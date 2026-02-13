РФ може відновити розрахунки доларами після завершення війни в Україні, - Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував публікацію Bloomberg про можливу співпрацю РФ і США та повернення Росії до розрахунків доларами після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, у матеріалі "досить очевидно викладено позицію Москви". Він підтвердив намір РФ співпрацювати з американськими компаніями, зокрема через спільні підприємства з видобутку нафти та СПГ, в тому числі в Арктиці, та створення пільгових умов для повернення компаній США на російський ринок.

Прессекретар Кремля уточнив, що РФ не відмовлялася від використання долара. "Якщо США відмовляться від практики обмежень, долар має конкурувати з іншими валютами та національними грошима, які все ширше використовуються у світі", - сказав Пєсков. Він додав, що Росія повернеться до доларових розрахунків "якщо він буде привабливим".

Що передувало?

Як зазначало Bloomberg, підготовлений Кремлем документ містить сім пунктів, які нібито відображають економічні інтереси Росії та США після завершення війни, серед яких: спільне просування викопного палива, інвестиції в морський видобуток нафти та природного газу, а також повернення РФ до доларової системи розрахунків.

Аналітики вважають малоймовірним швидке повернення Росії до долара, оскільки країна активно шукала альтернативні платіжні системи для зменшення впливу США на свою економіку.

В вас є рубль дерев'яний, ним розраховуйтесь, а після війни буду така інфляція, по-заздрите Зімбабве
13.02.2026 15:05 Відповісти
трампона тупо купили
13.02.2026 15:05 Відповісти
Трампонутий каже що не продається, а про то що його купити неможливо нічого не казав
13.02.2026 15:10 Відповісти
А чи буде, "после аканчания вайны, Рассия"? Якщо й буде - то там, скоріш всього, розрахунки в "юанях" будуть...
13.02.2026 15:08 Відповісти
Невже ху...до свої з схованки достане. Чи у піскова після валізи ху...ла запаморочення від газів.
13.02.2026 15:09 Відповісти
Як ця русня вже дістала...
Але! Дебільні 73% від 40%,що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору у 2019, ще не заспокоїлись і готують адекватним людям продовження цього трешу шляхом вибору херпіду або одного з його падєльнікаф!!! Вони ще не наржалися і не нажерлися шашликів!!!
13.02.2026 15:10 Відповісти
Дивні мрії. Китай цього ніколи не дозволить.
13.02.2026 15:11 Відповісти
якщо на умовах русні - то війна не закінчиться, друкуйте деревяні надалі
13.02.2026 15:21 Відповісти
Ти так спішиш як голий в баню.Не гони лаврова,чи того,коня.Спочатку репарації вихід з України,засудження воєнно-політичних злочинців,а поки тугриками поразраховуйтесь.Перспект тивна валюта.Починали з орди,нею пора закінчувати.
13.02.2026 15:30 Відповісти
Піськов втомився від війни, падлюка. Долляри хоче повернути.
Як легко можна купити президента США, якщо він шахрай, педофіл та жадібний до грошей.
13.02.2026 15:31 Відповісти
русня ,йдіть нах...й за свій поребник ,виводьте свій зброд з теріторії України , під* раси !!! ...
13.02.2026 15:35 Відповісти
З Китаєм погодили?
13.02.2026 15:36 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
13.02.2026 15:48 Відповісти
Нехай не сподіваються !
13.02.2026 15:56 Відповісти
А де, в яких святцях записано, що після трампа буде новий трамп, а не, приміром, Ньюсом?
13.02.2026 16:23 Відповісти
🤣🤣🤣
13.02.2026 16:59 Відповісти
 
 