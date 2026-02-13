РУС
Новости Отношения США и РФ
7 421 16

РФ может возобновить расчеты в долларах после завершения войны в Украине, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о возможном сотрудничестве РФ и США и возвращении России к расчетам в долларах после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, в материале "достаточно очевидно изложена позиция Москвы". Он подтвердил намерение РФ сотрудничать с американскими компаниями, в частности - через совместные предприятия по добыче нефти и СПГ, в том числе - в Арктике, и создание льготных условий для возвращения компаний США на российский рынок.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что РФ не отказывалась от использования доллара. "Если США откажутся от практики ограничений, доллар должен конкурировать с другими валютами и национальными деньгами, которые все шире используются в мире", - сказал Песков. Он добавил, что Россия вернется к долларовым расчетам, "если он будет привлекательным".

Что предшествовало?

Как отмечало Bloomberg, подготовленный Кремлем документ содержит семь пунктов, которые якобы отражают экономические интересы России и США после завершения войны, среди которых: совместное продвижение ископаемого топлива, инвестиции в морскую добычу нефти и природного газа, а также возвращение РФ к долларовой системе расчетов.

Аналитики считают маловероятным быстрое возвращение России к доллару, поскольку страна активно искала альтернативные платежные системы для уменьшения влияния США на свою экономику.

+12
В вас є рубль дерев'яний, ним розраховуйтесь, а після війни буду така інфляція, по-заздрите Зімбабве
13.02.2026 15:05 Ответить
+11
А чи буде, "после аканчания вайны, Рассия"? Якщо й буде - то там, скоріш всього, розрахунки в "юанях" будуть...
13.02.2026 15:08 Ответить
+5
Ти так спішиш як голий в баню.Не гони лаврова,чи того,коня.Спочатку репарації вихід з України,засудження воєнно-політичних злочинців,а поки тугриками поразраховуйтесь.Перспект тивна валюта.Починали з орди,нею пора закінчувати.
13.02.2026 15:30 Ответить
трампона тупо купили
13.02.2026 15:05 Ответить
Трампонутий каже що не продається, а про то що його купити неможливо нічого не казав
13.02.2026 15:10 Ответить
Невже ху...до свої з схованки достане. Чи у піскова після валізи ху...ла запаморочення від газів.
13.02.2026 15:09 Ответить
Як ця русня вже дістала...
Але! Дебільні 73% від 40%,що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору у 2019, ще не заспокоїлись і готують адекватним людям продовження цього трешу шляхом вибору херпіду або одного з його падєльнікаф!!! Вони ще не наржалися і не нажерлися шашликів!!!
13.02.2026 15:10 Ответить
Дивні мрії. Китай цього ніколи не дозволить.
13.02.2026 15:11 Ответить
якщо на умовах русні - то війна не закінчиться, друкуйте деревяні надалі
13.02.2026 15:21 Ответить
Піськов втомився від війни, падлюка. Долляри хоче повернути.
Як легко можна купити президента США, якщо він шахрай, педофіл та жадібний до грошей.
13.02.2026 15:31 Ответить
русня ,йдіть нах...й за свій поребник ,виводьте свій зброд з теріторії України , під* раси !!! ...
13.02.2026 15:35 Ответить
З Китаєм погодили?
13.02.2026 15:36 Ответить
Дурень думкою багатіє.
13.02.2026 15:48 Ответить
Нехай не сподіваються !
13.02.2026 15:56 Ответить
А де, в яких святцях записано, що після трампа буде новий трамп, а не, приміром, Ньюсом?
13.02.2026 16:23 Ответить
🤣🤣🤣
13.02.2026 16:59 Ответить
 
 