответить
24.01.2026 06:19 Ответить
Нема в Конституції Італії - фінансувати ідіотів і в бюджет такі витрати. тим більше лярд, впихнути ніяк.
24.01.2026 22:46 Ответить
Я вас умоляю! Европейцы водят "хороводы" и ждут, когда сдохнет Падишах или кацапстанский ишак. И тому и другому уже не долго осталось.
24.01.2026 08:03 Ответить
Мелоні мала б зрозуміти, що так звана "Рада світу міра Трампа" зроблена під внтереси Трампа, а не Італії, чи будь-якої країни, включаючи навіть самі США.
24.01.2026 08:15 Ответить
А "конфігурація" сидіти поряд з путлєром та картопляним папой не лякає?? Цікаво,що б сказав Дуче про "конфігурацію" засідати разом з Черчелем та Сталіном......
24.01.2026 08:25 Ответить
Яку ще структуру вона хоче змінити? В конторі по збиранню лярдів з лохів?
Міняй краще конституцію Італії, щоб догодити колезі по ультраправим поглядам. Світовий порядок треба руйнувати з середини.
24.01.2026 09:29 Ответить
От же ш, прости.. Господи
24.01.2026 09:54 Ответить
А *****?! Это очередной банкротный проект Трампона Трампакса, когда он станет хромой уткой,!!!
24.01.2026 10:37 Ответить
Белый дом опубликовал «фото» Трампа с пингвином в Гренландии, хотя они там не живут.. )

На «фото» Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии.



«Обнимите пингвина», - говорится в подписи к изображению.
24.01.2026 12:27 Ответить
 
 