762 39

Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио

Мирные переговоры: Рубио сделал заявление о роли США

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США, похоже, являются "единственной страной на земле", которая может заставить представителей Украины и России "сесть за стол переговоров", чтобы попытаться положить конец войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует The Guardian.

Что известно?

"Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. Нет ни одной другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать.

Мы не стремимся навязать кому-то соглашение и не пытаемся заставить принять то, чего они не хотят. Мы просто хотим помочь, потому что считаем эту войну чрезвычайно разрушительной", - сказал госсекретарь.

По словам Рубио, Трамп вложил "огромное количество времени и политического капитала", чтобы завершить войну.

Он добавил, что пока переговоры зашли в тупик, осталось несколько ключевых нерешенных вопросов, в частности по территории, поскольку Россия настаивает на максималистских требованиях.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+5
"... Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні..." - ... і забути про раніше надані гарантії безпеки "за безядерний статус" України
16.02.2026 15:35 Ответить
+3
Тільки США з Трампом і відкофом що за маячня ,головний наш парнер країни ЄС вони нам допомагають на відміну від США.
16.02.2026 15:36 Ответить
+3
І прирівняв жертву з агресором і навпаки.
16.02.2026 15:37 Ответить
16.02.2026 15:35 Ответить
Так сша та трамп мабуть єдині хто хоче закінчення війни в Україні
16.02.2026 15:37 Ответить
за який рахунок "банкет" перемоги буде...?
16.02.2026 15:42 Ответить
А ти так і далі за чужою спиною будеш "воювати "до кордонів 1991 ????
16.02.2026 15:47 Ответить
не Ти а Ви ... Для початку!
16.02.2026 15:48 Ответить
Ти на питання відповідай
16.02.2026 15:55 Ответить
Я так понимаю за твоей, четырежды простреленной.
16.02.2026 15:57 Ответить
🤣🤣ну то до твоєї треба аж в Італію їхати 🤣🤣🤣
16.02.2026 16:01 Ответить
Закінчення війни хотів президент США Джо Байден. Для цього надавав конкретну підтримку. Якби в лютому 2022 р. на посаді сидів Трамп, то нам би вже світило "входження до рф по областях". У найкращому випадку.
16.02.2026 15:46 Ответить
а ти б по кацапах не стріляв?
16.02.2026 15:53 Ответить
Байден боявся сердити пуйла тому закрив ЛЕНД ЛІЗ а надрочував допомогу порціями ..
чи за майже чотири роки війни 31 M1 Abrams і жодного Ф-16...чи 40 систем HIMARS.то велика допомога
16.02.2026 15:54 Ответить
Ты если не в теме, то не неси куйню.
16.02.2026 16:05 Ответить
мудро
тіко Марко не забувай та нагадай свому рудому шефові, шо тіко Штати можуть наступити ***** на тестикули так, шо той буде реально за мир
16.02.2026 15:36 Ответить
є така херня, як атлантика. і не кажіть про берінгов пролив і аляску
16.02.2026 15:55 Ответить
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США, здається, є "єдиною країною на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні. ЯКЩО ЗДАЄТЬСЯ ПОЧИНАЙ ХРЕСТИТИСЯ ,ТИ ОДЕРЖИМИЙ ТИМ САМИМ ДУХОМ, ЩО І КУЙЛО
16.02.2026 15:36 Ответить
війна іде в Європі, штати там за уєрнадцять км. їм насрати на нас. вони боліють перл-харбором і усе.
16.02.2026 15:57 Ответить
Війна іде в Україні ...європа аж ні скільки не потерпає
16.02.2026 16:04 Ответить
Тільки США з Трампом і відкофом що за маячня ,головний наш парнер країни ЄС вони нам допомагають на відміну від США.
16.02.2026 15:36 Ответить
Переговори про припинення війни ≠ припинення війни.
16.02.2026 15:36 Ответить
А ти знаєш це чи це твоя фантазія
16.02.2026 15:56 Ответить
Побутова логіка.
16.02.2026 15:57 Ответить
На чому ґрунтується твоя логіка???
16.02.2026 15:58 Ответить
На тому, що не кожне побачення закінчується шлюбом.
16.02.2026 15:59 Ответить
І прирівняв жертву з агресором і навпаки.
16.02.2026 15:37 Ответить
Змушувати вони можуть тільки нас. Кацапів чомусь вмовляють практично навколішки.
16.02.2026 15:38 Ответить
Здобуток зеленої дипламатії-агресора та жертву агресії зрірняли
16.02.2026 15:38 Ответить
до чого тут зелена чи червона дипломатія???В сша сидить дибіл педофіл завербований агент,як він має діяти???***** писати всяку лабуду не розуміючись взагалі звідки вітер дує.!
16.02.2026 15:52 Ответить
ііііііі???
16.02.2026 15:40 Ответить
Хоча Рубіо один з розумніших,якщо не самий розумний політик в адміністрації США але помиляється в тому що паРаша повинна припинити вогонь і вийти з України.Не Україна, а паРаша вторглась до нас.Припинить вогонь Україна,вона програє.Припинить москолота,війна закінчиться.
16.02.2026 15:44 Ответить
вчора ти казав шо китай
16.02.2026 15:48 Ответить
США - єдина країна на Землі, де так багато покусаних Трумпом.
16.02.2026 15:54 Ответить
Понти, понти.
Хочеться побачити, як трамп змусить ***** припинити обстріли України.
16.02.2026 15:56 Ответить
Трампон зараз пофакту хоче тайвань і японію. щоб нагнути китай
16.02.2026 15:58 Ответить
Но не делают этого.
16.02.2026 15:59 Ответить
Покищо рік теревенів твого рудого боса про це не свідчить.
16.02.2026 16:00 Ответить
оце тут "аналітики" )))
16.02.2026 16:00 Ответить
Хтось зможе втокмачити отим рубіоподібним, що заставити Україну перестати стріляти, це все одно, що поставити українців на край Бабиного Яру.
16.02.2026 16:00 Ответить
В дійсності дві країни можуть зупинити цю війну: США надавши далекобійну зброю в великій кількості або Китай перекрие повністю поставки всіх товарів військового та подвійного призначення , скоротить закупівлю нафти та газу в грошовому еквіваленті. Причому другий буде значно ефективніше.
16.02.2026 16:00 Ответить
 
 