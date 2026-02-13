РФ може відновити розрахунки доларами після завершення війни в Україні, - Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував публікацію Bloomberg про можливу співпрацю РФ і США та повернення Росії до розрахунків доларами після завершення війни в Україні.

За словами Пєскова, у матеріалі "досить очевидно викладено позицію Москви". Він підтвердив намір РФ співпрацювати з американськими компаніями, зокрема через спільні підприємства з видобутку нафти та СПГ, в тому числі в Арктиці, та створення пільгових умов для повернення компаній США на російський ринок.

Прессекретар Кремля уточнив, що РФ не відмовлялася від використання долара. "Якщо США відмовляться від практики обмежень, долар має конкурувати з іншими валютами та національними грошима, які все ширше використовуються у світі", - сказав Пєсков. Він додав, що Росія повернеться до доларових розрахунків "якщо він буде привабливим".

Що передувало?

Як зазначало Bloomberg, підготовлений Кремлем документ містить сім пунктів, які нібито відображають економічні інтереси Росії та США після завершення війни, серед яких: спільне просування викопного палива, інвестиції в морський видобуток нафти та природного газу, а також повернення РФ до доларової системи розрахунків.

Аналітики вважають малоймовірним швидке повернення Росії до долара, оскільки країна активно шукала альтернативні платіжні системи для зменшення впливу США на свою економіку.

