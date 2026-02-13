РУС
Новости Трам создает Совет мира
966 3

Фон дер Ляйен не будет участвовать в заседании Совета мира в США 19 февраля: у ЕС есть ряд вопросов

Фон дер Ляйен не поедет на Совет мира Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на учредительное заседание "Совета мира", основанного Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в США, но участия в нем не примет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни во время общения с журналистами.

Что известно?

Так, отмечается, что фон дер Ляйен не поедет в США на первое заседание "Совета мира" Трампа 19 февраля.

"Президент фон дер Ляйен действительно получила приглашение на заседание "Совета мира", которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была очень четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов по некоторым элементам Хартии Совета мира, связанным с ее сферой охвата, управлением и совместимостью с Уставом ООН", – заявил Эль-Ануни.

Читайте также: Литва и другие страны ЕС ставят вопросы о работе "Совета мира" Трампа: "Дьявол в деталях"

ЕС готов сотрудничать с США

По словам спикера, в ЕС "готовы сотрудничать с Соединенными Штатами над внедрением всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом "Совет мира" будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2803".

"Мы активно взаимодействуем с Соединенными Штатами по поводу того, как мы можем совместно достичь этой цели", – добавил он.

Читайте также: Мелони призвала Трампа изменить структуру "Совета мира", чтобы Италия и другие страны могли присоединиться

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампапланируется в Вашингтоне 19 февраля.

США (29252) Евросоюз (18164) Урсула фон дер Ляйен (714) Совет мира (21)
Ну, т.з. рада миру насправді є приватним клубом таваріща "краснова". Подяка фрау фон дер Ляєн за таке рішення.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:07 Ответить
на першому засіданні "Рада миру" нагородить Тромба омріяною Премією миру
показать весь комментарий
13.02.2026 15:36 Ответить
Нормальні люди не будуть там, ніхто не хоче себе компрометувати присутністю.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:22 Ответить
 
 