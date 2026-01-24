Мелони призвала Трампа изменить структуру "Совета мира", чтобы Италия и другие страны могли присоединиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить конфигурацию его "Совета мира".

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме, пишет ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Италия пока не может присоединиться

По словам Мелони, Рим заинтересован в участии в "Совете мира", но пока не может присоединиться, поскольку он содержит аспекты, которые противоречат Конституции Италии.

"Я сказала (Трампу – ред.), что для нас существуют объективные конституционные проблемы относительно того, как сформирована инициатива, и попросила его изменить эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран", – сказала глава итальянского правительства.

По мнению Мелони, присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Читайте также: Германия не может поддержать Совет мира Трампа в нынешнем виде, - Мерц