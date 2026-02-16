РУС
Европейцы говорят, что война в Украине - экзистенциальная. Пусть докажут это своими ресурсами, - Уитакер

В США высказались о поставках оружия Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Штаты продолжают предоставлять Украине достаточно оружия для самозащиты.

Об этом он заявил в комментарии изданию Телеграф, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Что известно?

Речь идет о механизме PURL, по которому европейские партнеры спонсируют приобретение американского оружия для Украины.

"Европейцы говорят, что война в Украине для них - экзистенциальная. Мы ожидаем, что они докажут это своими ресурсами. Пока все идет очень хорошо. Украина получает то, что ей критически необходимо для самозащиты.

Президент Трамп четко заявил, что война должна закончиться. Это ужасная, изнурительная война, и убийства должны остановиться - нам нужен мир", - отметил дипломат.

Уитакер подчеркивает, что и Украина, и Россия "должны оставаться за столом переговоров и вырабатывать соглашение".

Читайте также: США не устанавливают дедлайны завершения войны России против Украины, - Витакер

Давление на Россию

Посол также перечислил несколько вещей, которые "действительно привлекли внимание россиян".

"Это перехват "теневого флота". Также речь идет о возможностях для дальних ударов - и я знаю, что украинцы развивают свои отечественные разработки, в частности - "Фламинго" и другие технологии, способные действовать в глубине территории (РФ). А также то, что президент Трамп назвал Россию "бумажным тигром".

Думаю, именно такое давление нужно поддерживать в долгосрочной перспективе, пока мы не сможем завершить эту войну", - сказал он.

Читайте также: Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер

Что предшествовало?

  • Ранее Уитакер заявил, что США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир.

Читайте также: Переговоры о мире в Украине приблизились к финальной стадии, - Уитакер

