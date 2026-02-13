РФ может возобновить расчеты в долларах после завершения войны в Украине, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о возможном сотрудничестве РФ и США и возвращении России к расчетам в долларах после завершения войны в Украине.

По словам Пескова, в материале "достаточно очевидно изложена позиция Москвы". Он подтвердил намерение РФ сотрудничать с американскими компаниями, в частности - через совместные предприятия по добыче нефти и СПГ, в том числе - в Арктике, и создание льготных условий для возвращения компаний США на российский рынок.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что РФ не отказывалась от использования доллара. "Если США откажутся от практики ограничений, доллар должен конкурировать с другими валютами и национальными деньгами, которые все шире используются в мире", - сказал Песков. Он добавил, что Россия вернется к долларовым расчетам, "если он будет привлекательным".

Что предшествовало?

Как отмечало Bloomberg, подготовленный Кремлем документ содержит семь пунктов, которые якобы отражают экономические интересы России и США после завершения войны, среди которых: совместное продвижение ископаемого топлива, инвестиции в морскую добычу нефти и природного газа, а также возвращение РФ к долларовой системе расчетов.

Аналитики считают маловероятным быстрое возвращение России к доллару, поскольку страна активно искала альтернативные платежные системы для уменьшения влияния США на свою экономику.

