Фон дер Ляйен не будет участвовать в заседании Совета мира в США 19 февраля: у ЕС есть ряд вопросов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на учредительное заседание "Совета мира", основанного Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в США, но участия в нем не примет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни во время общения с журналистами.

Что известно?

Так, отмечается, что фон дер Ляйен не поедет в США на первое заседание "Совета мира" Трампа 19 февраля.

"Президент фон дер Ляйен действительно получила приглашение на заседание "Совета мира", которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была очень четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов по некоторым элементам Хартии Совета мира, связанным с ее сферой охвата, управлением и совместимостью с Уставом ООН", – заявил Эль-Ануни.

ЕС готов сотрудничать с США

По словам спикера, в ЕС "готовы сотрудничать с Соединенными Штатами над внедрением всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом "Совет мира" будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2803".

"Мы активно взаимодействуем с Соединенными Штатами по поводу того, как мы можем совместно достичь этой цели", – добавил он.

"Совет мира" Дональда Трампа