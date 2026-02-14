РУС
Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии и может остановить войну одним звонком.

об этом пишет Bloomberg

 "Китай может позвонить Владимиру Путину и завтра положить конец этой войне, а также прекратить продажу технологий двойного назначения", - заявил посол.

И подчеркнул, что Пекин мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

"Вы знаете, эта война полностью возможна благодаря Китаю", - добавил Уитакер.

Отношения Китая и РФ 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года отношения между Китаем и Россией значительно углубились, но остались прагматичными и неравными.

Лидер Китая Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин неоднократно демонстрировали "стратегическое партнерство без границ" (формулировка от февраля 2022 года).

Китай не осудил вторжение официально и воздержался во время голосований в Организации Объединенных Наций по резолюциям против России.

Пекин продвигает собственные "мирные инициативы", но они не предусматривают прямого осуждения Москвы или требования полного вывода войск.

После санкций Запада Россия стала еще более зависимой от Китая.

  • Товарооборот между странами достиг рекордных показателей (более 200 млрд долларов в 2023–2024 годах).

  • Китай покупает российскую нефть и газ со скидками.

  • Активно развиваются расчеты в юанях вместо доллара.

  • Растет импорт в РФ китайских автомобилей, электроники, промышленного оборудования.

Фактически Китай стал главным экономическим "окном" России после ухода многих западных компаний.

Китай официально не поставляет летальное оружие (по публичным заявлениям). В то же время фиксируются поставки товаров двойного назначения (микрочипы, оборудование, компоненты для дронов). Усилена координация в военных учениях и демонстрация стратегической близости.

Як же це "**************" вже задрало... Вони, слідуючи старому "крилатому вислову", "Хочуть мать УСЕ, а щоб їм НІЧОГО, за це, не було...". Тобто, хочуть, щоб проблема була вирішена кимось іншим, але вони мали для себе "плюшки"... Точно так само , вони можуть дать нам "Томагавки", якими ми зруйнуємо заводи по випуску "шахєдів", і позбавимо Росію важливого важеля для ведення війни... Але ж не хочуть цього робить!
Брехня. Кремлівський пацюк все одно б продовжував війну і без червонодупих комуніздів. Війна - це сенс його нікчемного життя.
У них «игра» такая , тыкать друг на друга пальцем, при этом самим ничего не делать …
