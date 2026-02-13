РФ может возобновить расчеты в долларах после завершения войны в Украине, - Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о возможном сотрудничестве РФ и США и возвращении России к расчетам в долларах после завершения войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, в материале "достаточно очевидно изложена позиция Москвы". Он подтвердил намерение РФ сотрудничать с американскими компаниями, в частности - через совместные предприятия по добыче нефти и СПГ, в том числе - в Арктике, и создание льготных условий для возвращения компаний США на российский рынок.
Пресс-секретарь Кремля уточнил, что РФ не отказывалась от использования доллара. "Если США откажутся от практики ограничений, доллар должен конкурировать с другими валютами и национальными деньгами, которые все шире используются в мире", - сказал Песков. Он добавил, что Россия вернется к долларовым расчетам, "если он будет привлекательным".
Что предшествовало?
Как отмечало Bloomberg, подготовленный Кремлем документ содержит семь пунктов, которые якобы отражают экономические интересы России и США после завершения войны, среди которых: совместное продвижение ископаемого топлива, инвестиции в морскую добычу нефти и природного газа, а также возвращение РФ к долларовой системе расчетов.
Аналитики считают маловероятным быстрое возвращение России к доллару, поскольку страна активно искала альтернативные платежные системы для уменьшения влияния США на свою экономику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але! Дебільні 73% від 40%,що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору у 2019, ще не заспокоїлись і готують адекватним людям продовження цього трешу шляхом вибору херпіду або одного з його падєльнікаф!!! Вони ще не наржалися і не нажерлися шашликів!!!
Як легко можна купити президента США, якщо він шахрай, педофіл та жадібний до грошей.