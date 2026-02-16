5 092 47
На переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, питання територій, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, й питання територій.
Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, на зустрічі обговорюватимуть "ширший спектр питань", ніж в Абу-Дабі.
"Зокрема, власне, головні питання - головні питання, що стосуються і територій, і всього іншого - які, власне, пов'язані з тими вимогами, які ми маємо", - сказав Пєсков.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
Топ коментарі
+17 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар16.02.2026 11:57 Відповісти Посилання
+17 Герхард
показати весь коментар16.02.2026 12:06 Відповісти Посилання
+12 westwlad
показати весь коментар16.02.2026 12:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про гниль ніхто й не сперечається.
ты случаем не из окопа пишешь?
в чем проблема?
без этого тцк и дальше будет убивать людей, Украина и дальше будет воевать. немцы вон сигналят, что до 2035 надо воевать Украине чтобы европа почесалась и перевооружилась.
Він про ці території?
а великий новгород все ждет своего времени. 800 лет как ждет
как и оккупированная нормандия во франции.
та мелят так что московское царство на болотах без ресурсов превратилось в 1/6 суши
ваш там макрон в курсе про развал русни? он уже мылится диалоговать с х у йлом снова
При этом рудоволосый пристарковатый начальник полиции еще согласно кивает, а пострадавшему говорит, соглашайся и на это, а то все твое имущество вору разрешу оставить себе.
на своїх територіях , яким не видно ні кінця , ні краю і всі засраті
крім москви і пітєра !!