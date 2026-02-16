Європейці кажуть, що війна в Україні - екзистенційна. Нехай доведуть це своїми ресурсами, - Вітакер

У США висловилися про поставки зброї Україні

Посол США при НАТО Метью Вітакер сказав, що Штати продовжують надавати Україні достатньо зброї для самозахисту.

Про це він заявив у коментарі виданню Телеграф, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Йдеться про механізм PURL, за яким європейські партнери спонсорують придбання американської зброї для України.

"Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною - ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре. Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту.

Президент Трамп чітко заявив, що війна має завершитися. Це жахлива, виснажлива війна, і вбивства мають припинитися - нам потрібен мир", - зазначив дипломат.

Вітакер наголошує, що і Україна, і Росія "мають залишатися за столом переговорів і напрацьовувати угоду".

Тиск на Росію

Посол також перелічив кілька речей, які "справді привернули увагу росіян".

"Це перехоплення "тіньового флоту". Також мова про можливості для далекобійних ударів - і я знаю, що українці розвивають власні вітчизняні розробки, зокрема "Фламінго" та інші технології, здатні діяти в глибині території (РФ). А також те, що президент Трамп назвав Росію "паперовим тигром".

Гадаю, саме такий тиск потрібно підтримувати в довгостроковій перспективі, доки ми не зможемо завершити цю війну", - сказав він.

Що передувало?

  • Раніше Вітакер заявив, що США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир.

війна закінчиться, коли рудий припинить облизувати ***** та надасть Україні реальну ******* зброю
тоді й рудому буде легше робити діл із ****** - віддасть усе
16.02.2026 15:02 Відповісти
Що знову винні США і особисто Трамп? А нічого, що в нас президент Володимир Зеленський, який заявляв, що знає як закінчити війну і посилав на йух попередження розвідки США про напад і продовжував нищити оборону і всі накопичені 500 мільярдів заривати в асфальт?
16.02.2026 15:19 Відповісти
так, і трамп в т.ч. винний... Якщо реально дивитись на світ.
І Зеля винний - десь так, на рівні трампа.
І навіть Європа винна, тому що звикла ховатися з спини Америки та України.
І ми з тобою винні в тому, що нині в Україні така влада: значить, ми в 2019-му не переконали наших родичів, наших сусідів і знайомих, не голосувати за таке більше зло....
16.02.2026 15:32 Відповісти
Погоджуюся, що винні українці, які не змогли переконати своїх знайомих, рідних, сусідів не голосувати за малороса, за велике зло для України. Це всеодно, що вибрати Голобородька головним танцюристом в балетну групу. Хоча я в балеті не сильно розбираюся, але впевнений, що він там нуль, як і в обороні. Гарним прикладом є футбол і можна собі уявити, що мудрий нарід вибирає нападником у нашу збірну по футболу Голобородька. Він побігав, впав від урару мячем в голову і сказав, що його штовхають, б'ють і не дають підбігти до воріт...
Генерали, адмірали, які вивчали військову справу все своє життя в академіях, були десятками одночасно просто звільнені одним розчерком пера чотирижди ухилянта, який став їх керівником, завдяки 73% з тих, хто прийшов на вибори.
16.02.2026 15:54 Відповісти
І знову не російська військова агресія, а війна в Україні. Хто там в нас відповідає за зовнішню політику?
16.02.2026 15:06 Відповісти
За зовнішню політику і за оборону країни відповідає, згідно Конститкції президент і Верховний Головнокомандувач, яким є Зеленський. А як виявилося, то він більше відповідав за організацію злочинного угрупування, створеного на етнічній основі Міндіча і Цукермана. Зеленський не брав до уваги данні розвідок, а слухався вельмака Єрмака, який щось там шаманив з травами і водою мерців.
16.02.2026 15:22 Відповісти
Гроші даватимуть, все нормально. Україна теж має достатньо ресурсів, нематеріальних. Так що екзистенційність буде забезпечена.
16.02.2026 15:06 Відповісти
🤣🤣
16.02.2026 16:17 Відповісти
Не надавати, а продавати.
16.02.2026 15:13 Відповісти
йому соромно визнати, шо Штати наразі барижать на війні
на відміну від старого доброго Джо Байдена
16.02.2026 15:39 Відповісти
Щось не сильно вірю в сумління.
16.02.2026 15:44 Відповісти
більш точно - йому вкарй невигідно це визнати
вибори
16.02.2026 15:47 Відповісти
на цензоре попрошу не виражатися
16.02.2026 15:13 Відповісти
Як же ми напрацюєм мирну угоду - коли Трамп топить за пуйла
16.02.2026 15:16 Відповісти
Так Ви не слухайтеся Трампа. Хто він нам? Він президент США, а в нас є свій президент, який обіцяв нам мир, ось тільки подивимося в очі Пуйла, розмінуєм свої мінні поля, відведемо війська, познімаємо клістрони із систем ППО та знищимо свої ракетні програми, посадимо "баригу"... Зробили? А винен Трамп? Звичайно, в Трампа в очах тільки гроші, а їх більше в росії, але до цього був Байден і замість того, щоб його ображати, ми мали були цим скористатися. Скористалися? Так - тільки виключно для збагачення клану оточення президента -міндіча, галущенка, науменка, деркача, баканова, шурми, чернишова, киселя, юзика та інших.
16.02.2026 15:27 Відповісти
США не зраджує своїй політиці... Посидіть на горі, почекать, поки обидві сторони знесиляться, а потім прийнять бік однієї з сторін, ударить, а потім очікувать поклоніння, "стрижучи купони", від перемоги... У ІІ Світовій "трішки не вийшло" - японці вдарили першими... І США були змушені вступить у війну...
16.02.2026 15:18 Відповісти
А ресурси в десять разів більші, аніж в росії.Означає,що занадто мало приділяли оборонній сфері, на тлі серйозної загрози з боку росії.
16.02.2026 15:19 Відповісти
Хм, а за що ми віддали американцям частину своїх надр? Хто за них ''щось'' отримав..?
16.02.2026 15:19 Відповісти
Так не ми віддали, а Боневтік Позорно-Брехливий. І він отримав запевнення від США, що не будуть проти нього і його клану вводити санкції і не питатися, де поділися американські мільрди, які нам дали для захисту від ворога.
16.02.2026 15:29 Відповісти
Тобто Штати хочуть продавати дорожче та більше зброї для України? Чому тоді нам не продають те, що конче потрібно? Далекобійні ракети повітря-повітря, крилаті ракети, атакамси, літаки F16 і т.і.? Чи продавати треба списаний мотлох задорого?
16.02.2026 15:22 Відповісти
F16 - літак 1975 року народжування, морально застарілий,
замість нього країни НАТО отрмують F35.
16.02.2026 15:54 Відповісти
З іншої сторони європейці самі винні, що так покладалися на США у всьому, от тепер вигрібають, як би не французи та британці то була б дупа повна.
16.02.2026 15:23 Відповісти
Так після WWII німцям забороняли відновлювати Бундесвер. Щоб часом не дійшло до появи Четвертого Рейху.
16.02.2026 15:25 Відповісти
Четвертий рейх там де шапка Гітлера!
16.02.2026 15:30 Відповісти
Скажи своєму Тампону, щоб припинити війну, потрібно впливати на причину війни. Не бачити ,не знаходити причину війни яка сама кричить, я причина, здатен тільки закінчений придурок або відвертий посібник цієї війни. Вибирай, що тобі більше до вподоби.
16.02.2026 15:27 Відповісти
І хто би йому щось заперечив на його брехню "США продовжують надавати Україні достатньо зброї для самозахисту ... йдеться про механізм PURL" - що держдеп США не має жодної заслуги в тому, що PURL діє; що вони мають лише щонайменший стосунок до PURL і лише тим, що не блокують цей механізм.
16.02.2026 15:39 Відповісти
вибори
треба ж хоч якось похвалити свого рудого шефа
навіть коли нема за шо
16.02.2026 15:40 Відповісти
Европейцы покупают американское вооружение для Украины. Не США поставляет вооружение, а США зарабатывает на продаже вооружения.
Я всё больше задумываюсь, что власть в США в руках д#билов учившихся по советским методичкам.
16.02.2026 15:58 Відповісти
Керівництво США дебіли. Вони зрозуміли що Україна зробила напад на Московію. Тому Україні як агресору зброю не дають. Іх можна агресору продавати тільки через посередників
16.02.2026 18:53 Відповісти
Они помощью считают возможность для Европы покупать у них оружие. Это не оговорка Просто для понимания мирровозрения которое сейчас царит в американском истеблишменте. Эту помощь могут и прекратить, если тем кому помогают будут не благодарны. Тоже нужно учитывать этот момент. Там нет клоунов как у нас. Это наш потужничь чешет ересь, о которой уже через час забывает и чешет по новой. Они доносят свою политику,ю вполне конкретно и последовательно. То что она кому то не нравится это уже не их проблемы. В конечном счёте их выбрали американцы а не европейцы.
16.02.2026 16:23 Відповісти
Вітакер демагог. Завтра він буде говорити інше.
16.02.2026 18:50 Відповісти
Який трампон, такий і посол, в дурБілому домі тепер інших не тримають.
16.02.2026 21:37 Відповісти
Конкретизуйте, будь ласка, пане посол - яку зброю надають США? Продають так, але продавати і надавати це зовсім різні поняття.
16.02.2026 21:50 Відповісти
 
 