Зеленський про зміну глави делегації РФ: Думаю, росіяни хочуть відкласти ухвалення рішення
Зміною глави делегації на перемовинах у Женеві Росія, імовірно, хоче відкласти ухвалення рішення.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені, передає Цензор.НЕТ.
РФ хоче відкласти ухвалення рішення
"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти прийняття рішення. Але, можливо, я дещо песимістично налаштований у цьому", - сказав Зеленський.
Участь США
За його словами, Україна розраховує на американську сторону, що "ми будемо продовжувати і не дамо росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група".
"Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними", - зазначив глава держави.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
