Трамп: Члены Совета мира пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира и сборе значительных средств на восстановление сектора Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в его соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского лидера, государства-члены уже пообещали более 5 миллиардов долларов. Средства будут направлены на гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры Газы.

Читайте также: Польша не присоединится к "Совету мира" Трампа, - Туск

Заседание в Вашингтоне

Трамп анонсировал учредительное заседание Совета мира 19 февраля 2026 года. Оно состоится в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Центр в прошлом году получил новое название - Трамп-Кеннеди-центр. На встрече планируют объявить детали финансирования и состав международных сил стабилизации.

"19 февраля 2026 года я снова встречусь с членами Совета мира в Вашингтоне, где мы объявим, что государства-члены пообещали выделить более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление Газы", — написал Трамп.

Он также сообщил о формировании международных сил стабилизации. Страны должны предоставить тысячи сотрудников для поддержания порядка.

Читайте: Трамп отозвал приглашение Канады в свой "Совет мира"

Подписание соглашения и позиция Украины

Договор о создании Совета мира подписали 22 января в Давосе. Организацию возглавляет президент США. По замыслу Трампа, Совет сосредоточится на закреплении мира в Газе. В дальнейшем он может получить более широкие полномочия в урегулировании конфликтов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность членства после завершения войны.

Согласно проекту, Трамп останется руководителем Совета даже после завершения президентских полномочий.

Ранее мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на учредительное заседание "Совета мира", основанного Дональдом Трампом, которое планируется на 19 февраля в США, но участия в нем не примет.

Читайте также: Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа