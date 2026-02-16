Европейцы говорят, что война в Украине - экзистенциальная. Пусть докажут это своими ресурсами, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Штаты продолжают предоставлять Украине достаточно оружия для самозащиты.

Об этом он заявил в комментарии изданию Телеграф, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о механизме PURL, по которому европейские партнеры спонсируют приобретение американского оружия для Украины.

"Европейцы говорят, что война в Украине для них - экзистенциальная. Мы ожидаем, что они докажут это своими ресурсами. Пока все идет очень хорошо. Украина получает то, что ей критически необходимо для самозащиты.

Президент Трамп четко заявил, что война должна закончиться. Это ужасная, изнурительная война, и убийства должны остановиться - нам нужен мир", - отметил дипломат.

Уитакер подчеркивает, что и Украина, и Россия "должны оставаться за столом переговоров и вырабатывать соглашение".

Давление на Россию

Посол также перечислил несколько вещей, которые "действительно привлекли внимание россиян".

"Это перехват "теневого флота". Также речь идет о возможностях для дальних ударов - и я знаю, что украинцы развивают свои отечественные разработки, в частности - "Фламинго" и другие технологии, способные действовать в глубине территории (РФ). А также то, что президент Трамп назвал Россию "бумажным тигром".

Думаю, именно такое давление нужно поддерживать в долгосрочной перспективе, пока мы не сможем завершить эту войну", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее Уитакер заявил, что США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир.

