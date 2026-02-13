Фон дер Ляйен не будет участвовать в заседании Совета мира в США 19 февраля: у ЕС есть ряд вопросов
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на учредительное заседание "Совета мира", основанного Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в США, но участия в нем не примет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни во время общения с журналистами.
Что известно?
Так, отмечается, что фон дер Ляйен не поедет в США на первое заседание "Совета мира" Трампа 19 февраля.
"Президент фон дер Ляйен действительно получила приглашение на заседание "Совета мира", которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была очень четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов по некоторым элементам Хартии Совета мира, связанным с ее сферой охвата, управлением и совместимостью с Уставом ООН", – заявил Эль-Ануни.
ЕС готов сотрудничать с США
По словам спикера, в ЕС "готовы сотрудничать с Соединенными Штатами над внедрением всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом "Совет мира" будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2803".
"Мы активно взаимодействуем с Соединенными Штатами по поводу того, как мы можем совместно достичь этой цели", – добавил он.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
- Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампапланируется в Вашингтоне 19 февраля.
