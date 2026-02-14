Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії та може зупинити війну одним дзвінком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

"Китай може зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення", - заявив посол.

Та наголосив, що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти й газу.

"Ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю", - додав Вітакер.

Відносини Китаю та РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року відносини між Китаєм і Росією значно поглибилися, але залишилися прагматичними та нерівноправними.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава РФ Володимир Путін неодноразово демонстрували "стратегічне партнерство без меж" (формулювання від лютого 2022 року).

Китай не засудив вторгнення офіційно та утримувався під час голосувань в Організація Об'єднаних Націй щодо резолюцій проти Росії.

Пекін просуває власні "мирні ініціативи", але вони не передбачають прямого засудження Москви чи вимоги повного виведення військ.

Після санкцій Заходу Росія стала ще більш залежною від Китаю.

Товарообіг між країнами досяг рекордних показників (понад 200 млрд доларів у 2023–2024 роках).

Китай купує російську нафту та газ зі знижками.

Активно розвиваються розрахунки в юанях замість долара.

Зростає імпорт у РФ китайських автомобілів, електроніки, промислового обладнання.

Фактично Китай став головним економічним "вікном" Росії після відходу багатьох західних компаній.

Китай офіційно не постачає летальну зброю (за публічними заявами). Водночас фіксуються поставки товарів подвійного призначення (мікрочипи, обладнання, компоненти для дронів). Посилена координація у військових навчаннях та демонстрація стратегічної близькості.

