Зеленський про зміну глави делегації РФ: Думаю, росіяни хочуть відкласти ухвалення рішення

Зміною глави делегації на перемовинах у Женеві Росія, імовірно, хоче відкласти ухвалення рішення.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені, передає Цензор.НЕТ.

"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти прийняття рішення. Але, можливо, я дещо песимістично налаштований у цьому", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на американську сторону, що "ми будемо продовжувати і не дамо росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група".

"Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними", - зазначив глава держави.

