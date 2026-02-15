РУС
Трамп: Члены Совета мира пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы

Совет мира Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира и сборе значительных средств на восстановление сектора Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в его соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, государства-члены уже пообещали более 5 миллиардов долларов. Средства будут направлены на гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры Газы.

Заседание в Вашингтоне

Трамп анонсировал учредительное заседание Совета мира 19 февраля 2026 года. Оно состоится в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Центр в прошлом году получил новое название - Трамп-Кеннеди-центр. На встрече планируют объявить детали финансирования и состав международных сил стабилизации.

"19 февраля 2026 года я снова встречусь с членами Совета мира в Вашингтоне, где мы объявим, что государства-члены пообещали выделить более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление Газы", — написал Трамп.

Он также сообщил о формировании международных сил стабилизации. Страны должны предоставить тысячи сотрудников для поддержания порядка.

Подписание соглашения и позиция Украины

Договор о создании Совета мира подписали 22 января в Давосе. Организацию возглавляет президент США. По замыслу Трампа, Совет сосредоточится на закреплении мира в Газе. В дальнейшем он может получить более широкие полномочия в урегулировании конфликтов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность членства после завершения войны.

Согласно проекту, Трамп останется руководителем Совета даже после завершения президентских полномочий.

Сектор Газа (20) Трамп Дональд (3763) Совет мира (21)
+4
Відбудовувать буде зять
показать весь комментарий
15.02.2026 19:46 Ответить
+3
Потужна балаканина.
Можно назвати Марафон Миру, якщо оп не образиться!
показать весь комментарий
15.02.2026 19:40 Ответить
+3
Обіцяти та одружитися - це різни речі
показать весь комментарий
15.02.2026 20:11 Ответить
Потужна балаканина.
Можно назвати Марафон Миру, якщо оп не образиться!
показать весь комментарий
15.02.2026 19:40 Ответить
головне, нехай збирає бабло зі своїх лідорів -холуїв
показать весь комментарий
15.02.2026 20:13 Ответить
Нова іграшка Трампа... Чи стартап?
показать весь комментарий
15.02.2026 19:40 Ответить
Це піде в фонд Хамасу та грети тумблер?
Грьобаний цирк
показать весь комментарий
15.02.2026 19:45 Ответить
Відбудовувать буде зять
показать весь комментарий
15.02.2026 19:46 Ответить
Катар і саудити можуть і без Трампа все профінансувати.
Але ж Трамп з бібі хочуть все під себе (політично і економічно) і шукають лохів з інвестиціями.
показать весь комментарий
15.02.2026 19:51 Ответить
Постриг баранів і зібрав баблішка
показать весь комментарий
15.02.2026 19:55 Ответить
що "зе" що "трамбло"---"подайте раді Бога" обидва торгаші з роду Юди
показать весь комментарий
15.02.2026 20:07 Ответить
Трамп реально впав в дитинство.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:09 Ответить
Обіцяти та одружитися - це різни речі
показать весь комментарий
15.02.2026 20:11 Ответить
Как то поскромничали могли и пять триллионов пообещать...
показать весь комментарий
15.02.2026 20:11 Ответить
Тобто Ізраїль розбомбив 2-х мільйонне місто і як з гуся вода, а відбудовують нехай інші.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:20 Ответить
А як інакше?
Московія розбомбила, а відбудовувати стануть турки!
показать весь комментарий
15.02.2026 20:58 Ответить
Он воно що!
Не до України коли хамас голодний.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:27 Ответить
пообіцяти - це ще не женитися на тій Глзі
показать весь комментарий
15.02.2026 20:49 Ответить
ну зараз затьок і Вітьок розженуться (кушнер з віткофом)
показать весь комментарий
15.02.2026 20:52 Ответить
За ці гроші голодні палестинці зможуть збудувати чудові бункери і прекрасні ракети які полетять на Ізраїль а жити вони всерівно будуть в гавні
показать весь комментарий
15.02.2026 21:06 Ответить
п'ять малувато. Там тільки на відбудову тонелей потрібно пару мільярдів.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:35 Ответить
у 1970-х роках інженерні підрозділи Цахалу всі ці тунелі будували недешево, але надійно. Після двох років бомбардувань конструкції тримаються досить міцно.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:50 Ответить
зараз їх заповнюють різними сумішами, і вони стануть ще міцнішими. Археологам буде важко.
показать весь комментарий
15.02.2026 23:04 Ответить
Господа, попрошу делать взносы в порядке старшинства. Виткофф подтвердит мои полномочия...
показать весь комментарий
15.02.2026 21:42 Ответить
Спочатку бамбім всьо , потім відбудовуємо всі .
показать весь комментарий
15.02.2026 21:45 Ответить
клоун
показать весь комментарий
15.02.2026 22:02 Ответить
Тим часом у паралельній реальності...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.02.2026 22:06 Ответить
Доні...ДООООНІ... пообіцяти... ну перестань ти ще у казки(обіцянки) віриш?Гроші канешно будуть - орбанщина дасть... Казакстан...Алієв... Пашинян( ві тікошо йому пообіцяли 13 000 000 000 зелених чогоб не поділитись..Мілейська Аргентина в грошах купаеться аякже Пакистан фінансовий Крез ..та ж Індонезія.. Боже милий... які часи настали...
показать весь комментарий
16.02.2026 00:43 Ответить
 
 