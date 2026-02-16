Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США, похоже, являются "единственной страной на земле", которая может заставить представителей Украины и России "сесть за стол переговоров", чтобы попытаться положить конец войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует The Guardian.
Что известно?
"Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. Нет ни одной другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать.
Мы не стремимся навязать кому-то соглашение и не пытаемся заставить принять то, чего они не хотят. Мы просто хотим помочь, потому что считаем эту войну чрезвычайно разрушительной", - сказал госсекретарь.
По словам Рубио, Трамп вложил "огромное количество времени и политического капитала", чтобы завершить войну.
Он добавил, что пока переговоры зашли в тупик, осталось несколько ключевых нерешенных вопросов, в частности по территории, поскольку Россия настаивает на максималистских требованиях.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
- В Кремле заявили, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, вопросы территорий.
чи за майже чотири роки війни 31 M1 Abrams і жодного Ф-16...чи 40 систем HIMARS.то велика допомога
тіко Марко не забувай та нагадай свому рудому шефові, шо тіко Штати можуть наступити ***** на тестикули так, шо той буде реально за мир
Хочеться побачити, як трамп змусить ***** припинити обстріли України.
Но не делают этого.