США (4582) Уитакер Мэтью (61)
+6
війна закінчиться, коли рудий припинить облизувати ***** та надасть Україні реальну ******* зброю
тоді й рудому буде легше робити діл із ****** - віддасть усе
16.02.2026 15:02 Ответить
+5
І знову не російська військова агресія, а війна в Україні. Хто там в нас відповідає за зовнішню політику?
16.02.2026 15:06 Ответить
+5
Хм, а за що ми віддали американцям частину своїх надр? Хто за них ''щось'' отримав..?
16.02.2026 15:19 Ответить
війна закінчиться, коли рудий припинить облизувати ***** та надасть Україні реальну ******* зброю
тоді й рудому буде легше робити діл із ****** - віддасть усе
16.02.2026 15:02 Ответить
Що знову винні США і особисто Трамп? А нічого, що в нас президент Володимир Зеленський, який заявляв, що знає як закінчити війну і посилав на йух попередження розвідки США про напад і продовжував нищити оборону і всі накопичені 500 мільярдів заривати в асфальт?
16.02.2026 15:19 Ответить
так, і трамп в т.ч. винний... Якщо реально дивитись на світ.
І Зеля винний - десь так, на рівні трампа.
І навіть Європа винна, тому що звикла ховатися з спини Америки та України.
І ми з тобою винні в тому, що нині в Україні така влада: значить, ми в 2019-му не переконали наших родичів, наших сусідів і знайомих, не голосувати за таке більше зло....
16.02.2026 15:32 Ответить
Погоджуюся, що винні українці, які не змогли переконати своїх знайомих, рідних, сусідів не голосувати за малороса, за велике зло для України. Це всеодно, що вибрати Голобородька головним танцюристом в балетну групу. Хоча я в балеті не сильно розбираюся, але впевнений, що він там нуль, як і в обороні. Гарним прикладом є футбол і можна собі уявити, що мудрий нарід вибирає нападником у нашу збірну по футболу Голобородька. Він побігав, впав від урару мячем в голову і сказав, що його штовхають, б'ють і не дають підбігти до воріт...
Генерали, адмірали, які вивчали військову справу все своє життя в академіях, були десятками одночасно просто звільнені одним розчерком пера чотирижди ухилянта, який став їх керівником, завдяки 73% з тих, хто прийшов на вибори.
16.02.2026 15:54 Ответить
І знову не російська військова агресія, а війна в Україні. Хто там в нас відповідає за зовнішню політику?
16.02.2026 15:06 Ответить
За зовнішню політику і за оборону країни відповідає, згідно Конститкції президент і Верховний Головнокомандувач, яким є Зеленський. А як виявилося, то він більше відповідав за організацію злочинного угрупування, створеного на етнічній основі Міндіча і Цукермана. Зеленський не брав до уваги данні розвідок, а слухався вельмака Єрмака, який щось там шаманив з травами і водою мерців.
16.02.2026 15:22 Ответить
Гроші даватимуть, все нормально. Україна теж має достатньо ресурсів, нематеріальних. Так що екзистенційність буде забезпечена.
16.02.2026 15:06 Ответить
Не надавати, а продавати.
16.02.2026 15:13 Ответить
йому соромно визнати, шо Штати наразі барижать на війні
на відміну від старого доброго Джо Байдена
16.02.2026 15:39 Ответить
Щось не сильно вірю в сумління.
16.02.2026 15:44 Ответить
більш точно - йому вкарй невигідно це визнати
вибори
16.02.2026 15:47 Ответить
на цензоре попрошу не виражатися
16.02.2026 15:13 Ответить
Як же ми напрацюєм мирну угоду - коли Трамп топить за пуйла
16.02.2026 15:16 Ответить
Так Ви не слухайтеся Трампа. Хто він нам? Він президент США, а в нас є свій президент, який обіцяв нам мир, ось тільки подивимося в очі Пуйла, розмінуєм свої мінні поля, відведемо війська, познімаємо клістрони із систем ППО та знищимо свої ракетні програми, посадимо "баригу"... Зробили? А винен Трамп? Звичайно, в Трампа в очах тільки гроші, а їх більше в росії, але до цього був Байден і замість того, щоб його ображати, ми мали були цим скористатися. Скористалися? Так - тільки виключно для збагачення клану оточення президента -міндіча, галущенка, науменка, деркача, баканова, шурми, чернишова, киселя, юзика та інших.
16.02.2026 15:27 Ответить
США не зраджує своїй політиці... Посидіть на горі, почекать, поки обидві сторони знесиляться, а потім прийнять бік однієї з сторін, ударить, а потім очікувать поклоніння, "стрижучи купони", від перемоги... У ІІ Світовій "трішки не вийшло" - японці вдарили першими... І США були змушені вступить у війну...
16.02.2026 15:18 Ответить
А ресурси в десять разів більші, аніж в росії.Означає,що занадто мало приділяли оборонній сфері, на тлі серйозної загрози з боку росії.
16.02.2026 15:19 Ответить
Хм, а за що ми віддали американцям частину своїх надр? Хто за них ''щось'' отримав..?
16.02.2026 15:19 Ответить
Так не ми віддали, а Боневтік Позорно-Брехливий. І він отримав запевнення від США, що не будуть проти нього і його клану вводити санкції і не питатися, де поділися американські мільрди, які нам дали для захисту від ворога.
16.02.2026 15:29 Ответить
Тобто Штати хочуть продавати дорожче та більше зброї для України? Чому тоді нам не продають те, що конче потрібно? Далекобійні ракети повітря-повітря, крилаті ракети, атакамси, літаки F16 і т.і.? Чи продавати треба списаний мотлох задорого?
16.02.2026 15:22 Ответить
F16 - літак 1975 року народжування, морально застарілий,
замість нього країни НАТО отрмують F35.
16.02.2026 15:54 Ответить
З іншої сторони європейці самі винні, що так покладалися на США у всьому, от тепер вигрібають, як би не французи та британці то була б дупа повна.
16.02.2026 15:23 Ответить
Так після WWII німцям забороняли відновлювати Бундесвер. Щоб часом не дійшло до появи Четвертого Рейху.
16.02.2026 15:25 Ответить
Четвертий рейх там де шапка Гітлера!
16.02.2026 15:30 Ответить
Скажи своєму Тампону, щоб припинити війну, потрібно впливати на причину війни. Не бачити ,не знаходити причину війни яка сама кричить, я причина, здатен тільки закінчений придурок або відвертий посібник цієї війни. Вибирай, що тобі більше до вподоби.
16.02.2026 15:27 Ответить
І хто би йому щось заперечив на його брехню "США продовжують надавати Україні достатньо зброї для самозахисту ... йдеться про механізм PURL" - що держдеп США не має жодної заслуги в тому, що PURL діє; що вони мають лише щонайменший стосунок до PURL і лише тим, що не блокують цей механізм.
16.02.2026 15:39 Ответить
вибори
треба ж хоч якось похвалити свого рудого шефа
навіть коли нема за шо
16.02.2026 15:40 Ответить
Европейцы покупают американское вооружение для Украины. Не США поставляет вооружение, а США зарабатывает на продаже вооружения.
Я всё больше задумываюсь, что власть в США в руках д#билов учившихся по советским методичкам.
16.02.2026 15:58 Ответить
 
 