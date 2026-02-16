Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, на встрече будут обсуждать "более широкий спектр вопросов", чем в Абу-Даби.

"В частности, собственно, главные вопросы - главные вопросы, касающиеся и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", - сказал Песков.

Что предшествовало?

