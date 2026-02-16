3 580 28
На переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, вопросы территорий, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.
Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, на встрече будут обсуждать "более широкий спектр вопросов", чем в Абу-Даби.
"В частности, собственно, главные вопросы - главные вопросы, касающиеся и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", - сказал Песков.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
