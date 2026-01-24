Мелони призвала Трампа изменить структуру "Совета мира", чтобы Италия и другие страны могли присоединиться
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить конфигурацию его "Совета мира".
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме, пишет ANSA, информирует Цензор.НЕТ.
Италия пока не может присоединиться
По словам Мелони, Рим заинтересован в участии в "Совете мира", но пока не может присоединиться, поскольку он содержит аспекты, которые противоречат Конституции Италии.
"Я сказала (Трампу – ред.), что для нас существуют объективные конституционные проблемы относительно того, как сформирована инициатива, и попросила его изменить эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран", – сказала глава итальянского правительства.
По мнению Мелони, присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в
Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
Та там взагалі все суперечить здоровому глузду.
світуміра Трампа" зроблена під внтереси Трампа, а не Італії, чи будь-якої країни, включаючи навіть самі США.
Міняй краще конституцію Італії, щоб догодити колезі по ультраправим поглядам. Світовий порядок треба руйнувати з середини.
На «фото» Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии.
«Обнимите пингвина», - говорится в подписи к изображению.