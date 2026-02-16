Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США, похоже, являются "единственной страной на земле", которая может заставить представителей Украины и России "сесть за стол переговоров", чтобы попытаться положить конец войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. Нет ни одной другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать.

Мы не стремимся навязать кому-то соглашение и не пытаемся заставить принять то, чего они не хотят. Мы просто хотим помочь, потому что считаем эту войну чрезвычайно разрушительной", - сказал госсекретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Члены Совета мира пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы

По словам Рубио, Трамп вложил "огромное количество времени и политического капитала", чтобы завершить войну.

Он добавил, что пока переговоры зашли в тупик, осталось несколько ключевых нерешенных вопросов, в частности по территории, поскольку Россия настаивает на максималистских требованиях.

Читайте: Европейцы говорят, что война в Украине - экзистенциальная. Пусть докажут это своими ресурсами, - Витакер

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио прибыл в Венгрию и обсудит отказ страны от российских энергоносителей