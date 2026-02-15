Трамп: Члены Совета мира пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы
Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира и сборе значительных средств на восстановление сектора Газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в его соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, государства-члены уже пообещали более 5 миллиардов долларов. Средства будут направлены на гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры Газы.
Заседание в Вашингтоне
Трамп анонсировал учредительное заседание Совета мира 19 февраля 2026 года. Оно состоится в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Центр в прошлом году получил новое название - Трамп-Кеннеди-центр. На встрече планируют объявить детали финансирования и состав международных сил стабилизации.
"19 февраля 2026 года я снова встречусь с членами Совета мира в Вашингтоне, где мы объявим, что государства-члены пообещали выделить более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление Газы", — написал Трамп.
Он также сообщил о формировании международных сил стабилизации. Страны должны предоставить тысячи сотрудников для поддержания порядка.
Подписание соглашения и позиция Украины
Договор о создании Совета мира подписали 22 января в Давосе. Организацию возглавляет президент США. По замыслу Трампа, Совет сосредоточится на закреплении мира в Газе. В дальнейшем он может получить более широкие полномочия в урегулировании конфликтов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность членства после завершения войны.
Согласно проекту, Трамп останется руководителем Совета даже после завершения президентских полномочий.
- Ранее мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на учредительное заседание "Совета мира", основанного Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в США, но участия в нем не примет.
Можно назвати Марафон Миру, якщо оп не образиться!
Грьобаний цирк
Але ж Трамп з бібі хочуть все під себе (політично і економічно) і шукають лохів з інвестиціями.
Московія розбомбила, а відбудовувати стануть турки!
Не до України коли хамас голодний.
лзі