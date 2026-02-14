Новини Відносини РФ та Китаю
Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії та може зупинити війну одним дзвінком.

 "Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення", - заявив посол.

Та наголосив,  що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти й газу.

"Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю", - додав Вітакер.

Відносини Китаю та РФ 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року відносини між Китаєм і Росією значно поглибилися, але залишилися прагматичними та нерівноправними.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава РФ Володимир Путін неодноразово демонстрували "стратегічне партнерство без меж" (формулювання від лютого 2022 року).

Китай не засудив вторгнення офіційно та утримувався під час голосувань в Організація Об'єднаних Націй щодо резолюцій проти Росії.

Пекін просуває власні "мирні ініціативи", але вони не передбачають прямого засудження Москви чи вимоги повного виведення військ.

Після санкцій Заходу Росія стала ще більш залежною від Китаю.

  • Товарообіг між країнами досяг рекордних показників (понад 200 млрд доларів у 2023–2024 роках).

  • Китай купує російську нафту та газ зі знижками.

  • Активно розвиваються розрахунки в юанях замість долара.

  • Зростає імпорт у РФ китайських автомобілів, електроніки, промислового обладнання.

Фактично Китай став головним економічним "вікном" Росії після відходу багатьох західних компаній.

Китай офіційно не постачає летальну зброю (за публічними заявами). Водночас фіксуються поставки товарів подвійного призначення (мікрочипи, обладнання, компоненти для дронів). Посилена координація у військових навчаннях та демонстрація стратегічної близькості.

Як же це "**************" вже задрало... Вони, слідуючи старому "крилатому вислову", "Хочуть мать УСЕ, а щоб їм НІЧОГО, за це, не було...". Тобто, хочуть, щоб проблема була вирішена кимось іншим, але вони мали для себе "плюшки"... Точно так само , вони можуть дать нам "Томагавки", якими ми зруйнуємо заводи по випуску "шахєдів", і позбавимо Росію важливого важеля для ведення війни... Але ж не хочуть цього робить!
14.02.2026 07:57 Відповісти
Брехня. Кремлівський пацюк все одно б продовжував війну і без червонодупих комуніздів. Війна - це сенс його нікчемного життя.
14.02.2026 07:52 Відповісти
Ну Китаю це і нафіг не треба, до того ж китайцям мабуть приємно що американець прямо каже що вони впливовіші за Трампа 😂
14.02.2026 07:53 Відповісти
14.02.2026 07:52 Відповісти
Фантастичні версії від Держдепу: Китай може зупинити війну одним дзвінком, а Трамп за 24 години. Наливай, розповідай.
14.02.2026 14:29 Відповісти
Ну Китаю це і нафіг не треба, до того ж китайцям мабуть приємно що американець прямо каже що вони впливовіші за Трампа 😂
14.02.2026 07:53 Відповісти
14.02.2026 07:57 Відповісти
У них «игра» такая , тыкать друг на друга пальцем, при этом самим ничего не делать …
14.02.2026 08:11 Відповісти
доки на їх голови не падають бомби, їх люди не гинуть в окопах, вони трішки нам підкидають бабла і зброї щоб війна тривала Україна не пала, але і не перемогла... такий розклад Захід вповні влаштовує...
доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
14.02.2026 08:47 Відповісти
А де наші ракети для руйнування заводів?
14.02.2026 10:21 Відповісти
Я - прем'єр-міністр? Міністр оборони? Ні? То чого ти МЕНІ такі питання ставиш?
14.02.2026 10:27 Відповісти
Ти звинувачуєш американців, а за зешобло мовчиш, як вони крадуть мільярди і саботують випуск зброї, ти сраколиз зе!
14.02.2026 10:42 Відповісти
Сашку! "Обережніше на поворотах"... Щось тебе "заносить" почало... ЯК ти запитав - так я і відповів...
14.02.2026 12:33 Відповісти
Це ти останнім часом почав сраки ЗЕленим заносити, твоя риторика змінилася на більш лояльну до мародерів, не назвеш причину змін?
14.02.2026 12:48 Відповісти
Назви конкретні факти... Бо мені здається - це у тебе "марення"...
14.02.2026 12:50 Відповісти
То не підтверджені пуски фламінго розхвалюєш, то оцей допис про поганих американців, що не дають ракет, все в встилі жополизів банкової?
14.02.2026 13:21 Відповісти
А у тебе є докази, що вони "непідтверджені"?... Викладай...
А є докази, що сьогоднішні "американці" (тобто, діюча влада) - "хороші"? Чекаю доказів...
14.02.2026 13:57 Відповісти
У тебе риторика зебобіків, їм також треба, щось доводити, надавати докази, все гуляй ваня!
14.02.2026 17:45 Відповісти
Сашку... Доводів вимагають люди, які звикли оцінювать почуте, або сказане... Їх не вимагають лише недоумки, які або не розуміють сказаного, або розуміть його не хочуть... Я вважав, що ти не відносишся до останньої категорії... На жаль, я помилявся...
14.02.2026 19:16 Відповісти
Які ж вони всі розумні. ...може... має.... озабочєнность.
14.02.2026 08:11 Відповісти
Да, да один ******* уже останавливал войну за 24 часа
14.02.2026 08:13 Відповісти
Так і США насправді теж може. Просто їім до жопи на унтерменшів. Путін у свій час подивився реакцію чма Обами у 2014 році, на її відсутність і все зробив. Обама,наприклад, пізніше сказав, що у Криму жили російськомовні руські. У США психологія та історія, яку їм навязали москалі. І зараз теж срані ковбої живуть у цій парадігмі.
14.02.2026 08:16 Відповісти
сша теж можуть одним махом - надати нам Томагавки
14.02.2026 08:20 Відповісти
Ці слова, да в вухо Фредичу👺
14.02.2026 08:30 Відповісти
В прострілене вухо?
14.02.2026 14:31 Відповісти
Китай може США не може , Трамп перетворив США на посміховисько
14.02.2026 08:34 Відповісти
Щоб скоріше підписати капітуляцію. Та Трамп отримав Нобелівську премію миру.
14.02.2026 08:59 Відповісти
А якже оце "тільки трамп може зупинити війну"?
14.02.2026 09:00 Відповісти
Китай може зупинити війну в Україну одним дзвінком, - Посол США при НАТО Метью Вітакер

Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?

А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля. Єдине його геройство і могутність тероризувати жертву погодитися на умови Путіна.

14.02.2026 09:02 Відповісти
Уже рудий пень зупиняв війну за 24 години. Цією заявою Памп фсьо? Здулась мильна булька США?
14.02.2026 09:22 Відповісти
Тут він правий Китай єдиний хто міг зупинити цю війну ,саме половину торгівлі рф припадає на Китай ,понад 60 % експорту нафти і ввозу понад 80 % комплектуючих до ракет і шахедів ,якби не Китай в кацапів закінчилисяб гроші на війну. Інша справа хто перетворив китай з аграрної технологічної відсталої на дракона другу економіку світу ,хіба не США і союзники поставляли в комуністичний китай передові технології і вкладали сотні мільярдів доларів.
14.02.2026 09:26 Відповісти
В Україні скрізь піzдєц, а зєлєнскій маладєц 😡
14.02.2026 10:22 Відповісти
Ну малюють. Але ж реально без їхньої участі економіці і впк рашки настав би триндець
14.02.2026 14:41 Відповісти
Щось схоже вже чули про 24 години
14.02.2026 10:26 Відповісти
ну нарешті , сказали те, шо є правдою ,хто розпочав війну і хто її веде і досі в Україні руками русні ...китай !!! ...
14.02.2026 10:29 Відповісти
Так Китай не хоче, дурники! Лисий, а дурний.
14.02.2026 10:55 Відповісти
Золотым верит....,себя в зопу трахнуть!,жолтые-это слизняки
14.02.2026 11:00 Відповісти
Китай може зупинити війну одним дзвінком, а ми із "тромбом" не можемо зробити нічого вже рік
14.02.2026 11:44 Відповісти
Ага, трах тібідох тібідох ще потрібно сказати, і волоски повиривати з доні, сі, у кацапського й зеленого х.ла , всі, зсередини.
14.02.2026 11:50 Відповісти
Інтелектуальний рівень теперішньої гамериканської владної верхівки та її обізнаність із реаліями життя видно, як на долоні…
14.02.2026 12:20 Відповісти
Будь хто може зупинити цю війну одним пострілом, або навіт однією подушкою щільно притиснутою до х*йловидної пики...
14.02.2026 12:26 Відповісти
Китай міг не давати ***** добро на початок цієї війни.

Але поки Китаю це вигідно війна триватиме.

Висновок: Зробіть так, щоб Китаю це стало не вигідно.
Але у США кишка тонка...
14.02.2026 12:51 Відповісти
А європа продовжує живити китай підписуючи нові контракти і заключаючи нові доровори. Навіщо китаю припиняти це? Він заробляє на європі і параші, паралельно роблячи європу слабшою.
Та і розумні українці все більше купляють китайськи хлам
14.02.2026 13:02 Відповісти
Особливо так звані автомобілі.Які є просто сміттям
14.02.2026 13:52 Відповісти
Китай може. США не може.
14.02.2026 14:52 Відповісти
 
 