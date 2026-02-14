УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21054 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 962 11

Зеленський про зміну глави делегації РФ: Думаю, росіяни хочуть відкласти ухвалення рішення

Зеленський про зміну глави делегації РФ

Зміною глави делегації на перемовинах у Женеві Росія, імовірно, хоче відкласти ухвалення рішення.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ хоче відкласти ухвалення рішення

"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти прийняття рішення. Але, можливо, я дещо песимістично налаштований у цьому", - сказав Зеленський.

Також читайте: У РФ пояснили, чому на переговори з Україною відправили Мединського: "Змінився характер обговорюваних питань"

Участь США

За його словами, Україна розраховує на американську сторону, що "ми будемо продовжувати і не дамо росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група".

"Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними", - зазначив глава держави.

Також читайте: Україна готується до переговорів зі США та Росією у Женеві 17–18 лютого, - Умєров

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) перемовини (3777) росія (70111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Та ні, вони просто насміхаються
показати весь коментар
14.02.2026 19:00 Відповісти
+5
Найогидніше це коментувати Зеленського і Трампа два нарциса , два негідники в їх словах жодної логіки лише збагачення і ні за що не відповідати .
показати весь коментар
14.02.2026 19:25 Відповісти
+4
Не буде ніякого рішення, ніякі переговори ні до чого не призведуть, тому не потрібно позоритись на весь світ щоб вести переговори з кацапстанцями які ведуть війну проти України!
показати весь коментар
14.02.2026 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ні, вони просто насміхаються
показати весь коментар
14.02.2026 19:00 Відповісти
Не буде ніякого рішення, ніякі переговори ні до чого не призведуть, тому не потрібно позоритись на весь світ щоб вести переговори з кацапстанцями які ведуть війну проти України!
показати весь коментар
14.02.2026 19:00 Відповісти
Ти та твоє шобло,для них блазні!
показати весь коментар
14.02.2026 19:03 Відповісти
Це як заміна Алібаби на Чебурека, или это другое?💩
показати весь коментар
14.02.2026 19:08 Відповісти
Невже сам додумався? Чи працювали 130 авторів-аналітиків 95-кварталу та агентура старшого по канцтоварам Буданова? Скажіть нанюханому, що поки війська РФ просуваються, нічого не буде, ніякої мирної угоди. А вірити в те, що Трамп надасть нам якійсь гарантії, на це спроможний тількі ідіот. Де Трамп, і де гарантії.
показати весь коментар
14.02.2026 19:17 Відповісти
ЧУЧЕЛКО.
показати весь коментар
14.02.2026 19:21 Відповісти
Ти не думаєш. Ти тексти читаєш.

показати весь коментар
14.02.2026 19:23 Відповісти
Найогидніше це коментувати Зеленського і Трампа два нарциса , два негідники в їх словах жодної логіки лише збагачення і ні за що не відповідати .
показати весь коментар
14.02.2026 19:25 Відповісти
Одноокий любитель шахів з "Дванадцяті стульців", лох.
показати весь коментар
14.02.2026 19:28 Відповісти
Це щоб Буданова прибрали. Агрогнида введений, тому хочуть зробити як у Стамбулі у 2022. Там же син замполіта з Лубен теж підписував капітулірен.
показати весь коментар
14.02.2026 22:52 Відповісти
 
 