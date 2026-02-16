РУС
Новости переговоры с РФ
3 580 28

На переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, вопросы территорий, - Песков

Переговоры в Женеве: что говорят в Кремле?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, на встрече будут обсуждать "более широкий спектр вопросов", чем в Абу-Даби.

"В частности, собственно, главные вопросы - главные вопросы, касающиеся и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+10
Ваші "вимоги" давно відомі, відповідно й результат цих "перемовин" очевидний. Коротше, болтовня, щоб тягнути час
показать весь комментарий
16.02.2026 11:57 Ответить
+9
Карелію Фінляндії, Калінінград Польщі, Куріли Японії, Хабаровськ Китаю, Краснодар, Ростов, Таганрог Україні.

Він про ці території?
показать весь комментарий
16.02.2026 12:06 Ответить
+8
Пора поговорить про возврат исконно украинских земель - Брянщина, Курщина, Белгородщина, Кубань, которые были отторгнуты от Украины в разное время и разными способами.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ваші "вимоги" давно відомі, відповідно й результат цих "перемовин" очевидний. Коротше, болтовня, щоб тягнути час
показать весь комментарий
16.02.2026 11:57 Ответить
І все це через нобелівський свербіж одного рудого довбня.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:11 Ответить
рудий довбень не хоче замість тебе воювати? от падлюка така.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:22 Ответить
нобелівська премія - це прикриття для агента, чому він змушує Україну капітулювати.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:47 Ответить
Ще раз поговоримо про те що говорили і домовимось ще поговорити
показать весь комментарий
16.02.2026 11:59 Ответить
ВИМОГИ РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА .ВИМАГАЄМО ВИЗНАТИ ОКУПАЦІЮ
показать весь комментарий
16.02.2026 12:00 Ответить
І чого ж до Америки втік? Наплюють на присягу і закликають інших тягнути на заклання. Для вас це війна за вашу соціалку.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:09 Ответить
слово "втік" видає в Тобі совкового замполіта, або парторга.в котрих мозги не працюють.що людина може мати достатньо віку, аби згідно законів держави України не "втікати" , а виїзджати .Тепер "парторг.чи замполіт про соціалку..Ти краще перерахуй скільки всякої прорашистської гнилі при владі за роки Незалежності продавали.а й продають зараз інтереси держави і отримують від українського народу таку соціалку, що в Америці від її розміру в багатьох "макітра крутиться на 360 градусів "
показать весь комментарий
16.02.2026 14:05 Ответить
Таких тут небагато. Несильно віриться (хіба що оті відставники, що в 43 вже "дрімучі діди" пенсіонери), але навіть якщо і так, то це як завжди - за війну до останньої краплі крові. Чужої крові, головне. Частіше за все так і буває - таких хвилює лише соціалка.
Про гниль ніхто й не сперечається.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:30 Ответить
Бувай і отримуй соціалку
показать весь комментарий
16.02.2026 14:35 Ответить
Так уди там мені, я ж не МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий
16.02.2026 14:36 Ответить
тиб краще навку трахав, а не займався хєрньою, падлюка путінська!
показать весь комментарий
16.02.2026 12:03 Ответить
Ось і нехай обговорюють питання території кантону Женева (Genève) ....
показать весь комментарий
16.02.2026 12:05 Ответить
В Швейцарії не садять за таку писанину, "вояко"-втікачу?
показать весь комментарий
16.02.2026 12:08 Ответить
Ты зачем всех оскорбляешь? Многие уехали еще лет 20-30 тому назад . Такие мысли в голову не приходили ?
показать весь комментарий
16.02.2026 13:55 Ответить
І що, вже не українці? Ну якщо навіть і так, то хоч не закликай тоді інших гнати силою на смерть і воювати до останньої краплі крові, та ще й з такою мобілізацією, як зараз, коли хапають нездатних воювати. Тим більше, зрозуміло, що таких хвилює тільки їхня соціалка. Це вже підлість.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:26 Ответить
Карелію Фінляндії, Калінінград Польщі, Куріли Японії, Хабаровськ Китаю, Краснодар, Ростов, Таганрог Україні.

Він про ці території?
показать весь комментарий
16.02.2026 12:06 Ответить
Білгород ще. Це ісконо-українска земля, яку ******* члєнін
показать весь комментарий
16.02.2026 12:49 Ответить
З часом і про ці будуть говорити. Всьому свій час.
показать весь комментарий
16.02.2026 13:14 Ответить
Вы все ваши требования запишите на плотном листе ватмана, затем сверните трубочкой и затусуйте себе в очко , хотя в принципе можно затусовать и не сворачивая...
показать весь комментарий
16.02.2026 12:09 Ответить
Пора поговорить про возврат исконно украинских земель - Брянщина, Курщина, Белгородщина, Кубань, которые были отторгнуты от Украины в разное время и разными способами.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:09 Ответить
Віддадуть як миленькі.
показать весь комментарий
16.02.2026 13:15 Ответить
яких нах"р територій? може ще тисячу наложниць незайманих прислати в кошику з помпоном?
показать весь комментарий
16.02.2026 12:38 Ответить
С каких это пор, пойманный с поличным вор, торгуется с полицией, что из украденного имущества он оставит себе, а что (ненужное ему) вернет владельцу?
При этом рудоволосый пристарковатый начальник полиции еще согласно кивает, а пострадавшему говорит, соглашайся и на это, а то все твое имущество вору разрешу оставить себе.
показать весь комментарий
16.02.2026 13:06 Ответить
Условия Украины освобождение от оккупации и выход России с Украины. Крым никто не подарит России. Или война будет идти до развала России. Украине лучше вообще не разговаривать с РФ ибо с ними не о чем говорить. Если переговоров нет, то нужно воевать и вооружать Украину. Переговоры только на пользу России.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:03 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 14:23 Ответить
Активность потужних закордонних победунов под этими новостями зашкаливает😎
показать весь комментарий
16.02.2026 14:35 Ответить
 
 