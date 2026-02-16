Европейцы говорят, что война в Украине - экзистенциальная. Пусть докажут это своими ресурсами, - Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Штаты продолжают предоставлять Украине достаточно оружия для самозащиты.
Об этом он заявил в комментарии изданию Телеграф, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о механизме PURL, по которому европейские партнеры спонсируют приобретение американского оружия для Украины.
"Европейцы говорят, что война в Украине для них - экзистенциальная. Мы ожидаем, что они докажут это своими ресурсами. Пока все идет очень хорошо. Украина получает то, что ей критически необходимо для самозащиты.
Президент Трамп четко заявил, что война должна закончиться. Это ужасная, изнурительная война, и убийства должны остановиться - нам нужен мир", - отметил дипломат.
Уитакер подчеркивает, что и Украина, и Россия "должны оставаться за столом переговоров и вырабатывать соглашение".
Давление на Россию
Посол также перечислил несколько вещей, которые "действительно привлекли внимание россиян".
"Это перехват "теневого флота". Также речь идет о возможностях для дальних ударов - и я знаю, что украинцы развивают свои отечественные разработки, в частности - "Фламинго" и другие технологии, способные действовать в глубине территории (РФ). А также то, что президент Трамп назвал Россию "бумажным тигром".
Думаю, именно такое давление нужно поддерживать в долгосрочной перспективе, пока мы не сможем завершить эту войну", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее Уитакер заявил, что США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир.
тоді й рудому буде легше робити діл із ****** - віддасть усе
І Зеля винний - десь так, на рівні трампа.
І навіть Європа винна, тому що звикла ховатися з спини Америки та України.
І ми з тобою винні в тому, що нині в Україні така влада: значить, ми в 2019-му не переконали наших родичів, наших сусідів і знайомих, не голосувати за таке більше зло....
Генерали, адмірали, які вивчали військову справу все своє життя в академіях, були десятками одночасно просто звільнені одним розчерком пера чотирижди ухилянта, який став їх керівником, завдяки 73% з тих, хто прийшов на вибори.
на відміну від старого доброго Джо Байдена
вибори
замість нього країни НАТО отрмують F35.
треба ж хоч якось похвалити свого рудого шефа
навіть коли нема за шо
Я всё больше задумываюсь, что власть в США в руках д#билов учившихся по советским методичкам.