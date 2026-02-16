Європейці кажуть, що війна в Україні - екзистенційна. Нехай доведуть це своїми ресурсами, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер сказав, що Штати продовжують надавати Україні достатньо зброї для самозахисту.
Про це він заявив у коментарі виданню Телеграф, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про механізм PURL, за яким європейські партнери спонсорують придбання американської зброї для України.
"Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною - ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре. Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту.
Президент Трамп чітко заявив, що війна має завершитися. Це жахлива, виснажлива війна, і вбивства мають припинитися - нам потрібен мир", - зазначив дипломат.
Вітакер наголошує, що і Україна, і Росія "мають залишатися за столом переговорів і напрацьовувати угоду".
Тиск на Росію
Посол також перелічив кілька речей, які "справді привернули увагу росіян".
"Це перехоплення "тіньового флоту". Також мова про можливості для далекобійних ударів - і я знаю, що українці розвивають власні вітчизняні розробки, зокрема "Фламінго" та інші технології, здатні діяти в глибині території (РФ). А також те, що президент Трамп назвав Росію "паперовим тигром".
Гадаю, саме такий тиск потрібно підтримувати в довгостроковій перспективі, доки ми не зможемо завершити цю війну", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше Вітакер заявив, що США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир.
тоді й рудому буде легше робити діл із ****** - віддасть усе
І Зеля винний - десь так, на рівні трампа.
І навіть Європа винна, тому що звикла ховатися з спини Америки та України.
І ми з тобою винні в тому, що нині в Україні така влада: значить, ми в 2019-му не переконали наших родичів, наших сусідів і знайомих, не голосувати за таке більше зло....
Генерали, адмірали, які вивчали військову справу все своє життя в академіях, були десятками одночасно просто звільнені одним розчерком пера чотирижди ухилянта, який став їх керівником, завдяки 73% з тих, хто прийшов на вибори.
на відміну від старого доброго Джо Байдена
вибори
замість нього країни НАТО отрмують F35.
треба ж хоч якось похвалити свого рудого шефа
навіть коли нема за шо
Я всё больше задумываюсь, что власть в США в руках д#билов учившихся по советским методичкам.
дурБілому домі тепер інших не тримають.